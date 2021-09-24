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البقوليات

البقوليات من الأغذية الصحية، فهي غنية بالبروتينات والنشويات وتتضمن أنواعا مختلفة وبالرغم من فوائدها الصحية، إلا تناولها يسبب انتفاخا في البطن لدى البعض.

تعتبر البقوليات من أساسيات النظام الغذائي الصحي المتوازن، فهي خالية من الدهون وتحتوي كميات عالية من الفيتامينات والبروتينات، ما يجعلها مصدر مهم للطاقة. إضافة لذلك تعد البقوليات غنية بالألياف التي تُساهم في السيطرة على معدّل السكر في الدم، وتُخفض من نسبة الكوليسترول، فتُساهم بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والوقاية من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وللبقوليات أنواع مختلفة مثل الحمص والفاصولياء والفول وغيرها.

Auf dem Bild: Reis, Mais und Bohnen werden auf dem Markt in Morondava in Madagaskar verkauft. Der Preis wird für eine Maßeinheit, die „Kapoaka“ (entspricht dem Inhalt, der in eine Kondensmilchdose passt), angegeben Aufgenommen von Friederike Müller am 20.07.2013 in Morondava, Madagaskar Rechte: Friederike Müller / DW

عشر حقائق غير معروفة عن البقوليات 24.09.2021

لا يمكن إنكار الفوائد الغذائية الهامة للبقوليات بأنواعها المختلفة، ولكن هذه الحقائق المدهشة حول تلك الفصيلة من النباتات ستجعلك تعيد التفكير مرة أخرى في إدماج المزيد منها في حميتك الغذائية.
11.09.2013 ARCHIV - Veganes Essen aus Linsen, Kürbis, Zwiebeln und Tomaten auf einem Teller, fotografiert am 11.09.2013 in Berlin Kreuzberg. Die UN widmen den Hülsenfrüchten das Jahr 2016. Denn sie sind mit ihrem hohen Eiweißanteil ein wichtiger Teil der Ernährung weltweit. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa «Ein Jahr für Erbse, Linse und Bohne» vom 31.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

العدس أفضل للصحة من الرز والبطاطا .. والسبب؟ 25.07.2018

أظهرت دراسة كندية جديدة أن استبدال نصف كمية من البطاطا أو الأرز (النشويات) بالعدس، من شأنه أن يخفض من معدلات السكر في الدم بشكل كبير لأكثر من 20 في المئة، كما يحسن بوضوح من استجابة الجسم للكربوهيدرات.

نصائح بسيطة للتغلب على التعب 31.05.2018

الشعور المستمر بالتعب محبط جدا للإنسان. لكن التخلص من هذا الشعور ليس بالأمر الصعب، ويمكن القيام به عبر حيل بسيطة، تعرف عليها في هذا الفيديو.
ARCHIV - Säcke mit diversen Hülsenfrüchten auf dem alten Markt in Manama (Bahrain) am 16.04.2007. Die UN widmen den Hülsenfrüchten das Jahr 2016. Denn sie sind mit ihrem hohen Eiweißanteil ein wichtiger Teil der Ernährung weltweit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (zu dpa «Ein Jahr für Erbse, Linse und Bohne» vom 31.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

من يأكل البقوليات أكثر من اللحوم يعيش عمرا أطول! 15.08.2016

لا يقتصر وجود البروتين فقط في الأسماك واللحوم ولكن أيضا في أغذية نباتية مثل البقوليات. لكن استهلاك البروتين الحيواني يصاحبه خطر الوفاة مبكرا عكس استهلاك البقوليات الذي يضمن لصاحبه العيش عمرا أطول كما بينت دراسة أمريكية.
ARCHIV - Säcke mit diversen Hülsenfrüchten auf dem alten Markt in Manama (Bahrain) am 16.04.2007. Die UN widmen den Hülsenfrüchten das Jahr 2016. Denn sie sind mit ihrem hohen Eiweißanteil ein wichtiger Teil der Ernährung weltweit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (zu dpa «Ein Jahr für Erbse, Linse und Bohne» vom 31.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

وجبة يومية من البقوليات تمنح شعوراً بالشبع طوال اليوم 01.04.2016

إذا أردت الاستغناء عن نظم الحمية الصارمة والتخفيف من وزنك، فعليك بوجبة يومية من البقوليات، فهي كافية لتلبية احتياجات الجسم وتمنحه شعوراً بالشبع طيلة اليوم.
beluga belugalinse belugalinsen braune linsen eintopf essen gemüse getrocknet hülsenfrüchte kochen lebensmittel linse linsen nahrungsmittel roh rote linsen schwarz schwarze linsen tellerlinsen trocken Quelle: Fotolia /#41263733 - Linsensorten © Printemps

العدس: موائد الأغنياء تحتفي بـ"لحم الفقير"! 04.01.2016

قديما قالوا "العدس هو لحم الفقير" لما له من فوائد غذائية تغني غير القادر عن تناول اللحوم، والآن تعلن الأمم المتحدة عن اختيار العام 2016 ليكون العام الدولي للبقوليات، ليتحول العدس لطعام ترحب به موائد الفقراء والأغنياء.
Deutschland junge Frau ist erstaunt über ihre große Pizza. Picture-Factory - Fotolia

احذر.. هذه الأطعمة تسبب "الإدمان" 04.03.2015

لا يستطيع بعض الناس النوم دون تناول قطعة من الشوكولاتة أو مشاهدة التليفزيون دون المقرمشات، فهل للأمر علاقة بالإدمان؟ حاولت دراسة أمريكية بحث هذا الأمر ورصدت عشرة من الأطعمة يمكنها أن تسبب "الإدمان".
beluga belugalinse belugalinsen braune linsen eintopf essen gemüse getrocknet hülsenfrüchte kochen lebensmittel linse linsen nahrungsmittel roh rote linsen schwarz schwarze linsen tellerlinsen trocken Quelle: Fotolia /#41263733 - Linsensorten © Printemps

دراسة: للبقوليات دور هام في تخفيض الكوليسترول 06.01.2015

لا يقتصر دور البقوليات على تزويد الجسم بالمواد الغذائية الضرورية، ولكن لها تأثير إيجابي آخر، أثبتته دراسة حديثة. حيث يؤدي تناول البقوليات إلى تخفيض نوع من أنواع الكوليسترول الضارة للجسم.
24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

تحميص الفول السوداني قد يؤدي للإصابة بالحساسية! 05.11.2014

وجد الباحثون أن حساسية أجسام البشر تجاه الفول السوداني في شرق آسيا أقل انتشارا بكثير مما هي عليه في الدول الغربية. ومن المعتقد أن أحد أسباب ذلك هو التحميص الجاف للفول السوداني في البلدان الغربية.
Frisch gebratene Ostsee-Heringe auf einem Teller mit Roter Beete, Salzkartoffeln, Salat und Zitrone. (Aufnahme von 1999).

نقص الحديد: النساء هن المتضررات في المقام الأول! 02.09.2014

نقص الحديد هو أكثر مظاهر سوء التغذية انتشارا في الدول الغربية. وقد يؤدي هذا النقص، في حال تفاقمه، إلى الإصابة بفقر الدم. فكيف يمكن تفادي هذا النقص وما هي الأغذية الغنية بالحديد؟
الألعاب اللوحية الأكثر شعبية في العالم

الألعاب اللوحية الأكثر شعبية في العالم 18.04.2014

بالرغم من تزايد انتشار الانترنت وألعاب الفيديو إلا أن الألعاب اللوحية لازالت تحظى بشعبية كبيرة. بعض اللاعبين يكتفي ببضع حبات من البقوليات ومساحة فارغة على الأرض، من أجل قضاء ساعات طويلة ووضع استراتجيات للعب.