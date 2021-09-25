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البرلمان التونسي

البرلمان التونسي هو برلمان يتكون حاليا من مجلس واحد وهو مجلس نواب الشعب، علما أنه كان يتكون سابقا من مجلسين وهما مجلس النواب ومجلس المستشارين.

يرجع إنشاء أول برلمان تونسي حديث إلى منتصف القرن التاسع إلا أن هذه المؤسسة لم تستمر طويلا. وفي عام 1922 تم إنشاء مجلس برلماني يتكون أعضاءه من قسمين: قسم تونسي وقسم فرنسي. بعد الاستقلال تم تأسيس المجلس القومي التأسيسي الذي أعلن النظام الجمهوري وقام بإصدار أول دستور للجمهورية التونسية. عام 1959 تأسس مجلس الأمة الذي بقي المجلس الوحيد للسلطة التشريعية . بعد الثورة التونسية تم حل مجلسي النواب والمستشارين، وفي أكتوبر 2011 تم تنصيب المجلس الوطني التأسيسي الذي قام بالمهام التشريعية لمدة 3 سنوات ووضع الدستور الجديد للبلاد. وتم حل مجلس المستشارين ليصبح مجلس نواب الشعب هو ممثل البرلمان التونسي لمدة 5 سنوات.

Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, left, speaks with Tunisia's President Kais Saied before the opening session at the Summit on the Financing of African Economies Tuesday, May 18, 2021 in Paris. More than twenty heads of state and government from Africa are holding talks in Paris with heads of international organizations on how to revive the economy of the continent, deeply impacted by the consequences of the COVID-19 pandemic. (Photo by Ludovic Marin, Pool via AP)

وجهة نظر: الثورة المضادة على أعتاب نجاح آخر.. من تونس هذه المرة! 25.09.2021

كانت تونس وعلى مدار عشر سنوات البلد الأنموذج للثورة والدولة الوحيدة التي شهدت ديمقراطية فاعلة، لكن ذلك على المحك اليوم، كما يرى راينر هيرمان، خبير الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه التالي.
23/09/2021 political crisis in tunisia (c) Korri in Tunesien Tarak Guizani. Supporters Tunisian president

"يحيا سعيد".. هتاف يقسم الشارع التونسي ويدق ناقوس الخطر! 24.09.2021

إعلان الرئيس التونسي تعطيل العمل بمعظم مواد الدستور وجمع السلطات في يده. قسم الشارع التونسي بين مؤيد ناقم على الطبقة السياسية ومعارض يخشى من تحوله إلى ديكتاتور. DW عربية ترصد نبض الشارع التونسي وموقفه من قرارات الرئيس.
epa02741801 Tunisian army soldiers are seen during the funeral of Tunisian Colonel Mohamed Taher Ayari, who was killed a day earlier, in Tunis, Tunisia, 19 May 2011. According to media sources, two Islamist militants and a senior Tunisian military officer were killed during a shoot-out in the north-eastern town of Rouhia on 18 May. A further two military members were injured in the shoot-out between the army and militants, while a third suspect got away. EPA/STR

الأزمة السياسية في تونس تتصاعد.. أي دور يلعبه الجيش؟ 21.09.2021

يمكن القول إن المؤسسة العسكرية التونسية هي الوحيدة في العالم العربي التي لم تنخرط في السياسة. أما الآن فيخشى البعض من اصطاف الجيش إلى جانب الرئيس قيس سعيّد الذي اتخذ إجراءات وصفتها بعض القوى التونسية بأنها "غير دستورية".
January 18, 2016*** Tunisian policemen, wearing red armbands in protest over low wages and difficult working conditions, stand guard on Habib Bourguiba avenue in Tunis on January 18, 2016. / AFP / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

المحاكمات العسكرية في تونس.. مكافحة للفساد أم لإسقاط الخصوم؟ 16.09.2021

أثار توقيف نواب في البرلمان التونسي وترقب محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، انتقادات محلية ودولية. الرئيس التونسي قيس سعيد يقول إنها تدابير إستثنائية في حربه على الفساد، وحقوقيون يخشون من أنها "وسيلة" يُراد بها إسقاط الخصوم.
25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

في زمن طالبان ـ أفول الإسلام السياسي في المغرب وتونس؟ 16.09.2021

من المفارقات أن يتزامن اكتساح حركة طالبان لأفغانستان مع تراجع الإسلام السياسي في شمال إفريقيا وبالتحديد تونس والمغرب، بعد اختبار إسلاميي "العدالة والتنمية" و"النهضة" محك الديموقراطية في نظامين سياسيين مختلفين.
CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

معارضة عاجزة وشارع منقسم.. هل يتجه قيس سعيّد للحكم الفردي؟ 24.08.2021

لم يرفع قيس سعّيد حالة الإجراءات الاستثنائية ولم يعلن عن خارطة الطريق. لكنه لم يكن ليستمر في هذا الوضع لولا عجز قوى المعارضة. فهل يتجه إلى حكم فردي مطول؟ ولماذا أضحى القضاء في يده؟ ولماذا تقهقرت المعارضة إلى الوراء؟
Soldaten der tunesischen Armee bewachen den Eingang des Parlamentsgebäudes während einer Demonstration einen Tag nachdem der tunesische Präsident Saied den Premierminister entlassen hat. Die Arbeit des Parlaments ist für zunächst 30 Tage eingefroren.

"الاستثناء" التونسي في عنق الزجاجة.. سيناريوهات الأزمة؟ 26.07.2021

ما بعد اليوم ليس كما قبله في تونس! الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويجمد البرلمان لمدة شهر "جامعاً كل السلطات" في يده، في خطوة يصفها خصومه بأنها "انقلاب". ما مدى دستورية ذلك؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة؟
27.07.2015 *** Tunisian security forces man a checkpoint at the entrance of the resort area where is located the Riu Imperial Marhaba Hotel in Port el Kantaoui, on the outskirts of Sousse south of the capital Tunis, on June 27, 2015, in the aftermath of a shooting attack on the beach resort claimed by the Islamic State group. The IS group on June 27 claimed responsibility for the massacre in the seaside resort that killed nearly 40 people, most of them British tourists, in the worst attack in the country's recent history. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

تونس – قانون "حماية رجال الأمن" يثير القلق على حقوق المواطنين 07.10.2020

يثير مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي يناقش تحت قبة البرلمان التونسي جدلا واسعاً. جدل يتأرجح بين القلق من عودة أساليب النظام القديم وبين مطالب بحماية رجال الأمن.
Hichem Mechichi, Prime Minister-designate of Tunisia, stands to deliver a speech to members of parliament as they hold session of confidence in the capital Tunis on September 1, 2020. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

حكومة تونسية بلا أحزاب..هل تنجح في كسب التحديات؟ 02.09.2020

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي اليمين الدستورية بعدما نالت ثقة البرلمان. ليبقى التساؤل المطروح هو هل ستنجح حكومة التكنوقراط هذه في كسب التحديات التي تواجهها، أبرزها البطالة والانكماش الاقتصادي؟
(200102) -- TUNIS, Jan. 2, 2020 () -- Tunisian President Kais Saied signs on the lineup of the new government, which will be submitted to parliament for approval, in Tunis, Tunisia, on Jan. 2, 2020. Tunisian Prime Minister-designate Habib Jemli announced on Thursday the lineup of his government that will be submitted to the parliament for approval. The new cabinet is composed of 42 members, including 25 ministers, three ministers to the prime minister, and 14 secretaries of state. (Tunisian Presidency/Handout via ) |

"حكومة الرئيس" سعيّد... مخرج تونس من عنق الزجاجة؟ 11.01.2020

فشل حكومة الحبيب الجملي في الفوز بثقة البرلمان أثار القلق والترقب في الشارع وفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات جديدة للخروج من الحالة المستعصية التي تعصف بالحياة السياسية في تونس. بيد من الحل والربط اليوم؟
Tunisian women walk past a wall bearing lists for the upcoming legislative elections in the capital Tunis on September 14, 2019. - The electoral campaign for the legislatives that will take place on October 6, began today. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

انتخابات البرلمان التونسي ـ توقعات بمعاقبة الناخبين للأحزاب التقليدية 04.10.2019

يوم الأحد المقبل، ينتخب التونسيون برلمانا جديدا. وتشير كل الدلائل إلى أن الانتخابات ستكون صفعة يعاقب من خلالها الناخبون الأحزاب القائمة. التصويت العقابي المتوقع ربما سيصب في صالح المرشحين الشباب. المستقلين.

Tunesien, Frauen, Frauenrechte, Islamisten, Ennahda Partei, Salafisten. Copyright: DW/Tarek Guizani, via Moncef Slimi DW Arabisch

المساواة في الميراث.. ثورة جديدة تنطلق من تونس؟ 29.11.2018

ينظر البرلمان التونسي قريباً في مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً ويقضي بإمكانية تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. مشروع القانون الجديد أثار جديلاً شديداً ليس في تونس فحسب، بل في دول عربية أخرى.
epa04464384 A Tunisian woman casts her ballot paper during the Tunisian parliamentary elections at a polling station in Tunis, Tunisia, 26 October 2014. Tunisians vote in the parliamentary elections that is a major step in the North African country's democratic transition following the 2011 ouster of longtime autocrat Zine Abidine Ben Ali. Tunisian authorities have stepped up security in the run-up to the vote for fear of attacks by Islamist militants. EPA/MOHAMED MESSARA

بالفيديو- DW ترصد أجواء الانتخابات التشريعية التونسية بدائرة ألمانيا 15.12.2017

يصوت التونسيون المقيمون في ألمانيا لاختيار نائب برلماني عن دائرة ألمانيا يعوض النائب السابق الذي تولى منصبا وزاريا. كيف ينظر بعض التونسيين لهذه الانتخابات وماهي انتظاراتهم ممن سينوب عنهم في البرلمان التونسي؟

بالفيديو- أجواء الانتخابات التشريعية التونسية بدائرة ألمانيا 15.12.2017

يصوت التونسيون المقيمون في ألمانيا لاختيار نائب برلماني عن دائرة ألمانيا يعوض النائب السابق الذي تولى منصبا وزاريا. كيف ينظر بعض التونسيين لهذه الانتخابات وماهي انتظاراتهم ممن سينوب عنهم في البرلمان التونسي؟
epa05009620 Hafhed Caid Essebsi , son of Tunisian president Beji Caid Essebsi, during his a meeting with leaders of the Nidaa Tounes party in Tunis, Tunisia 03 November 2015. Tensions between two wings of Nidaa Tounes,that of Marzouk, former campaign manager of the president Beji Caid Essebsi and his son, Hafedh Caid Essebsi, 53 . Thirty-two of Nidaa Tounes' 86 lawmakers have already threatened to break away in protest at what they see as attempts by President Beji Caid Essebsi, to impose his son Hafhed as its leader. The president's office rejects those accusations. EPA/MOHAMED MESSARA |

نجل السبسي لم يترشح في ألمانيا..ومبارزوه يتوافدون إلى الحلبة! 02.11.2017

يبدو أن انتخاب مقعد نيابي شاغر في البرلمان التونسي بدائرة ألمانيا، قد تحول إلى معركة سياسية تونسية على أراضٍ ألمانية، الناخبون فيها أشبه ما يكونون بالمتفرجين على مبارزة يشارك فيها مرشحون "وافدون" في مواجهة مرشح"شبح".
epa04547262 Newly-elected President Beji Caid Essebsi (R) shakes hands with Prime Minister-designate, Habib Essid (L), Carthage Palace, Tunis, Tunisia, 05 January 2015. Habib Essid, former Interior Minister under the deposed President Ben Ali, is designated by the President, Beji Caid Essebsi, to appoint a government to be approved by a vote in Parliament. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

الحبيب الصيد: مهمة صعبة أمام تحديات الأمن والاقتصاد 05.01.2015

أعلن حزب نداء تونس صاحب أكثرية المقاعد في البرلمان التونسي الاثنين ترشيح الحبيب الصيد لتولي منصب رئيس الحكومة، الذي سيتمتع بصلاحيات واسعة لكن مهمته الأصعب ستكون في مواجهة تحديات الأمن والإقتصاد في ظل احترام حقوق الإنسان.
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