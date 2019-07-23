 البنت سر أبيها.. إيفانكا تغلط في كتابة اسم بريطانيا | عالم المنوعات | DW | 23.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

البنت سر أبيها.. إيفانكا تغلط في كتابة اسم بريطانيا

وقعت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موقف محرج عندما نشرت تغريدة في تويتر وكتبت اسم المملكة المتحدة خطأ، الأمر عرضها لسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ترامب نفسه كان قد أرتكب أخطاء عديدة مشابهة.

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin | Ivanka Trump (Reuters/L. Millis)

يبدو أن عدوى دونالد ترامب في الأخطاء الإملائية وصلت لابنته إيفانكا، إذ كانت ابنة الرئيس الأميركي الأسرع في تهنئة بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين البريطاني ليصبح اعتبار من (الأربعاء 24 تموز/يوليو) بشكل رسمي، رئيسا لوزراء بريطانيا عندما خلفا لتيريزا ماي المنصب.

 إيفانكا ترامب هنأت جونسون عبر تغريدة في تويتر وكتبت: "تهانينا بوريس جونسون على منصب رئيس وزراء مملكة كينغستون". أحد رواد تويتر شارك تغريدة إيفانكا قبل حذفها وكتب ساخراً من خطأ إيفانكا ترامب،: "كينغستون هي عاصمة جامايكا".

وأخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، فعوضاً عن كتابة المملكة المتحدة (United  Kingdom) " يونايتد كينغدوم"، كتبت (United  Kingston) " يونايتد كينغستون".

ثم صححت الخطأ، حيث حذفت التغريدة السابقة، لتغرّد من جديد بكتابة الاسم الصحيح بحسب ما نشره موقع "الإندبنتدنت" البريطاني.

لم يكن واضحاً ما إذا كانت السيدة ترامب، التي تحمل طموحات سياسية كبيرة، تعتقد أن هذا هو الاسم الصحيح للبلد أو أن ما حدث كان ببساطة نتيجة خطأ إملائي، غير أن ذلك لم يحمها من الانتقادات الساخرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع العالمية.

فقد غرد أحد الساخرين ويدعى راكيش شارما وكتب على تويتر: "عذراً، ولكن أين تقع "يونايتد كينغستون؟"

فيما غردت أخرى وتدعى نيكول شيبارد وكتبت ساخرة :" باسم شعب كينغستون شكراً إيفانكا ترامب"

وكان الرئيس الأمريكي نفسه قد أرتكب سلسلة من الأخطاء الطباعية والإملائية إلى حد أن مدرسته السابقة للغة الإنجليزية تلقت منه رسالة حول حادث إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا تحتوي على الكثير من الأخطاء ما دفع المعلمة إلى تصحيحها وإعادة إرسالها إلى ترامب. كما وقع في أخطاء عدة حتى أنه كتب اسم وزجته ميلانيا خطاء. ومن الأخطاء الأخرى أنه كتب رسالة لسيدة مجهولة معتقدا أنها رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

ر.ض/ع.ج.م

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ايفانكا ابنة الرئيس تخطف الأضواء

    إيفانكا ترامب بفستانها البرتقالي المصفر غريب اللون خطفت الأضواء في المؤتمر. وكانت الكاميرات مصوبة تجاهها في كل مكان تتجه إليه. في الصورة تتحدث مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين. يذكر أن إيفانكا ابنة الرئيس ترامب تشغل منصب مستشارة الرئيس والدها. ولا تعرف صفتها الرسمية في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Jared Kushner (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    كوشنر قادماً من وارسو

    إيفانكا كانت حاضرة مع زوجها جاريد كوشنر الذي يشغل أيضا منصب مستشار الرئيس. وحضر كوشنر إلى ميونيخ قادما من وارسو حيث عرض على وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر وارسو آخر ما توصل إليه الفريق الذي يقوده في البيت الأبيض بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

  • Münchner Sicherheitskonferenz Panel discussion (MSC/Guelland)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    أهم لقاء من نوعه في العالم

    يُعتبر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم. ويشارك فيه هذا العام نحو 40 رئيس حكومة ودولة و100 وزير. وصدر عن المؤتمر أيضا " تقرير ميونيخ للأمن" الذي يتناول في مائة صفحة الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي والتي يجري تناولها والتشاور حولها في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Wolfgang Ischinger mit Europa Pullover (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    اختفاء نجمة من نجوم الاتحاد الأوروبي

    افتتح رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفغانغ إشينغر المؤتمر مرتدياً سترة زرقاء وقد اختفت نجمة من النجوم الاثنتي عشر التي تستدير في حلقة الاتحاد الأوروبي على صدره، في إشارة إلى ما جرى في بريكست. ويعتزم الدبلوماسي البارز السابق البالغ من العمر 72 عاما جعل أوروبا إحدى أهم القضايا المطروحة في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Angela Merkel und Nancy Pelosi (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ميركل وبيلوسي بالأحضان

    المستشارة ميركل تعانق رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي المعارضة لسياسات الرئيس الأمريكي ترامب. وكانت ميركل قد ذكرت في المؤتمر أن وصف الأميركيين للسيارات الأوروبية بتهديد "يثير الرعب" ردا على تهديد الرئيس ترامب بفرض ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم على سيارات أوروبية، تستهدف خصوصا ألمانيا.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Abdel Fatah al-Sisi beim Hotel Bayerischer Hof (MSC/Balk)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    السيسي في ربوع ميونيخ

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء وصوله فندق "بايريشه هوف". وكان السيسي قد دعا إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب. وقال إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية أيضا. وأعلن السيسي، الذي تولى مؤخرا رئاسة الاتحاد الأفريقي، عزم بلاده تأسيس مركز إقليمي لإعادة الإعمار وتطوير الاتحاد.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Mike Pence (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    مايك بنس ينتقد ضمناً ألمانيا وتركيا

    نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حض الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وانتقد ضمنا الاتفاق الألماني الروسي حيال مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". ووجه بنس انتقادات إلى تركيا أيضا دون أن يذكرها بالاسم وقال:" لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في الحلف بشراء أسلحة من أعدائنا"، في إشارة إلى شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance/dpa)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    "فطور عمل" ألماني - روسي

    وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في "فطور عمل" بصحبة رجال أعمال من البلدين. وناقش الوزيران أيضا وراء أبواب مغلقة الحد من التسلح والتوترات في شرق أوكرانيا وخط أنابيب نورد ستريم2.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    حضور أمني مكثف

    تشديدات أمنية مكثفة في ميونيخ أثناء انعقاد المؤتمر. ووظفت الشرطة نحو 4400 شرطي لحماية الضيوف. ولا يمكن حضور المؤتمر وقاعاته وفندق "بايريشر هوف" إلا بتصاريح أمنية خاصة.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Hotel Bayerischer Hof (picture-alliance/Xinhua)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    بايريشر هوف

    يعد فندق "بايريشر هوف" من الفنادق الفاخرة وأحد معالم مدينة ميونيخ. شيد في سنة 1841 وزاره الكثير من المشاهير مثل الملكة إليزابيث قيصرة النمسا-المجر، وكذلك عالم النفس الشهير سيغموند فرويد. يحتضن الفندق سنويا مؤتمر الأمن في ميونيخ وضيوفه الكبار.

  • Münchener Sicherheitskonferenz 2019 (MSC)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    دبلوماسية "الأبواب المغلقة"

    مؤتمر ميونيخ ليس مجرد منصة لظهور ساسة مرموقين أمام الكاميرات، بل هو بالأساس فرصة لدبلوماسية الأبواب المغلقة. وربما يعود هذا أيضاً لمكان عقد المؤتمر. فالفندق التقليدي مترامي الأطراف، "بايرشر هوف" يشمل عدة بنايات ألحقت به وهي مناسبة لدبلوماسية الغرف الخلفية. والعديد من الأدراج والممرات تشكل ممرات محمية بشكل جيد وتؤدي إلى نحو 340 غرفة في الفندق. وحجزت إدارة المؤتمر 100 غرفة للقاءات السرية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

إيفانكا ترامب ترتكب نفس خطأ هيلاري كلينتون!

ذكرت تقارير صحيفة أمريكية أن إيفانكا ترامب خالفت قواعد السجلات الفدرالية في تكرار لخطأ مشابه ارتكبته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وأستغله ترامب ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية. (20.11.2018)  

ايفانكا ترامب تنأى بنفسها عن الخط السياسي لوالدها

نأت ابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب بنفسها عن إحدى ملفات سياسة والدها الأكثر إثارة للجدل وخطاباته الحادة مشيرة إلى أنها "معارضة بشدة" لفصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين وبأنها "لا تعادي الصحافيين". (03.08.2018)  

التنظيف بمكنسة كهربائية يثير حفيظة إيفانكا ترامب

يبدو أن سعة صدر إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي ترامب لم تتسع كثيرا لعرض أثار السخرية حولها، حيث عبرت عن امتعاضها بطريقة دبلوماسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي أغضب ايفانكا؟ وما الذي يمكن مشاهدته في هذا العرض؟ (07.02.2019)  

صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

لا يعد مؤتمر ميونيخ للأمن الأهم في هذا المجال في العالم فحسب، بل هو مناسبة سنوية لحضور ساسة بارزين وفرصة لدبلوماسية "الأبواب المغلقة". في صور لقطات من كواليس المؤتمر وبعض أهم أسراره. (16.02.2019)  

مواضيع ذات صلة

Duell um die Downing Street - Boris Johnson

بوريس جونسون – محطات من حياة خليفة تريزا ماي المحتمل 23.07.2019

قدم بوريس جونسون نفسه باعتباره منقذ عملية بريكست، وهو يستعرض حزمه مرددا "حيث هناك عزيمة، يكون هناك حل". وقارن حل مشكلات بريطانيا بعد بريكست بنزول أول إنسان على القمر. هذه محطات في حياته:

Iran | Mohammad Javad Zarif

طهران تبعث برسالة للندن قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد 23.07.2019

قبيل تحديد اسم رئيس الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، بعث وزير الخارجية الإيراني يبعث من نيكاراغوا برسالة إلى بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي بشأن احتدام الصراع بين البلدين حول ناقلات النفط.  

Großbritannien London | Jeremy Hunt gratuliert Boris Johnson

جونسون يتلقى تهاني السياسيين ويثير مخاوف الاقتصاديين 23.07.2019

تلقى بوريس جونسون خليفة تيريزا ماي فور إعلان فوزه برئاسة حزب المحافظين برقيات ورسائل التهاني من مختلف أنحاء العالم، فيما أعربت اوساط اقتصادية ألمانية وأوروبية عن مخاوفها بشأن عزمه على إتمام البريكست حتى دون اتفاق.

إعلان
Themenbild Facebook

 