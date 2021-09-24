البقوليات من الأغذية الصحية، فهي غنية بالبروتينات والنشويات وتتضمن أنواعا مختلفة وبالرغم من فوائدها الصحية، إلا تناولها يسبب انتفاخا في البطن لدى البعض.

تعتبر البقوليات من أساسيات النظام الغذائي الصحي المتوازن، فهي خالية من الدهون وتحتوي كميات عالية من الفيتامينات والبروتينات، ما يجعلها مصدر مهم للطاقة. إضافة لذلك تعد البقوليات غنية بالألياف التي تُساهم في السيطرة على معدّل السكر في الدم، وتُخفض من نسبة الكوليسترول، فتُساهم بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والوقاية من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وللبقوليات أنواع مختلفة مثل الحمص والفاصولياء والفول وغيرها.