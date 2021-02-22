"البكيني" يبعد ألمانيا عن المشاركة في بطولة تنظمها الدوحة

بعد أيام قليلة، ستنطلق فعاليات بطولة كأس الدوحة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة. وستعرف هذه البطولة مشاركات عدة منتخبات من العيار الثقيل، ستتنافس فيما بينها من أجل تحقيق اللقب.

بيد أن هذه البطولة، التي تجري فوق رمال ذهبية وأجواء مشمسة، سيغب عنها المنتخب الألماني النسائي المُكون من الثنائي كارلا بورغر ويوليا زوده. لكن ما السبب؟

حسب ما أشار إليه موقع مجلة "فوكس" الألمانية واسعة الانتشار. فإن سبب غياب المشاركة الألمانية في هذه البطولة يأتي بسبب حظر السلطات المنظمة اللعب بالبكيني. وهو أكدته أيضا مجلة "دير شبيغل" الألمانية وقالت إن السلطات المنظمة للبطولة، ألزمت المشاركات ارتداء قمصان وسروايل بطول الركبة.

ووجه الثنائي الألماني كارلا بوغر ويولياه زوده انتقادات لاذعة للسلطات المنظمة بسبب قواعد اللباس، وقال الثنائي الذي يحتل المركز الـ 16 عالمياً "لا نريد دعم ذلك".

وأوضحت اللاعبة الألمانية كارلا بوغر أن عدم مشاركتها في بطولة الدوحة له أيضا أسباب رياضية، مضيفة في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية "رياضتنا مرهقة للغاية. نحن نتكيف مع كل بلد بقدر ما نستطيع، لكن مع درجة الحراة (المرتفعة) فنحن لسنا معتادين على اللعب بهذه الملابس في مثل درجات الحرارة هذه".

من جهة أخرى عبر الاتحاد العالمي للكرة الطائرة عن اندهاشه من عدم مشاركة الثنائي الألماني في البطولة، وأضاف: "تلقينا فقط ردور فعل إيجابية، اللاعبات سعيدات للغاية بإقامة البطولة في الدوحة"، وأردف أن اللاعبات سئلن عن قواعد اللباس وأعطين موافقتهن، حسب ما أوردت مجلة "دير شبيغل".

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