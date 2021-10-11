البوتوكس مادة بروتينية تُستخدم لإزالة التجاعيد المرتبطة بحركة العضلات لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 اشهر. بعد ذلك ينبغي تجديد الحقن للحفاظ على النتائج المرجوة المتمثلة في اختفاء التجاعيد.

تزعج الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر في الوجه والجبهة وحول العينين الكثيرين، ما يدفعهم إلى حقن البوتوكس للتخلص منها. ورغم أن المادة المستخدمة في الحقن سامة، إلا أن التخلص من التجاعيد يهوّن من تحمل خطورتها، فالبوتوكس اختصار لمادة سامة تستخلص من بكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم، وتؤدي إلى الإصابة بمرض البوتوليزم، والذي يسبب شللاً مؤقتاً في العضلات المصابة. وهو ما يحذر منه خبراء الصحة، خاصة وأن تأثير مادة البوتوكس على الدماغ ما زال مجهولاً.