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البرلمان المغربي

البرلمان المغربي هو برلمان مكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويقع البرلمان المغربي في مدينة الرباط ويعقد جلساته خلال دورتين في السنة.

يتكون البرلمان المغربي من مجلس النواب الذي يضم 325 عضوا ينتخبون كل خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر. ينتخب 295 عضوا من الأعضاء الـ325 على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، بينما ينتخب الـ30 المتبقون على الصعيد الوطني. أما مجلس المستشارين فيضم 270 عضوا ينتخبون بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات، ويتم تجديد عضوية 90 منهم كل ثلاث سنوات. وبحسب الدستور المغربي فإن البرلمان يسن القوانين ويقييم السياسات المعتمدة من قبل الحكومة ووزاراتها، فضلا عن دوره في في تقييم أداء الحكومة في تنفيذ هذه السياسات. وتعد سلطة البرلمان بالمغرب محدودة، حيث إن الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما أن له الحق في حل البرلمان أو مجلس المستشارين.

Thema: Marokko: 1. Jahrestag der Machtübernahme durch die islamistische Partei Kopierechte: Smail Bellaouali, DW arabisch Korrespondent in Marokko. Schlagwörter : Marokko, Regierung, Islamisten, Partei, PJD, Abdelilah Benkirane *** Benkiran government first birthday abdelilha Benkiran the head of the Moroccan government salé, Saturday, Dec. 29, 2012 copyrigth: smail bellaouali

مسائية DW: استقالة بنكيران من برلمان المغرب.. تمرد على من؟ 13.04.2017

استقال عبد الإله بنكيران من منصبة كنائب بالبرلمان المغربي ليفتح الباب على مصراعيه أمام القراءات في الدوافع الحقيقية لقراره وتداعياتها على تماسك الحزب، الذي أضحى أمام تحديات قد تهدد استقراره. فهل الاستقالة تمرد؟ وعلى من؟

Unemployed graduate protesters shout against the rising unemployment and cost of living in the country outside the Parliament building in Rabat, Morocco, Wednesday, Oct 26, 2011. The banner reads The national group of unemployed graduates demand positions in the public . (Foto:Abdeljalil Bounhar/AP/dapd)

من يراقب البرلمانات؟ شباب مغاربة من مرصد الرقابة في زيارة لألمانيا 26.04.2013

بدعوة من مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية يزور برلين هذه الأيام، وفد من جميعة "شباب من أجل شباب" والمرصد المغربي لمراقبة العمل البرلماني، لتبادل الخبرات مع نظرائهم الألمانوالاستفادة مما تجربة المرصد الألماني في هذا المجال.
Amazigh Aktivisten Protesten in Rabat.

المغرب: الأمازيغية لغة رسمية في انتظار التطبيق 09.06.2012

بعد مضي عام على إعلانها لغة رسمية في الدستور، يجري نقاش في المغرب اليوم حول سبل و توقيت انتقال اللغة الأمازيغية إلى واقع التطبيق في الحياة العملية وفي التعاملات اليومية والمخاطبات الرسمية، في انتظار قانون ينظمها.
Thema: Streit in Marokko über des Königs Kompetenz, hinsichtlich der Verfassung. Rechte: Ismail Bellaouali, DW arabisch Korrespondent in Marokko Schlagwörter: Marokko, König, Verfassung, Kompetenz, Regierung.

المغرب: تعيين كبار المسؤولين يثيرالجدل مجددا حول سلطات الملك 18.05.2012

صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون خاص بتعيين كبار مسؤولي المؤسسات العامة "الاستراتيجية". الحكومة تعتبر القانون تطورا هاما باتجاه الشراكة بين الملك والحكومة، وجزء من المعارضة يرى فيه تأويلا غير ديمقراطي للدستور.
Symbolbild Paar Marokko Deutschland

تفاؤل حذر يسود مغاربة ألمانيا تجاه المستقبل بعد فوز الاسلاميين 07.12.2011

الجدل حول ظروف مشاركة المغاربة في الخارج في الانتخابات الاخيرة، يلقي بظلاله على نظرتهم لمستقبل بلدهم. ووصول الإسلاميين للحكم يزيد من تساؤلاتهم، لكن التفاؤل يظل سيد الموقف، كما ترصد دويتشه في استطلاع شمل نشطاء في ألمانيا.
Tahani, Mitglied des AMDH und einer der Gründer der Bewegung 20.Februar. Marokko. Aufnahmedatum:20. Februar 2011, Rabat. Copyright Recht von Ismail Bella Ouali DW(arabisch) Korrespondent in Rabat

خيبة أمل نسائية من هيمنة "ذكورية" على البرلمان المغربي الجديد 05.12.2011

أعربت هيئات ناشطة في قضايا المرأة المغربية عن "خيبتها" إزاء النتائج التي حققتها النساء خلال الإستحقاقات الأخيرة،يأتي ذلك في ظل حالة من الخوف حيال "السياسة" المستقبيلة للعدالة و التنمية بخصوص قضايا المرأة.
Politische Parteien in Marokko und eine konstitutionelle Monarchie. DW/ Smail Bella Nov. 2011

هل تتوفر الأحزاب المغربية على النخب المؤهلة للملكية البرلمانية؟ 15.11.2011

تؤكد الأحزاب المغربية على تجديد النخب ضمن مرشحيها لتكون في مستوى مسؤوليات الدستور الجديد. غير أن التسرع في تحديد موعد الانتخابات السابقة لأوانها يدفع البعض للتشكيك في قدرة الأحزاب على إفراز نخبة في مستوى المرحلة.
The Moroccan parliament asembles 09 October 1998 in Rabat for the opening of the autumn session by King Hassan II. dpa COLOR

الانتخابات التشريعية في المغرب بين التشكيك وضمانات النزاهة 11.09.2011

تخوض الأحزاب السياسية المغربية انتخابات تشريعية مبكرة في شهر نوفمبر المقبل بعد التصويت على الدستور الجديد. انتخابات يُعول عليها لتكريس التغيير السلمي، بينما يتخوف البعض من عدم نزاهتها إذا تم تنظيمها وفق الأساليب القديمة.