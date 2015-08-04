البنتاغون تسمية تُطلق على وزارة الدفاع الأمريكية التي تعد أغنى وزارة من نوعها في العالم. يتمتع البنتاغون بميزانية سنوية تزيد على 600 مليار دولار سنويا تمكن بفضلها من بناء أقوى جيش في العالم.

يعود تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية إلى أواخر القرن الثامن عشر والبداية مع خفر السواحل. وقد أعقب ذلك تأسيس القوات البحرية والجوية والمشاة التي يقع مقرها الرئيسي الحالي في مبنى البنتاغون بولاية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن. ويقع في المبنى الذي يعمل فيه أكثر من 23 ألف شخص مكتب وزير الدفاع الأمريكي الأمريكي. وتنشر الوزارة مئات القواعد العسكرية في مختلف القارات، وخاصة في السعودية ودول الخليج الأخرى.