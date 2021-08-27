 البنتاغون: مقتل هدفين ″مهمين″ في تنظيم ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2021

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البنتاغون: مقتل هدفين "مهمين" في تنظيم "داعش"

بعد يوم من تهديدات الرئيس بايدن، أعلن البنتاغون مقتل عنصرين مهمين من تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان" بضربة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية ردا على الهجوم الذي استهدف مطار كابول.

صورة رمزية، جندي في أفغانستان

صورة رمزية، جندي في أفغانستان

قال الجنرال بالجيش الأمريكي وليام تيلور للصحفيين اليوم السبت إن اثنين من مسؤولي التخطيط في تنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية خراسان) قُتلا وأُصيب ثالث في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمس الجمعة بإقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، مضيفا "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

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قال دبلوماسي ألماني رفيع إن بلاده تلقت ضمانات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد انتهاء الموعد المحدد، فيما أكدت وزيرة الدفاع ما وعدت به ميركل بأن ألمانيا ستبقى وفية مع من خدموا معها.

تمسك الرئيس بايدن بإنهاء "مهمة" الجيش الأمريكي في افغانستان بنهاية أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم الى مطار كابول. فيما أكدت مجموعة السبع على أن "طالبان ستحاسب على أفعالها..".

شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية على أحد أعضاء تنظيم "الدولة الإسلاميّة في خراسان" المرتبط بتنظيم "داعش"، وذلك في رد على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول وأودى بحياة العشرات.

في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن منفّذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان بأنّ الولايات المتحدة "ستطاردهم".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أمس الجمعة (27 أغسطس/ آب 2021) أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد "مُخَطّطي" تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول.

كما قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين اليوم السبت إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابول.

وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز اليوم السبت إن عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض  لأقل من 4 آلاف جندي من إجمالي 5800 سابقا.

وأعلن الجيش البريطاني من جهته أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي السبت وأن آخر طائرة مخصصة لإخراج مدنيين من البلد أقلعت من كابول.

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر لشبكة بي بي سي راديو 4 "نشارف على انهاء عمليات الإجلاء التي ستتم خلال النهار" وعندها "سيتحتم بالطبع إخراج قواتنا".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية السبت أن آخر طائرة عسكرية مخصصة لنقل مدنيين اقلعت من كابول، ومن الممكن أن ينضم عدد ضئيل من المدنيين إلى رحلات إضافية مرتقبة لإخراج الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين.

ع.ا/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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