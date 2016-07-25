يعني البريكست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد صوت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في يناير 2020. وفي ديسمبر من العام المذكور وقعت بروكسل ولندن على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مضنية.

مصلح بريكست هو اختصار من كلمتين هما يريتش وإكسيت/ British Exit . وجاء تصويت غالبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي/ البريكست بعد سنوات من الحملات السياسية والإعلامية في بريطانيا ضد الاتحاد. وبعد تصويت البرلمان البريطاني على الخروج بدأت المفاوضات بين بروكسل ولندن وتم التوصل إلى اتفاق بخصوص العلاقة المستقبلية بين الطرفين.