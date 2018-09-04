البشير أول رئيس عربي يزور دمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا

قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد ظهر اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بزيارة عمل إلى سوريا، حيث كان في استقباله نظيره السوري بشار الأسد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيسيين توجها بعد ذلك إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.
ويعد الرئيس البشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ونقلت وكالة "سانا" عن الأسد قوله إن زيارة البشير "ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سوريا".
وعاد البشير الأحد إلى العاصمة السودانية، وقال وزير الدولة بالخارجية السوداني أسامة فيصل للصحافيين في مطار الخرطوم إن الرئيس السوداني "عاد من زيارة مهمة إلى العاصمة السورية".
وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في آذار/ مارس 2011، تجلت خصوصا في اغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها وممثلياتها في سوريا.
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أي بعد نحو ثمانية اشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".
ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق
استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي
اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
مروحية تركية تسقط فوق عفرين
أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها
اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
"داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة