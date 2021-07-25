تعد البصرة ميناء العراق الوحيد وثالث أكبر مدنه بعد بغداد والموصل. تقع جنوبا على شط العرب بين إيران والكويت وتملك ثروة بترولية ضخمة.

البصرة مدينة قديمة كانت جزءا من مملكة سومر البائدة، ارتبط اسمها بتاريخ العرب والعراق وما قبلهم، ومنها انطلقت رحلات عدد كبير من الرحالة العرب الى ما عرف ببحر الظلمات. ومنها انطلق أيضا السندباد البحري في مغامراته. احتوت البصرة على 16 مليون نخلة تمر، غير أن غالبيتها تلفت نتيجة الحروب المتعاقبة بين أعوام 1980 و2003.