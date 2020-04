البقع الزرقاء.. عارض لكورونا يثير قلق الأطباء

نشر الاتحاد الدولي لطب الأقدام على موقعه الإلكتروني حالة لطفل إيطالي في الثالثة عشر من عمره كان قد اشتكى قبل ذلك بيومين من ظهورأعراض فيروس كورونا المعروفة لديه، مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام المفاصل والصداع، لكن ظهرت أيضا بقع زرقاء في أصابع قدميه، تشبه الطفح الجلدي أو التقرحات. وكانت دراسة إيطالية حديثة قد كشفت أن واحدا من خمسة أشخاص من المصابين بكورونا في المستشفيات ظهرت لديهم مثل هذه البقع الزرقاء.

والأمر ليس محصوراً في إيطاليا فقط، ففي مجلة "Journal of the American Academy of Dermatology" (مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية) تم عرض حالة شبيهة لسيدة من تايلاند. وفي الولايات المتحدة نقلت محطة " ABC7" عن سيدة مصابة بكورونا ظهور هذه البقع في قدميها أيضاً، وقالت المرأة للمحطة: "لقد كانت مؤلمة جداً".

وأظهرت دراسة حالة الطفل الإيطالي صوراً للتقرحات التي ظهرت في البداية كبقع زرقاء وتطورت حتى صارت أشبه بالحروق الجلدية، ثم بدأت في التحسن تدريجياً حتى اختفت تماماً.

ومع احتمال زيادة أعداد الأشخاص الذين يظهر لديهم هذه البقع، طالبت اتحادات الأطباء في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية الطواقم الطبية في العالم بتدوين هذه الحالات وتسجيلها، حتى يكون من الممكن دراستها بشكل أفضل.

ونشر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام على موقعه الإلكتروني أن هذه البقع تشبه تقرحات الجدري المائي أو الحصبة. وأهاب المجلس بالأهل أن يعزلوا الأطفال في حالة اكتشاف هذه البقع لديهم وأن يسارعوا بإبلاغ الطبيب المختص. ومن الممكن في هذه الحالة التقاط الصور للبقع حتى يدرسها الأطباء دون تعريض المرضى في العيادات لخطر العدوى.

س.ح/ ص.ش