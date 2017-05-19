 البريكست يدفع الشركات إلى الاستقرار بألمانيا على نحو غير مسبوق | أخبار | DW | 13.05.2019

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أخبار

البريكست يدفع الشركات إلى الاستقرار بألمانيا على نحو غير مسبوق

أصبحت ألمانيا أكثر جاذبية لدى رجال الأعمال الأجانب أكثر من أي وقت مضى. فقد جذبت ألمانيا أكثر من ألفي شركة أجنبية في 2018. الكثير منها بريطانية والقليل صينية. ويبدو أن السوق الألمانية أصبحت أكثر صرامة للمستثمرين الصينيين.

Deutschland Frankfurt - Skyline (picture alliance/Eibner-Pressefoto)

مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا

انتقلت العديد من الشركات العام الماضي إلى ألمانيا على نحو غير مسبوق. فبحسب بيانات مؤسسة الدعم الاقتصادي الألمانية (جيرمان تريد أند إنفست) قامت 2062 شركة ببناء أو توسيع مقار لها في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. ووفقا للبيانات، التي نُشرت رسميا اليوم (الإثنين 13 مايو/ أيار 2019)، فإن أغلب المشروعات الاستثمارية تأتي من الولايات المتحدة (345 شركة). ويحل في المرتبة الثانية سويسرا (299 شركة)، ثم الصين (188 شركة)، ثم بريطانيا (168 شركة).

الاستثمارات الصينية تتراجع

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ليست الشركات الأجنبية وحدها التي تنقل مصانعها من ألمانيا بسبب العمالة الرخيصة، بل المحلية أيضاً. دراسة تبين خسارة 188 ألف وظيفة جراء نقل الشركات الألمانية لأنشطتها إلى الخارج بين 2000 و 2006. (12.02.2008)

يعرف عن ألمانيا ارتفاع الضرائب والأجور وافتقار قوانين عملها إلى المرونة الكافية التي تحول دون تشجيع الاستثمار فيها. لكن دراسة اقتصادية جديدة تكشف النقاب عن ارتفاع جاذبية ألمانيا كبلد للاستثمار. (09.07.2006)

وبينما دفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الشركات للانتقال إلى ألمانيا، لم يكن السوق الألماني سهلا أمام المستثمرين الصينيين، حيث ارتفع عدد الشركات البريطانية، التي أسست مقار لها في ألمانيا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2016 بنسبة 34%، بينما تراجع عدد الشركات الصينية التي تأسست في ألمانيا في نفس الفترة الزمنية بنسبة 33%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الدعم الاقتصادي الألمانية (جيرمان تريد أند إنفست)، روبرت هيرمان، إن ألمانيا بوجه عام "مركز استثماري مفضل للشركات الأجنبية... ما يمكن إبرازه على نحو خاص هو هذا العدد غير المسبوق من الشركات البريطانية التي انتقلت إلى ألمانيا العام الماضي".

وبحسب البيانات، فإن حوالي ثلث الشركات الأجنبية تركز نشاطها في ألمانيا على المبيعات والتسويق، بينما تستفيد 17% من الشركات الأجنبية من ألمانيا كمركز للإنتاج والبحث العلمي.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

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    الكاتب: حسن زنيند


مختارات

أشهر الشركات الألمانية التي اجتذبت المستثمرين العرب

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