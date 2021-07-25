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البصرة

تعد البصرة ميناء العراق الوحيد وثالث أكبر مدنه بعد بغداد والموصل. تقع جنوبا على شط العرب بين إيران والكويت وتملك ثروة بترولية ضخمة.

البصرة مدينة قديمة كانت جزءا من مملكة سومر البائدة، ارتبط اسمها بتاريخ العرب والعراق وما قبلهم، ومنها انطلقت رحلات عدد كبير من الرحالة العرب الى ما عرف ببحر الظلمات. ومنها انطلق أيضا السندباد البحري في مغامراته. احتوت البصرة على 16 مليون نخلة تمر، غير أن غالبيتها تلفت نتيجة الحروب المتعاقبة بين أعوام 1980 و2003.

Iraqi demonstrators clash with Iraqi security forces during the ongoing anti-government protests in Basra,Iraq.August 21, 2020. REUTERS/Essam Al-Sudani

العثور على ابن ناشطة عراقية معروفة مقتولاً 25.07.2021

في حادثة أثارت ردود أفعال منددة، عثر على ابن فاطمة البهادلي، الناشطة في حقوق الإنسان وحقوق المرأة المعروفة، مقتولاً في البصرة في جنوب العراق. ما خلفيات الجريمة؟
Irakische Christinnen zünden während einer Weihnachtsmesse vor einer Kirche Kerzen vor einer Marienfigur an.

مبادرة "تحاور".. بطاقات معايدة من كافة أنحاء العراق لمسيحيي قرقوش 25.12.2020

في ليلة عيد الميلاد، توقفت حافلة تقلّ متطوّعين في قرقوش شمالي العراق لتزرع بعضاً من الفرح في هذه المدينة المسيحية التي أرهبها التنظيم الإرهابي المعروف باسم "الدولة الإسلامية" قبل 6 أعوام. فما هي خلفيات هذه المبادرة؟
Protesters burn tires during a demonstration demanding better public services and jobs in Basra, southeast of Baghdad, Iraq, Monday, July 27, 2020. (AP Photo/Nabil al-Jurani) |

العراق - مجهولون يغتالون ناشطة في احتجاجات البصرة 19.08.2020

في ثالث حادث اغتيال لنشطاء سياسيين خلال اسبوع، قتلت الناشطة العراقية ريهام يعقوب وأصيب ثلاثة من رفاقها بجراح عندما أطلق مجهولون النيران على سيارتهم في مدينة البصرة.
Security forces fire tear gas to disperse anti-government protesters during an ongoing protest in central Baghdad, Iraq, Monday, Jan. 20, 2020. (AP Photo/Hadi Mizban) |

العراق ـ اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال إزالة الحواجز 25.01.2020

ذكرت مصادر أمنية وإعلامية عراقية أن السلطات بدأت عمليات إزالة الحواجز الخرسانية من مواقع الاحتجاجات الرئيسة في بغداد، وبأن اشتباكات وقعت بين الشرطة والمتظاهرين.

Protesters chant slogans as they march with protest signs and national flags during an anti-government demonstration in the Iraqi capital Baghdad's central Tahrir Square on December 22, 2019. (Photo by SABAH ARAR / AFP)

العراق- فشل تسمية رئيس للوزراء واستمرار المظاهرات 24.12.2019

فور طرح اسم محافظ البصرة كرئيس للوزراء وإخفاق البرلمان العراقي في عقد جلسة لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات تصاعد غضب المحتجين في ساحات محافظات عدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه البلاد أزمة دستورية.
Iraqi demonstrators take part in ongoing anti-government protests in Baghdad, Iraq November 15, 2019. REUTERS/Thaier al-Sudani

العراق- مقتل ناشط برصاص مجهولين وإغلاق أكبر معبر حدودي مع إيران 16.11.2019

يزداد عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ شهر ونصف، مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي حين قُتل ناشط مدني في بغداد، أدت تظاهرات في البصرة إلى إغلاق أكبر معبر حدودي مع إيران.
TOPSHOT - Iraqi protesters wear masks to protect themselves from tear gas as they take part in an anti-goverment demonstration in the southern city of Basra on November 8, 2019. - Anti-government protests in Iraq entered their third week today amid fresh bloodshed. In Basra, seven protesters were killed in confrontations yesterday and early today, with security forces trying to reopen roads blocked by sit-ins, medical sources said. (Photo by Hussein FALEH / AFP)

العراق ـ قتلى وعشرات المصابين في مستهل يوم احتجاجي جديد 14.11.2019

قتل أربعة من المحتجين وأصيب العشرات في بغداد بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.
Anti-government protests set fire while security forces fired live ammunition and tear gas near the state-run TV in Baghdad, Iraq, Monday, Nov. 4, 2019. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

الاحتجاجات تتواصل في العراق وسقوط قتلى وجرحى في بغداد 07.11.2019

دخلت جولة الاحتجاجات الجديدة في العراق يومها الثالث عشر في وقت لا تظهر فيه في الأفق أية بوادر للانفراج أو تراجع من قبل المحتجين. مصادر طبية ذكرت أن قوات الأمن فتحت النار مجددا على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
Anti-government protesters gather in Tahrir Square during ongoing protests in Baghdad, Iraq, Friday, Nov. 1, 2019. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

مقتل محتج وجرح العشرات في أضخم احتجاجات تشهدها بغداد 02.11.2019

تشهد العاصمة العراقية بغداد أضخم الاحتجاجات منذ سقوط نظام صدام في عام 2003، حيث قتلت قوات الأمن محتجاً واحداً على الأقل وجرحت أكثر من 90 آخرين، وفق مصادر طبية وأمنية.
BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 28: Security forces intervene in Iraqi protesters as they gather at Tahrir Sqaure during ongoing anti-government demonstrations in Iraq's capital Baghdad on October 28, 2019. Demonstrations have rocked Baghdad and other Iraqi provinces since Friday against government corruption, unemployment, and lack of basic services. Murtadha Sudani / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

احتجاجات العراق ـ اشتباكات في البصرة غداة ليلة دامية في بغداد 02.11.2019

رغم الوعود الحكومية بالإصلاحات، تتواصل المظاهرات التي تجتاح المدن العراقية للشهر الثاني وسط ارتفاع عدد الضحايا. وأغلق محتجون اليوم كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر في البصرة، بعد ليلة دامية شهدتها بغداد.
Iraqi protestors wave Iraq's national flags frome a car;s sun-roof as they take part in anti-government demonstrations in Baghdad's Tahrir Square on October 24, 2019. - Anti-government rallies renewed across Iraq late on October 24, 2019, the second phase of protests denouncing corruption and unemployment before evolving into calls for an overhaul of the political system that turned deadly earlier this month and which could balloon after the endorsement of populist cleric Moqtada al-Sadr. (Photo by - / AFP)

العراق: يوم دام يخلف عشرات القتلى وحظر تجول في عدة محافظات 25.10.2019

في حين ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى ثلاثين قتيلاً ونحو ألفي مصاب، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجول في سبع محافظات جنوبية.
27.03.2016 FILE - In this March, 27, 2016 file photo, Shiite cleric Muqtada al-Sadr gives a speech to his followers before entering the highly fortified Green Zone, in Baghdad, Iraq. Al-Sadr, who led punishing attacks on American forces after the 2003 U.S.-led overthrow of Saddam Hussein, appears set to secure the most significant victory of his political career with a strong showing in the May 12 parliamentary election. Al-Sadr gained popularity as a nationalist voice campaigning against corruption and against Iran’s influence in the country. (AP Photo/Karim Kadim, File) |

رغم رفض المتظاهرين "تسييس" الحراك .. الصدر يخلط الأوراق مجددا 05.10.2019

نأى المتظاهرون في العراق ضد الفساد بأنفسهم عن الساسة والأحزاب، رغم ذلك قلب الصدر الطاولة على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي دعمه قبل عام، مطالبا الحكومة بالاستقالة، فإلى ماذا يهدف زعيم التيار الصدري وأي نتائج لخطوته؟
Iraqi women shout slogans during a protest in Basra, Iraq September 7, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

أزمة البصرة.. الصدر والعامري يقلبان الطاولة على العبادي 08.09.2018

انتهت الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي دون نتيجة سوى ظهور مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث طالبت قائمتين فائزتين في الانتخابات الأخيرة العبادي بالاستقالة "لإخفاقه في تحقيق أهداف المحتجين في البصرة".
Protesters storm and burn the Basra Government building during a demonstration demanding better public services and jobs in Basra, 340 miles (550 km) southeast of Baghdad, Iraq, Friday, Sept. 7, 2018. Angry protesters stormed the Iranian consulate in the southern city of Basra Friday, setting a fire inside as part of ongoing demonstrations that have turned deadly in the past few days, a security official and eyewitnesses said. (AP Photo/Nabil al-Jurani) |

العراق- جلسة برلمان استثنائية وإعادة فتح ميناء أم قصر 08.09.2018

بعد أيام من تظاهرات شهدت أعمال عنف وحرق لمبانٍ آخرها مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية اليوم بدعوى من مقتدى الصدر لبحث تطورات المدينة التي تعاني من سوء الخدمات والبطالة.

07.09.2018 +++ Iraqi protesters are seen near the burnt Iranian Consulate in Basra, Iraq September 7, 2018. REUTERS/Essam al-Sudani

مظاهرات البصرة – حظر للتجوال بعد سقوط قتيل وإحراق القنصلية الإيرانية 07.09.2018

اقتحام وإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة من قبل متظاهرين لقي انتقادا من قبل وزارة الخارجية العراقية. والسلطات تعلن فرض حظر للتجول في المدينة الجنوبية، التي شهدت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة
07.09.2018 +++ BASRA, IRAQ - SEPTEMBER 07: People shout slogans during the funeral of a demonstrator who lost their life within a protest against lack of public service, unemployment and corruption on September 07, 2018 at Hakimiyya Square in Basra, Iraq. Haider El Esedi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في البصرة وإضرام النار فيها 07.09.2018

تواصلت التظاهرات في البصرة العراقية، وشهدت تطورا نوعيا تمثل في اقتحام القنصلية الإيرانية هناك. فيما أدانت المرجعية الدينية الشيعية الاعتداءات التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من إحراق للممتلكات العامة والخاصة.
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