البشير يواجه تهم غسيل الأموال وحيازتها دون مسوغ قانوني

قال مصدر قضائي في السودان لرويترز اليوم السبت (20 نيسان/ ابريل 2019) إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر حسن البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم السبت، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".

وكان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار "عبد المحمود أبو" دعا خلال خطبة الجمعة أمس، المجلس العسكري الانتقالي للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحا أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة.

وطالب "أبو" الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشددا على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

مشاهدة الفيديو 01:54 شارك نقل البشير إلى السجن إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3GzcX البشير ينتقل للسجن بعد 30 عاما في قصر الرئاسة

ومن المرتقب أن يعلن تجمع المدنيين السودانيين غدا الأحد الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية. وقال التجمع، في بيان، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بأرض الاعتصام غدا يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/رويترز)