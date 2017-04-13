البرلمان المغربي هو برلمان مكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويقع البرلمان المغربي في مدينة الرباط ويعقد جلساته خلال دورتين في السنة.

يتكون البرلمان المغربي من مجلس النواب الذي يضم 325 عضوا ينتخبون كل خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر. ينتخب 295 عضوا من الأعضاء الـ325 على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، بينما ينتخب الـ30 المتبقون على الصعيد الوطني. أما مجلس المستشارين فيضم 270 عضوا ينتخبون بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات، ويتم تجديد عضوية 90 منهم كل ثلاث سنوات. وبحسب الدستور المغربي فإن البرلمان يسن القوانين ويقييم السياسات المعتمدة من قبل الحكومة ووزاراتها، فضلا عن دوره في في تقييم أداء الحكومة في تنفيذ هذه السياسات. وتعد سلطة البرلمان بالمغرب محدودة، حيث إن الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما أن له الحق في حل البرلمان أو مجلس المستشارين.