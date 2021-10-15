ملابس سباحة نسائية من قطعتين، احداهما تغطي النهدين، والاخرى تغطي المنطقة الوسطى، ويثير ارتداءه جدلا كبيرا في البلدان العربية والاسلامية، الا انه متداول بشكل واسع في انحاء العالم.

اطلق مصمم ازياء فرنسي منتصف ستينات القرن العشرين البكيني وهو لباس البحر النسوي المثير للجدل، الكلمة مشتقة من اصل يعني "ذو القطعتين". الفاتيكان اعتبر ارتداءه خطيئة، وما زال يعتبره كذلك، لكن اصرار نجمات السينما الشهيرات واشهرهن الفرنسية بريجيت باردوعلى ارتدائه في كل مكان جعله مقبولا. وفي نهاية القرن العشرين شاع ارتداءه في مباريات ومسابقات كرة الطائرة وكرة السواحل ومصارعة السيدات الدولية فبات لباسا رياضيا للنساء ايضا.