البنتاغون: بدأنا بسحب العتاد من سوريا دون سحب الجنود

زاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الغموض الذي يحيط بالانسحاب الأمريكي من سوريا الجمعة بإعلانه بدء عملية الانسحاب لكن مسؤولين أمريكيين قالوا في وقت لاحق إن معدات فقط، وليس عسكريين، هي التي يتم سحبها من البلاد.

وبعدما ذكرت تقارير إعلامية أن انسحاب القوات الأمريكية قد بدأ فعلا، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) عدم انسحاب جنود. وشددت على أن المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" مستمرة مع محاولة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيوب مازالت خاضعة لهذا التنظيم في سوريا.

وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف "بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات". لكن شين روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون قال "نؤكد عدم حدوث سحب لعسكريين من سوريا حتى الآن". وأكد مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه يجري نقل معدات إلى خارج سوريا في مؤشر على أنه، ورغم الرسائل المتضاربة من واشنطن، فإن الاستعدادات للانسحاب تتم على عجل.

وقال روبرتسون في بيانه إن التحالف نفذ "إجراءات لوجستية" لدعم عملية الانسحاب ولكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف أن "الانسحاب يعتمد على ظروف العمليات على الأرض بما في ذلك الحوار مع حلفائنا وشركائنا ولا يخضع لجدول زمني عشوائي".

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من جانبهم، قال سكان قرب معابر حدودية مع العراق عادة ما تستخدمها القوات الأمريكية في الدخول والخروج من سوريا إنهم لم يروا تحركات واضحة أو كبيرة للقوات البرية الأمريكية يوم أمس الجمعة، ما يشير إلى أن عملية سحب الجنود لم تبدأ بعد حقا.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)