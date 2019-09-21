 البنتاغون: إرسال 200 جندي وصواريخ باتريوت إلى السعودية | أخبار | DW | 26.09.2019

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أخبار

البنتاغون: إرسال 200 جندي وصواريخ باتريوت إلى السعودية

بعد تأكيدها على الالتزام بأمن السعودية بعد تعرض منشآتها النفطية لهجمات، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تنوي إرسال أنظمة رادار وصواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة النفطية.

US Militär Raketenabwehrsystem Patriot (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense/S. Apel)

بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية، أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس (26 أيلول/ سبتمبر 2019) عن عزمها نشر معدات وقوات أمريكية في السعودية. جاء ذلك في بيان لكبير المتحدثين باسم البنتاغون جوناثان هوفمان نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء الهجمات الأخيرة على السعودية، و"بناء على دعوة" الرياض، أعلن وزير الدفاع مارك ت. إسبر اليوم أن "الولايات المتحدة ستنشر بطارية باتريوت واحدة، وأربعة رادارات سينتنيال، وما يقرب من 200 من أفراد الدعم".

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وحسب المتحدث باسم البنتاغون فإن نشر القوات وبطاريات الصواريخ والرادارات سيزيد قدرة الدفاع الجوي والصاروخي للسعودية على حماية البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية. كما "يعزز هذا النشر وجودًا مهمًا بالفعل للقوات الأمريكية في المنطقة".

وحسب مسؤولين عسكريين أمريكيين فإن وزير الدفاع وافق  أيضًا على تجهيز معدات إضافية  لإرسالها إلى السعودية، "رغم أنه  لم يتم اتخاذ أي قرار بنشرها". وحسب بيان وزارة الدفاع فإن هذه المعدات الإضافية تشمل بطاريتي باتريوت، ومنظومة واحدة للدفاع الجوي الصاروخي  أرض-جو."

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على أن هذه الخطوات هي دليل على "التزامنا تجاه الشركاء الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". ويأتي ذلك بعد تواصل الوزير  والرئيس  على نحو مكثف مع الشركاء في المنطقة وحول العالم".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تتطلع إلى "مساهمة دول أخرى انتقدت التصرفات الإيرانية الشريرة  في المنطقة، بأموال في جهد دولي لتعزيز دفاع السعودية".

يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجمات على منشآت النفط السعودية التي قالت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن إنها قامت بها.

أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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