البوندسليغا - تعادل بايرن وفوز لايبزيغ وشتوتغارت يكتسح دورتموند

أحرز شتوتغارت العائد للبطولة ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليكتسح مضيفه بروسيا دورتموند 5-1 في الجولة 11 بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول) ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة خارج ملعبه هذا الموسم.

وبدأ شتوتغارت بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تدخل من إيمري جان على ماتيو كليموفيز وأرسل سيلاس وامانغيتوكا الحارس رومان بيركي في الاتجاه الخاطئ.

وضغط الفريق الضيف لتعزيز تقدمه لكن دورتموند، بدون مهاجمه إيرلينغ هالاند، أدرك التعادل عكس مجريات اللعب عندما سدد جيوفاني رينا كرة من فوق حارس شتوتغارت بعد تمريرة عرضية متقنة من رفائيل غيريرو.

لكن غيريرو ارتكب خطأ عند حدود منطقة الجزاء استغله وامانغيتوكا ليحرز هدفه السابع هذا الموسم في الدقيقة 53. وجعل فيليب فورستر، النتيجة 3-1 عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يضيف زميله الشاب تانغاي كوليبالي الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

واستغل نيكولاس غونزاليز الانهيار في دفاع دورتموند ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتراجع دورتموند، الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متقدما بنقطتين على شتوتغارت الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن أونيون برلين صاحب المركز السادس.

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن

بينما عدل بايرن ميونيخ تأخره للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مضيفه أونيون برلين لكنه ما زال في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ.

وصعق أونيون ضيفه بعد ست دقائق إذ حول غريشا بروميل كرة من ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى.

وأصبح الأمر معتادا لبايرن الذي تلقت شباكه 17 هدفا في 11 مباراة هذا الموسم وهو السجل ذاته في موسم 2008-2009 مع المدرب السابق يورغن كلينسمان.

وكان أونيون الطرف الأفضل وأهدر فرصتين عبر تايو أونيي أنقذهما مانويل نوير في الدقيقتين الأولى و22.

وعانى بايرن للعثور على إيقاعه في الشوط الأول لكن مع إطلاق جماهير أونيون خارج الملعب الألعاب النارية وهتافهم تحسن أداء حامل اللقب.

ليفاندوفسكي بجانب مولر وفي اليسار بواتينغ



وأنقذ روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري فريقه في الدقيقة 67 عندما حول تمريرة كينغسلي كومان العرضية داخل المرمى محرزا هدفه 13 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع النادي.

ويملك بايرن، الذي انتصر مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري، 24 نقطة مثل لايبزيغ، ويستطيع باير ليفركوزن (22 نقطة) انتزاع الصدارة لو تغلب على هوفنهايم غدا الأحد.

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني في البوندسليغا مؤقتا بالفوز 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن. وحصل لايبزيغ، الذي فاز في جميع مبارياته الست على ملعبه هذا الموسم، على ركلة جزاء نفذها مارسيل زابيتسر بنجاح في الدقيقة 26. وضاعف داني أولمو الفارق في الدقيقة 41. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 24 نقطة مثل بايرن، في حين تجمد رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.



فرحة لاعبي لايبزيغ، بينما الحسرة تبدو بوضوح على ماركو فريدل لاعب بريمن.

وفي بقية المباريات تعادل هرتا برلين مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف للفرنسي ماتيو غندوزي (47)، مقابل هدف السويسري بريل إيمبولو (70). في حين فاز كولونيا على مضيفه ماينز 1-صفر، وفاز فرايبورغ على أرمينيا بيليفيلد 2-صفر.

وتختتم الجولة 11 غدا الأحد حيث يلعب أوغسبورغ مع شالكه، وباير ليفركوزن مع هوفنهايم.

إ.ع/ص.ش (رويترز، أ ف ب)