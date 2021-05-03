البطاطس الباردة.. سعرات حرارية أقل بفضل هذه الحيل!

قد يطمح الكثيرون إلى إنقاص وزنهم بمقدار اثنان أو ثلاث كيلوغرامات قبل حلول فصل الصيف، لكن طريقة تحقيق هذا الهدف قد تكون بسيطة للغاية. إذا كنت تريد إنقاص وزنك، عليك استهلاك سعرات حرارية أقل، كما توضح مدربة اللياقة البدنية وخبيرة التغذية إيفون ساير، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، يمكن التقليل منها عن طريق اللجوء إلى بعض الحيل، التي برهنت عن نتائج فعالة.

امتصاص الدهون

تتصف الزيت بأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إذ توفر ملعقة واحدة أكثر من 100 سعرة حرارية. فكيف يمكن التقليل من نسبتها؟ ينصح بإقتناء مقلاة ذات طلاء جيد واستعمال كمية أقل من الزيت عند القلي، كما ينصح المدون المتخصص في التغذية ومؤسس الموقع الألماني للحمية الصحية Frühlingszwiebel، شتيف من ولاية بافاريا.

يمكن امتصاص الزيت والشحوم الزائدة من الطعام المحمر أو المقلي باستخدام منشفة المطبخ قبل تقديمه. تساعد هذه الحيلة على الحفاط على طعم الطعام، كما تنصح الكاتبة وخبيرة التغذية، دوريس فريتزشه، بقولها: "من الأفضل غمر شرائح اللحم والسمك بمسحوق الخبز المحمس أو غمرها في الدقيق فقط"، لأن مسحوق الخبز المحمس يمتص الدهون بشكل كامل.

ينصح الخبراء بعدم تجنب الزيت بشكل كلي عند الطهي. "كمية كافية من الدهون مهمة للجسم،" كما توضح فريتزشه. لا يمكن للجسم امتصاص بعض الفيتامينات إلا إذا تم تغذيته بالدهون في نفس الوقت، وتضيف الخبيرة: "هذا هو السبب في أنه من غير المنطقي نقع الخضار في الماء للتقليل من السعرات الحرارية"، كما أن صلصة السلطة بدون زيت ليست فكرة جيدة.

البطاطس الباردة!

من الممكن أيضاً تناول الأرز، البطاطس أو المعكرونة، دون استهلاك سعرات حرارية أعلى. توضح مدربة اللياقة البدنية وخبيرة التغذية، إيفون ساير: "إذا قمت بطهي هذه الأطعمة، اتركها تبرد ثم قم بتسخينها أو تناولها باردة في اليوم التالي، فإن نسبة السعرات الحرارية بها تصبح أقل". يحدث هذا لأن شكلًا مختلفًا من النشا يتشكل في المعكرونة والبطاطس وما شابه ذلك عندما تبرد، وهو ما يطلق عليه بـ "النشا المقاوم"・. هذا نوع من الألياف يصعب هضمه و يستمد الجسم طاقة أقل منه. تشير التقديرات إلى أن" النشا المقاوم" يمكن أن يقلل ما يقرب من عشرة بالمائة من السعرات الحرارية.

منتجات الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان جزءاً مهماً من النظام الغذائي للكثير من الناس. إذ يميل الكثيرون إلى اختيار المنتجات التي تحتوي على أقل نسبة من الدهون، كما تقول ساير: "بالطبع يمكنك القيام بذلك للتقليل من السعرات الحرارية". ولكن هناك أيضاً عيوب لهذه المنتجات. فالمنتجات قليلة الدسم للغاية، غالباً ما تفتقد للطعم الجيد، كما توضح ساير: "من الواضح أن الجبن الخالي من الدسم، لا يمنح الشعور بالشبع، مثل الجبن الذي يحتوي على نسبة دهون تبلغ 20 بالمائة".

أهمية الرياضة

تنصح دوريس فريتزشه "من الناحية المثالية، صحن نصفه مليء بالخضروات و ربع من الأطباق الجانبية والأطعمة الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى بعض الزيت عالي الجودة". تقدم أخصائية التغذية أسباباً وجيهة لاستخدام هذه القاعدة الأساسية كدليل: "بهذه الطريقة ستشعر بالشبع بشكل أسرع وبالتالي تستهلك سعرات حرارية أقل، كما أن الشعور بالشبع يدوم طويلاً، لأن مستوى السكر في الدم يظل ثابتاً لفترة زمنية أطول“.من جانبه يضيف المدون المختص في التغذية، شتيف: "لا يقتصر الأمر على اتباع نظام غذائي واعي بمقدار السعرات الحرارية، بل يجب إضافة شيء آخر أيضاً وهو ممارسة الرياضة، لأن الرياضة تتحكم بشكل أساسي في تحديد السعرات الحرارية ".

إ.م/ع.ج.م