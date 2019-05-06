 البندقية تستهدف فتيات الليل والسائحين السكارى | عالم المنوعات | DW | 18.05.2019

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منوعات

البندقية تستهدف فتيات الليل والسائحين السكارى

قواعد جديدة سَنها مجلس مدينة البندقية الإيطالية تجاه فتيات الليل والسكارى. هذه القواعد ستخص السائحين كما تشمل أيضا طبيعة السلوك في الأماكن العامة. فما هي يا تُرى؟

Wie vermeidet man Touristenmassen in Venedig (DW/Juan Martinez)

وافق مجلس مدينة البندقية الإيطالية على قواعد لمنع فتيات الليل من "إساءة استخدام الأماكن العامة" وعرقلة حركة المرور على طول شوارع وقنوات المدينة العائمة المزدحمة بالسائحين.

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وسيتم أيضا فرض غرامات على من يشرب الخمر خارج الحانات أثناء ساعات الليل وعلى السائحين الذين يتم ضبطهم يغوصون في القنوات أو يسيرون في المدينة عارين الصدور أو السائحات اللائي يسرن بالبكيني.

وهذه القواعد جزء من حملة لمجلس المدينة الذي يمثل يمين الوسط لفرض النظام العام.

وتستضيف البندقية نحو 25 مليون سائح سنويا، منهم 14 مليون سائح يقضون يوما واحدا فقط هناك، مما يؤدي إلى ازدحام الأزقة والكنائس الموجودة حول القنوات.

وقال لويجي بروجنارو، رئيس بلدية البندقية: "يجب على أي سائح في البندقية أن يكون محترما ويدرك أنه في حالة ارتكابه سلوكا سيئا سيطرد من المدينة". ويشكو السكان من اجتياح السائحين لمدينتهم واضطرارهم لدفع الفاتورة.

ووافق مجلس المدينة في فبراير/ شباط على فرض رسم دخول يبلغ ثلاثة يورو على زوار اليوم الواحد للمساعدة في تمويل صيانة المدينة وهو مبلغ سيرتفع إلى ما بين ستة وعشرة يورو ابتداء من عام 2020 اعتمادا على ارتفاع أو انخفاض الموسم.

م.م/ ع.خ (رويترز)

  • Italien Venedig - Grand Canal (picture-alliance/robertharding/N. Clark)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    مدينة القنوات المائية

    تُعرَفُ البندقية أيضاً باسم "المدينة العائمة". تقع هذه المدينة فوق أرخبيل يتألف من 118 جزيرة ترتبط ببعضها البعض بواسطة قنوات وجسور، لذلك تعتبر العَبَارات والقوارب وسائط النقل الوحيدة التي تربط بين أطراف المدينة. يبلغ طول الممر المائي الرئيسي 3.8 كم.

  • Italien Venedig Gondel vor San Giórgio Maggiore (picture-alliance/blickwinkel/S. Oehlschlaeger)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    ركوب الجندول

    يتهادى الجندول فوق صفحة مياه البحر الساكنة، ويناور قائد الجندول بحرفية عبر قنوات البندقية التي تحيط بها الأبنية التاريخية والمناظر الساحرة. ولعل القيام بجولة على متن الجندول، تجربة لن ينساها السائح أبداً، بخاصة إذا ما رافقتها أغانٍ يؤديها قائد الجندول.

  • Venedig Dogenpalast (picture-alliance/blickwinkel/T. Hennecke)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    العمارة القوطية

    ترجع نشأة فنون العمارة القوطية في مدينة البندقية إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ويمكن ملاحظة تأثير الثقافات البيزنطية والعثمانية من خلال النظر إلى الأقواس القوطية المخروطية التي تظهر على مباني المدينة. كما يُمكن مشاهدة نماذج من فنون العمارة القوطية في قصر"دوجي"، وفي قصر"بالازو كافالي فرانشتي"، وفي قصر"سانتا صوفيا" المعروف بقصر "كا دورو" وهو من أقدم القصور في البندقية.

  • Italien Theater La Fenice in Venedig nach dem Brand vor 20 Jahren (picture-alliance/dpa/R. Braum)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    دار الأوبرا

    يُعَدُ دار أوبرا مدينة البندقية من أشهر دور الأوبرا والمسارح في أوروبا. وتشتهر دار الأوبرا بإسم "العنقاء أو طائر الفينكس" وترجع هذه التسمية إلى عام 1792 عندما تعرضت دار الأوبرا لثلاثة حرائق ومع ذلك أعيد بنائها وسُميت إثر ذلك بـ "الفينكس" أو "العنقاء". وتُقَدم دار الأوبرا عروضاً فنية منتظمة تهدف إلى جذب السياح.

  • Lagunenstadt (picture-alliance/dpa/A. Merola)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    مدينة الأقنعة

    تشتهر أيضاً بـ"مدينة الأقنعة"، وتعود هذه التسمية إلى الأقنعة التي يرتديها المشاركون في الكرنفال السنوي الذي تُقيمه مدينة البندقية. وبإمكانك إختيار القناع الذي يتناسب مع ذوقك وإمكانياتك المادية.

  • Marinierte Sardinen Sarde in Saor (Imago/imagebroker)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    المأكولات البحرية

    بإستطاعة عشاق المأكولات البحرية تناول ما لذ وطاب في مطاعم البندقية. يزود التجار المدينة بالأسماك والمحار الطازج. طبق المدينة الشهير هو: "السردين الحلو والحامض المذاق". ويرجع هذا الطبق إلى القرن الثالث عشر، ويتمتع بشعبية بين السكان المحليين ومتوفر في جميع أنحاء المدينة.

  • Blick aus meinem Fenster Burano Italien (A. Pavlova)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    جزيرة الدانتيل

    جزيرة "بورانو" هي قرية صغيرة تعتمد على الصيد، تقع في أرخبيل البندقية، وتشتهر بمنازلها ذات الألوان الزاهية، وبأعمال حياكة الدانتيل. ويُذكر أن الفنان العبقري "ليوناردو دافنشي" كان قد زار بلدة "يفكارا" في بورانو عام 1481 واشترى قطعة دانتيل ليضعها فيما بعد في كاتدرائية "دي ميلانو"، وكانت هذه القرية تُصدر"الدانتيل" إلى جميع أنحاء أوروبا، غير أن الصادرات تراجعت في القرن الثامن عشر.

  • Italien Venedig - Lido de Venezia: Hotel Excelsior (Imago/Imagebroker/A. Friedel)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    "ليدو" الجزيرة الذهبية

    تُشَكِلُ جزيرة "ليدو" حاجزاً طبيعياً بين أرخبيل البندقية وبين البحر الأدرياتيكي. تُغطي الرمال الذهبية شواطىء الجزيرة. توفر جزيرة "ليدو" أجواءاً مريحة لزوارها، وتشتهر الجزيرة بإستضافتها سنوياً لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

  • Venedig Glasprodukte (picture-alliance/Photoshot)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    صناعة الزجاج

    صناعة الزجاج من الفنون القديمة التي تشتهر بها مدينة البندقية وتتركز مصانع الزجاج في جزيرة "مورانو"، حيث يصنع الفنانون المزهريات والثريات، يشتريها السياح. وفي ذلك دعم للصناعة المحلية، كما وبإمكان السائح أن يأخذ قطعة ترمز إلى مدينة البندقية ويعود بها إلى وطنه.

  • Italien Kreuzfahrtschiff in Venedig (picture-alliance/ROPI/Rossi/Eidon)

    عشرة أسباب لزيارة البندقية

    وجهة سياحية مشهورة

    سنوياً يصل ملايين السياح إلى مدينة البندقية على متن سفن سياحية عملاقة، وقد أدى هذا إلى حدوث خلافات بين سكان المدينة المحليين الذين يعتبرون تواجد هذا النوع من السفن السياحية في مدينتهم يتسبب بحدوث أضرار بيئية وطالبوا بإيجاد بديل مقبول للسفن السياحية العملاقة.


مختارات

عشرة أسباب لزيارة البندقية

لعل مدينة البندقية من أكثر مُدن العالم رومانسية، وعلى من يود التأكد، زيارة هذه المدينة المزدحمة بالفعاليات على مدار العام. في جولتنا المصورة سنتعرف على أكثر الأماكن جذباً للزوار. (16.06.2018)  

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