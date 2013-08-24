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البنجر

البنجر أو الشمندر هو من بين أكثر الخضروات الجذرية الغنية بعناصر غذائية متنوعة. لذا ينصح خبراء الصحة بإدراج الشمندر في النظام الغذائي اليومي بأشكال مختلفة لتحسين الصحة العامة.

يعد البنجر من الأغذية المليئة بالمعادن والفيتامينات وحمض الفوليك، وكذلك فيتامين "بي" الذي له دور أساسي في تكوين كريات الدم الحمراء. بالإضافة إلى ذلك يحتوي البنجر على مادة البيتانين الملونة. ويعد الرومان أول من أدخل البنجر (يسمى أيضا الشوندر أو الشمندر) إلى ألمانيا، وأطلقوا عليه اسم بيتا باللغة اللاتينية. آنذاك كانت أوراق البنجر فقط تستخدم في الطعام فيما استخدمت الجذور في المطبخ الألماني منذ القرن السادس عشر. أما في الوقت الحاضر فيُستخدم البنجر في مجالات عدة للطبخ. كما يُستخدم عصيره عصيره الأحمر في صنع صلصة السلطة.