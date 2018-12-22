البشير يصعد خطابه ضد المحتجين ويصفهم بـ" الخونة والمرتزقة"

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2018) من وصفهم بـ "الخونة والمرتزقة" بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها بلاده مؤخرا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البشير القول إن "بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان".

وفي جولة ميدانية بولاية الجزيرة، قال البشير إن الحكومة ماضية "في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم". واعتبر أن هناك حربا تُشن تجاه السودان "لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار". كما ألقى البشير باللوم في الاحتجاجات على دول أجنبية دون أن يسميها.

وتأتي تصريحات البشير في وقت استخدمت الشرطة وقوات الأمن الوطني السودانية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم، مطالبين بتنحيه بعد قرابة 30 عامًا في السلطة.

وأقامت أجهزة الأمن والشرطة نقاط تفتيش، وأغلقت الشوارع الرئيسية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين كانوا في طريقهم إلى قصر الرئيس لتقديم التماس، بحسب وكالة بلومبرغ.

ونظمت الاحتجاجات اليوم الثلاثاء مجموعة من المستقلين والنقابات المهنية، التي انضم أعضاؤها إلى الأطباء والمعلمين في مظاهرات في جميع ربوع البلاد منذ نحو أسبوع ضد ارتفاع التضخم ونقص الغذاء.

يشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات منذ الأربعاء الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. واعلن حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي عن مقتل 22 شخصا خلال الاحتجاجات، غير أنه لم تصدر بيانات رسمية من جانب الحكومة. من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن السودانية بقتل 37 محتجا منذ بدء الاحتجاجات.

ي.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)