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البوتوكس

البوتوكس مادة بروتينية تُستخدم لإزالة التجاعيد المرتبطة بحركة العضلات لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 اشهر. بعد ذلك ينبغي تجديد الحقن للحفاظ على النتائج المرجوة المتمثلة في اختفاء التجاعيد.

تزعج الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر في الوجه والجبهة وحول العينين الكثيرين، ما يدفعهم إلى حقن البوتوكس للتخلص منها. ورغم أن المادة المستخدمة في الحقن سامة، إلا أن التخلص من التجاعيد يهوّن من تحمل خطورتها، فالبوتوكس اختصار لمادة سامة تستخلص من بكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم، وتؤدي إلى الإصابة بمرض البوتوليزم، والذي يسبب شللاً مؤقتاً في العضلات المصابة. وهو ما يحذر منه خبراء الصحة، خاصة وأن تأثير مادة البوتوكس على الدماغ ما زال مجهولاً.

Tomaten auf den Augen | Verwendung weltweit

لبشرة أجمل .. مواد غذائية مفيدة ومتوفرة بدلا من "البوتوكس" 11.10.2021

تعتقد بعض النساء أن مستحضرات التجميل باهظة الثمن هي الطريق الوحيد لتأخير ظهور التجاعيد، بيد أن الخبراء يؤكدون أن هذه المواد الفعالة للبشرة، موجودة أيضا في بعض المواد الغذائية، فما هي؟ وكيف من المفترض أن تفي بالغرض؟
Cosmetic surgeon injecting botox to lower lip of a young woman. Concept of plastic surgery and aesthetic improvements. Hands in gloves holding syringe and making anti ageing correction. || Modellfreigabe vorhanden

هل حقن البوتوكس في الحنك يجعل وجهكِ أنحف؟ 30.07.2021

تعاني بعض النساء من أن وجوههن تبدو "أعرض" مع التقدم في السن، ما قد يشعرهن بأنهن "أقل رقة". فما سبب هذه "المشكلة"؟ وهل حقن البوتوكس في الحنك هو الحل؟
Bildnummer: 58814670 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/CHROMORANGE Female patient having a botox of collagen injection PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY kbdig 2012 quer model released Symbolfoto angst aengste ängste Botox Botulinustoxin botulinum injektion injektionen Collagen einzelne eine einzelner einzelnes eitelkeit ernst verhalten frauen person personen erwachsener gesicht gesichter gesundheitspflege hände hand haende spritzt injektiert spritze gespritzt spritzen innen innerhalb drinnen jung kaukasier kosmetische behandlung Behandlungen menschen leute menschliche haut nahaufnahme close up ups close-up close-ups grossaufnahme grossaufnahmen nahaufnahmen nahansicht closeup closeups patient patienten plastische chirurgie schönheitschirurgie schoenheitschirurgie tag tageslicht verbesserung verbesserungen verbessern verbessert 58814670 Date 17 11 2012 Copyright Imago Female Patient Having a Botox of Collages Injection Kbdig 2012 horizontal Model released Symbolic image Fear Fears Fears Botox Botulinum Injection Injections Collages Individuals a single single Vanity Ernst Behavior Women Person People Adult Face Faces Health care Hands Hand haende splashing Syringe injected Syringes indoors within Inside Young Caucasians cosmetic Treatment Treatments People People Human Skin Close-up Close up Oops Close up Close Oops Close-up Close-ups Close-ups Close-up closeup Closeups Patient Patients plastic Surgery Cosmetic surgery schoenheitschirurgie Day Daylight Improvement Improvements improve improved

نتائج كالفوتوشوب.. مادة جديدة لإخفاء التجاعيد بدون حقن أو عمليات تجميل! 26.10.2020

على غرار حقن البوتوكس، يعمل مكون تجميلي جديد من من عائلة الببتيد على تنعيم خطوط التجاعيد ويملأ فراغات الجلد دون حاجة للجوء إلى مشارط خبراء التجميل أو الحقن المؤلمة.
Bildnummer: 58814670 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/CHROMORANGE Female patient having a botox of collagen injection PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY kbdig 2012 quer model released Symbolfoto angst aengste ängste Botox Botulinustoxin botulinum injektion injektionen Collagen einzelne eine einzelner einzelnes eitelkeit ernst verhalten frauen person personen erwachsener gesicht gesichter gesundheitspflege hände hand haende spritzt injektiert spritze gespritzt spritzen innen innerhalb drinnen jung kaukasier kosmetische behandlung Behandlungen menschen leute menschliche haut nahaufnahme close up ups close-up close-ups grossaufnahme grossaufnahmen nahaufnahmen nahansicht closeup closeups patient patienten plastische chirurgie schönheitschirurgie schoenheitschirurgie tag tageslicht verbesserung verbesserungen verbessern verbessert 58814670 Date 17 11 2012 Copyright Imago Female Patient Having a Botox of Collages Injection Kbdig 2012 horizontal Model released Symbolic image Fear Fears Fears Botox Botulinum Injection Injections Collages Individuals a single single Vanity Ernst Behavior Women Person People Adult Face Faces Health care Hands Hand haende splashing Syringe injected Syringes indoors within Inside Young Caucasians cosmetic Treatment Treatments People People Human Skin Close-up Close up Oops Close up Close Oops Close-up Close-ups Close-ups Close-up closeup Closeups Patient Patients plastic Surgery Cosmetic surgery schoenheitschirurgie Day Daylight Improvement Improvements improve improved

باحثون: نتائج مبشرة لاستخدام البوتوكس لمعالجة الإكتئاب 06.08.2020

يعرف عن البوتوكس منذ عقود استخدامه في مجال التجميل، لكن هل يستخدم مستقبلاً في علاج الإكتئاب  أيضاً؟ بحسب دراسة حديثة، قد يصبح هذا ممكناً.
Bildnummer: 58814670 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/CHROMORANGE Female patient having a botox of collagen injection PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY kbdig 2012 quer model released Symbolfoto angst aengste ängste Botox Botulinustoxin botulinum injektion injektionen Collagen einzelne eine einzelner einzelnes eitelkeit ernst verhalten frauen person personen erwachsener gesicht gesichter gesundheitspflege hände hand haende spritzt injektiert spritze gespritzt spritzen innen innerhalb drinnen jung kaukasier kosmetische behandlung Behandlungen menschen leute menschliche haut nahaufnahme close up ups close-up close-ups grossaufnahme grossaufnahmen nahaufnahmen nahansicht closeup closeups patient patienten plastische chirurgie schönheitschirurgie schoenheitschirurgie tag tageslicht verbesserung verbesserungen verbessern verbessert 58814670 Date 17 11 2012 Copyright Imago Female Patient Having a Botox of Collages Injection Kbdig 2012 horizontal Model released Symbolic image Fear Fears Fears Botox Botulinum Injection Injections Collages Individuals a single single Vanity Ernst Behavior Women Person People Adult Face Faces Health care Hands Hand haende splashing Syringe injected Syringes indoors within Inside Young Caucasians cosmetic Treatment Treatments People People Human Skin Close-up Close up Oops Close up Close Oops Close-up Close-ups Close-ups Close-up closeup Closeups Patient Patients plastic Surgery Cosmetic surgery schoenheitschirurgie Day Daylight Improvement Improvements improve improved

حقن البوتوكس قد تحد من متعتك الجنسية، لهذا السبب! 24.10.2018

نساء كثيرات يلجأن إلى حقن البوتوكس ليكن جذابات وجميلات، لكنهن قد لا ينتبهم للتأثير السلبي لذلك على نشوتهن الجنسية خلال العلاقة الحميمية، كما أثبتت دراسة جديدة. فكيف يحدث ذلك؟

A camel receives an injection before a foot surgery at the Dubai Camel Hospital in Dubai, UAE, December 11, 2017.REUTERS/Satish Kumar

استبعاد 12 جملاً من مسابقة للجِمال لاستخدامهم البوتوكس 22.01.2018

لم يعد استخدام مادة البوتوكس حكراً على النساء والرجال، إذ أصبحت الحيوانات أيضاً من زبائن هذه المادة المستخدمة للتجميل. غير أن الحظ لم يحالف مجموعة من الجِمال استخدم مالكوها البوتوكس للمشاركة في مسابقة للجمال.

كيف تتخلصين من تجاعيد الوجه؟ 18.11.2017

البوتوكس وسيلة شائعة الاستعمال من أجل إخفاء علامات تقدم السن. ولكن هناك طريقة أخرى أخرى للتخلص من التجاعيد والحصول على بشرة نضرة وجذابة. فما هي؟
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هكذا تحتفظي بإطلالة شبابية في "سنوات النضج" 28.05.2017

رؤية آثار الزمن وهي تتسلل عبر تجاعيد خفيفة وشعرات بيضاء من الأمور المزعجة لكثير من النساء، اللاتي تلجأ بعضهن لحقن البوتوكس لاستعادة المظهر الشاب. لكن هناك طريقة أسهل وأقل إيلاما ً تتمثل في تغيير شكل وطريقة الملابس.
Bildnummer: 58814670 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/CHROMORANGE Female patient having a botox of collagen injection PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY kbdig 2012 quer model released Symbolfoto angst aengste ängste Botox Botulinustoxin botulinum injektion injektionen Collagen einzelne eine einzelner einzelnes eitelkeit ernst verhalten frauen person personen erwachsener gesicht gesichter gesundheitspflege hände hand haende spritzt injektiert spritze gespritzt spritzen innen innerhalb drinnen jung kaukasier kosmetische behandlung Behandlungen menschen leute menschliche haut nahaufnahme close up ups close-up close-ups grossaufnahme grossaufnahmen nahaufnahmen nahansicht closeup closeups patient patienten plastische chirurgie schönheitschirurgie schoenheitschirurgie tag tageslicht verbesserung verbesserungen verbessern verbessert 58814670 Date 17 11 2012 Copyright Imago Female Patient Having a Botox of Collages Injection Kbdig 2012 horizontal Model released Symbolic image Fear Fears Fears Botox Botulinum Injection Injections Collages Individuals a single single Vanity Ernst Behavior Women Person People Adult Face Faces Health care Hands Hand haende splashing Syringe injected Syringes indoors within Inside Young Caucasians cosmetic Treatment Treatments People People Human Skin Close-up Close up Oops Close up Close Oops Close-up Close-ups Close-ups Close-up closeup Closeups Patient Patients plastic Surgery Cosmetic surgery schoenheitschirurgie Day Daylight Improvement Improvements improve improved

هل تؤثر حقن البوتوكس على الدماغ؟ 27.02.2016

يلجأ الكثيرون إلى حقن البوتوكس للتخلص من التجاعيد. ورغم أن المادة المستخدمة في الحقن سامة، إلا أن التخلص من التجاعيد يهوّن من تحمل خطورتها، ما يحذر منه خبراء الصحة، خاصة وأن تأثير مادة البوتوكس على الدماغ ما زال مجهولاً.
Frau vor Schönheitsoperation © Robert Kneschke #41684186 - Fotolia.com

ترفض أن تبتسم منذ 40 عاماً خوفاً من التجاعيد 02.02.2015

استخدمت امرأة خمسينية طريقة حاسمة لمنع ظهور خطوط العمر والتجاعيد حول العين، إذ دربت نفسها على عدم الابتسام خلال الأربعين عاماً الماضية حتى في أسعد لحظات حياتها.
Bildnummer: 58814670 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/CHROMORANGE Female patient having a botox of collagen injection PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY kbdig 2012 quer model released Symbolfoto angst aengste ängste Botox Botulinustoxin botulinum injektion injektionen Collagen einzelne eine einzelner einzelnes eitelkeit ernst verhalten frauen person personen erwachsener gesicht gesichter gesundheitspflege hände hand haende spritzt injektiert spritze gespritzt spritzen innen innerhalb drinnen jung kaukasier kosmetische behandlung Behandlungen menschen leute menschliche haut nahaufnahme close up ups close-up close-ups grossaufnahme grossaufnahmen nahaufnahmen nahansicht closeup closeups patient patienten plastische chirurgie schönheitschirurgie schoenheitschirurgie tag tageslicht verbesserung verbesserungen verbessern verbessert 58814670 Date 17 11 2012 Copyright Imago Female Patient Having a Botox of Collages Injection Kbdig 2012 horizontal Model released Symbolic image Fear Fears Fears Botox Botulinum Injection Injections Collages Individuals a single single Vanity Ernst Behavior Women Person People Adult Face Faces Health care Hands Hand haende splashing Syringe injected Syringes indoors within Inside Young Caucasians cosmetic Treatment Treatments People People Human Skin Close-up Close up Oops Close up Close Oops Close-up Close-ups Close-ups Close-up closeup Closeups Patient Patients plastic Surgery Cosmetic surgery schoenheitschirurgie Day Daylight Improvement Improvements improve improved

لبشرة أجمل.. التوت بدل البوتوكس والطماطم بدل كريم النهار 04.06.2014

يلجأ الكثير من الناس إلى مستحضرات التجميل الباهظة الثمن بهدف الحصول على بشرة متألقة أو لتأخير ظهور التجاعيد، في حين أن بعض المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق يمكنها أن تفي أيضاً بهذا الغرض، كما يوضح خبراء التجميل.
12.02.2014 DW FIT UND GESUND Mesotherapie

الكهرباء...طريقة جديدة لإزالة التجاعيد 14.02.2014

توجد طرق مختلفة لإزالة التجاعيد، إلا أن الأطباء الألمان مؤخرا ينصحون أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في القلب باستخدام تقنية الميزوثيرابي الكهربائية والتي تعتمد على الكهرباء في حقن المواد الفعالة داخل الجلد.