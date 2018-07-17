البعثات الألمانية تتلقى الآلاف من طلبات لم الشمل

تلقت السفارات والقنصليات الألمانية في دول الجوار السوري 31340 ألف موعد لإجراء مقابلة لمّ شمل من أفراد أسر لاجئة في ألمانيا. ونقلت المجموعة الإعلامية الألمانية (RedaktionsNetzwerk Deutschland) أن العدد وصل في السفارة الألمانية في بيروت لوحدها إلى 22100 ألفاً.

واستندت الوكالة على جواب لوزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من عضو من حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ) سيفيم داجديلين. وأعلنت الخارجية الألمانية عن زيادة عدد الموظفين المختصين بالبت بالطلبات في كل من عمان وبيروت.

وجدير بالذكر أن معاهدة الائتلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي نصت على لمّ شمل ألف عائلة لاجئة من الحاصلين على الحماية الثانوية كل شهر اعتباراً من أغسطس/آب القادم.

وحسب الخارجية الألمانية سيتم اختيار العائلات المشمولة بلم الشمل على أسس "إنسانية كذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى الذين حالتهم صعبة والجرحى وغيرهم".

ومن جانبها انتقدت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان آلية الاختيار، مشبهة العملية بـ"اليانصيب على حساب النساء والأطفال". وأردفت أن ذلك سيؤدي إلى تأخير لم شمل الكثير من عوائل اللاجئين سنوات، مشيرة أن ذلك مخالف للقيم المسيحية والأعراف الاجتماعية ومحذرة من تأثير ذلك على الاندماج.

يمثل الأول من أغسطس/ آب المقبل تاريخا مهما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية المحدودة أو الثانوية في ألمانيا. فبداية من الشهر القادم يحق لهؤلاء من جديد جلب عائلاتهم إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل.

خ.س/د.ص (أ ف ب، ك ن أ)-مهاجر نيوز