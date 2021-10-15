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البكيني

ملابس سباحة نسائية من قطعتين، احداهما تغطي النهدين، والاخرى تغطي المنطقة الوسطى، ويثير ارتداءه جدلا كبيرا في البلدان العربية والاسلامية، الا انه متداول بشكل واسع في انحاء العالم.

اطلق مصمم ازياء فرنسي منتصف ستينات القرن العشرين البكيني وهو لباس البحر النسوي المثير للجدل، الكلمة مشتقة من اصل يعني "ذو القطعتين". الفاتيكان اعتبر ارتداءه خطيئة، وما زال يعتبره كذلك، لكن اصرار نجمات السينما الشهيرات واشهرهن الفرنسية بريجيت باردوعلى ارتدائه في كل مكان جعله مقبولا. وفي نهاية القرن العشرين شاع ارتداءه في مباريات ومسابقات كرة الطائرة وكرة السواحل ومصارعة السيدات الدولية فبات لباسا رياضيا للنساء ايضا.

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 19: In this handout image provided by MD Beast, MDL Beast Festival - the Saudi Soundstorm has arrived, wowing over 130,000 fans on its first day on December 19, 2019 in Riyadh, Saudi Arabia. Mdl Beast is the first festival of its kind within Saudi Arabia and showcases international artists and local talents in music, art and culture. (Photo by Matt Crossik/MD Beast via Getty Images )

حفلات ليلية ونساء بالبكيني على شواطئ السعودية 15.10.2021

في خطوة جديدة سمحت السعودية للنساء بارتداء البكيني وارتياد شواطئ المملكة التي ظلت لعقود حكرا على الأجانب. الخطوة لاقت استحسان مواطنين سعوديين، وسواح أجانب.

5601603 29.07.2018 Members of the Norwegian women's national team before the 2018 Women's Beach Handball World Championships final match between the national teams of Greece and Norway in Kazan, Russia. Maxim Tumanov / Sputnik Foto: Maxim Tumanov/Sputnik/dpa

الزي الرياضي.. أليس من حق اللاعبات اختيار ما يناسبهن؟ 07.08.2021

أثار رفض لاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية ارتداء "البكيني" خلال بطولة أوروبا، الجدل حول زي اللاعبات الذي يتعين عليهن ارتداؤه. فهل يحق لهن اختيار الزي الرياضي الخاص بهن خلال المنافسات الرياضية؟
Beach Volleyball, 27. Deutsche Meisterschaften, Nationalteam Karla Borger (2) und Julia Sude (1) in lila, gegen Victoria Bieneck/Isabel Schneider in hellblau *** Local Caption *** 00234746

بعد جدل وانتقادات ومقاطعة.. قطر تعتبر أزمة البيكيني "بروباغاندا" 09.03.2021

الاتحاد القطري ينفي وجود أي نية لدى منظمي البطولة لفرض قيود على اللاعبات في بطولة كتارا الدولية لكرة الطائرة الشاطئية بما في ذلك حظر ارتداء البيكيني، مشددا أنها أخبار تخدم "غايات أخرى".
Natalie Nat Cook (r) versucht einen Block gegen Katrin Holtwick (l) am Samstag (14.07.2012) in der Waldbühne Berlin in der Hauptrunde des Beach-Volleyball Grand Slam 2012 beim Spiel des deutschen Teams Holtwick-Semmler gegen Cook-Hinchley aus Australien. Foto: Florian Schuh dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

"البكيني" يبعد ألمانيا عن المشاركة في بطولة تنظمها الدوحة 22.02.2021

ذكرت تقارير صحفية أن المنتخب الألماني النسائي للكرة الطائرة الشاطئية ألغى مشاركته في بطولة كأس الدوحة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية بسبب إلزام المشاركات في البطولة بقواعد لباس معينة. فما القصة؟
03.07.2020, Baden-Württemberg, Bad Rappenau: An Puppen angebrachte historische Bikini-Luxusmodelle aus den 1940er bis 1990er-Jahren stehen bei einem Presserundgang vor der Eröffnung des Bikinimuseums im Museum. Die Eröffnung findet am 5. Juli statt. Foto: Uwe Anspach/dpa | Verwendung weltweit

افتتاح أول متحف للبكيني في العالم بألمانيا 07.07.2020

بينما لا تسمح بعض الأماكن بإرتدائه، تحتفي به أماكن أخرى. إنه ”البكيني“ الذي خصص له متحف خاص في ألمانيا يواكب تطوره موازاة للتطورات الاجتماعية والسياسية التي شهدها الغرب.
Turquoise waters and a white sand beach, Exumas, Bahamas, West Indies, Caribbean, Central America (c) picture alliance/robertharding/M. Runkel

بالفيديو.. خنازير برية تهاجم عارضة بكيني على الشاطئ 14.02.2019

على أحد شواطئ جزر البهاما، أرادت العارضة ميشيل لوين أن تلتقط بعض الصور الغريبة في المياه الصافية وهي تسبح إلى جانب الخنازير البرية. غير أنها لن تنسى جلسة التصوير تلك بعد أن هاجمتها الخنازير على حين غرة. فماذا حدث؟
Quelle: https://www.instagram.com/p/Bs7QjUhn-eM/

نهاية ماساوية لمغامرات "فتاة البيكيني" 22.01.2019

نهاية مأساوية للمغامرة جيغي وو، المعروفة بـ"فتاة البيكيني" فقد لاقت حتفها بعد سقوطها من أحد الجبال وتجمدها بسبب شدة البرد. الفتاة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عرفتها بعشقها لتسلق قمم الجبال العالية.
Girls play flag football on a beach in Rabat, Morocco, Saturday, April 1, 2017. Rabat beach is a hub for families, couples and fitness enthusiasts especially on temperate days. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) |

"كن رجلاً" – حملة في المغرب تحرض الرجال ضد النساء 25.07.2018

أشعل وسم #كن_رجلا مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فبعد انطلاق حمله تحرض الرجال على مراقبة ما تلبسه نساءهم ولا يتركوهن يخرجن بلباس "فاضح"، ظهرت حملة مضادة تحت وسم # كوني_امرأة_حرة، تدافع عن حرية اختيار المرأة لملبسها.
ATLANTIC CITY, NJ - SEPTEMBER 10: Miss Texas 2017 Margana Wood participates in Swimsuit challenge during the 2018 Miss America Competition Show at Boardwalk Hall Arena on September 10, 2017 in Atlantic City, New Jersey. (Photo by Donald Kravitz/Getty Images for Dick Clark Productions)

أخيراً منافسات ملكة جمال أمريكا بدون بكيني! 06.06.2018

في إطار تغيرات على معايير اختيار ملكة جمال أمريكا قررت هيئة تنظيم المسابقة الاستغناء عن البكيني في تقييم المشاركات، كما أقرت معايير أخرى تتعلق بالمظهر الخارجي.

Bild 4: der Strand Palm-beach östlich von Algier. Der Strand wird von nicht islamistischen Besuchern besucht. Hier sieht man Frauen mit Bikinis. Foto: 24. Juli.

تجاذب في المغرب حول البكيني والبوركيني 12.08.2016

يشكل الصيف فرصة مهمة لإثارة النقاش حول لباس المرأة بالشواطئ المغربية، فبين البيكيني والبوركيني أو ما يُسمى بـ"المايوه الشرعي"، تُطرح علامة استفهام حول حرية المرأة المغربية في أن تلبس ما تريد بعيدا عن التحرش والانتقادات.
Bildergalerie zu 70 Jahren Bikini: This photograph released by the Brooklyn Museum of Art, titled Marilyn on the Beach, 1949, is part of a show opening at the museum Friday, Nov. 12, 2004. The picture by an unknown photographer is one of more than 200 Marilyn Monroe pictures from 39 photographers - including luminaries such as Richard Avedon, Gordon Parks, Robert Frank and Andy Warhol - in the museum's new exhibit, I Want to Be Loved by You: Photographs of Marilyn Monroe. (AP Photo/Brooklyn Museum of Art) Copyright: AP Photo/Brooklyn Museum of Art

البكيني.. سبعون عاماً ومازال شاباً 05.07.2016

فاضح ومثير، هذا ما قاله الناس عندما شاهدوا ملابس البكيني أول مرة. حول سر تسميته وتاريخه ومن اخترعه قصص مثيرة. حيث للبكيني علاقة بالقنبلة الذرية.
Main title/ Subject: Islamic dress for the sea, Tunis, Tunisia Photo title: Islamic dress for the sea, Tunis, Tunisia Place and Date : July, 2013, Tunisia Copy Right/ Photographer: Khaled Ben Belgacem Bilder geliefert vorn DW Korrespondent in Tunesien

تونسيون يتحدون فتاوى تحريم السباحة في رمضان 30.07.2013

إلى جانب الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، تشهد البلاد جدلا حول سباحة المرأة في شهر رمضان. إذ ظهرت فتاوى تدعو التونسيين إلى الالتزام بضوابط لم يعتادوها قبل الثورة. فهل ينحاز التونسيون إلى الفتاوى المتشددة أم إلى البحر؟
Ferienort El Gouna, Ägypten Gizeh Pyramiden Bild: 20.12.2012, 20.12.2012

الإخوان المسلمون وتأثيرهم على السياحة في مصر 03.01.2012

قبل أن يتم الحسم النهائي في نتائج الانتخابات المصرية يبدو جليا تقدم القوى الإسلامية . فكيف سينعكس ذلك على قطاع السياحة في مصر، لاسيما أنه يعد كأحد أركان الاقتصاد المصري؟
Bild 3: Frauen mit Kopftuch mit Männern zusammen in der nähe von den Felsen am Strand Alkattani in dem Stadtteil Bab Eloued in der allergischen Hauptstadt Algier. Foto: 24. Juli. Wir haben die Bilder von unserem Korrespondent in Haitham Rabbani in Algerien bekommen. Zulieferer: Adil Chroat

شواطئ الجزائر ... بين مناطق البيكيني ولباس البحر الشرعي 31.07.2011

تثير سباحة المرأة في شواطئ الجزائر المطلة على البحر الأبيض المتوسط خلافا خافتا داخل مختلف أطياف المجتمع، الأمر الذي نتج عنه تقسيم غير معلن لشواطئ تسبح فيها النساء بالبيكيني وبحرية، وأخرى يرتادها الإسلاميون.
Bond-Girl Halle Berry bald wieder in ernster Rolle zu sehen Die hübsche Jinx (Halle Berry) entsteigt in dem neuen Kinofilm James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag (Szenenfoto) den Fluten wie einst ihre legendäre Bond-Girl-Vorgängerin Ursula Andress als Honey Ryder in James Bond jagt Dr. No von 1962. Nach ihrem Abstecher ins Actionkino spielt Oscar- Preisträgerin Berry in dem Drama October Squall bald wieder eine ernste Rolle. Nach eigenen Angaben bevorzugt die Mimin anspruchsvolle Rollen. Mit dem Bond-Film wolle sie nur beweisen, dass sie so etwas auch könne, hatte Berry in früheren Interviews erklärt. Der 007-Streifen kommt am 28.11. in die deutschen Kinos.

البكيني يحتفل بعيد ميلاده الرابع و الستين 05.07.2010

في الخامس من شهر يوليو 1946 قام المهندس الفرنسي لويس رآرد بتسجيل براءة اختراعه الجديد الذي غير من مسار الموضة العالمية. فالمهندس الفرنسي الذي اتجه إلى عالم تصميم الأزياء كان أول من اخترع البكيني.
From left, the Payne family, Mark, Kim McKenzie and Mariah, watch from Jetty Park in Cape Canaveral, Fla. as the Atlas V rocket lifts off from Cape Canaveral Air Force Station Thursday, June 18, 2009. NASA launched its first moon shot in a decade Thursday, sending up a pair of unmanned science probes that will help determine where astronauts could land and set up camp in years to come. (AP Photo/Florida Today, Craig Bailey)

سمعة برشلونة على المحك بسبب الـ"البكيني"! 20.05.2010

دخلت "ثقافة التعري" إلى برشلونه من باب الرياضة، قبل أن تنتقل إلى السياح الذين يستمتعون بالتجول في شوارع وأزقة المدينة وفي وسائل المواصلات العامة بـ"البكيني" وثياب البحر، الأمر الذي يثير قلق السكان على سمعة مدينتهم.