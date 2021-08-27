البنتاغون: مقتل هدفين "مهمين" في تنظيم "داعش"

قال الجنرال بالجيش الأمريكي وليام تيلور للصحفيين اليوم السبت إن اثنين من مسؤولي التخطيط في تنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية خراسان) قُتلا وأُصيب ثالث في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمس الجمعة بإقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، مضيفا "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أمس الجمعة (27 أغسطس/ آب 2021) أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد "مُخَطّطي" تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول.

كما قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين اليوم السبت إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابول.

وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز اليوم السبت إن عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض لأقل من 4 آلاف جندي من إجمالي 5800 سابقا.

وأعلن الجيش البريطاني من جهته أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي السبت وأن آخر طائرة مخصصة لإخراج مدنيين من البلد أقلعت من كابول.

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر لشبكة بي بي سي راديو 4 "نشارف على انهاء عمليات الإجلاء التي ستتم خلال النهار" وعندها "سيتحتم بالطبع إخراج قواتنا".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية السبت أن آخر طائرة عسكرية مخصصة لنقل مدنيين اقلعت من كابول، ومن الممكن أن ينضم عدد ضئيل من المدنيين إلى رحلات إضافية مرتقبة لإخراج الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين.

ع.ا/أ.ح (رويترز، أ ف ب)