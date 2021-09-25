البرلمان التونسي هو برلمان يتكون حاليا من مجلس واحد وهو مجلس نواب الشعب، علما أنه كان يتكون سابقا من مجلسين وهما مجلس النواب ومجلس المستشارين.

يرجع إنشاء أول برلمان تونسي حديث إلى منتصف القرن التاسع إلا أن هذه المؤسسة لم تستمر طويلا. وفي عام 1922 تم إنشاء مجلس برلماني يتكون أعضاءه من قسمين: قسم تونسي وقسم فرنسي. بعد الاستقلال تم تأسيس المجلس القومي التأسيسي الذي أعلن النظام الجمهوري وقام بإصدار أول دستور للجمهورية التونسية. عام 1959 تأسس مجلس الأمة الذي بقي المجلس الوحيد للسلطة التشريعية . بعد الثورة التونسية تم حل مجلسي النواب والمستشارين، وفي أكتوبر 2011 تم تنصيب المجلس الوطني التأسيسي الذي قام بالمهام التشريعية لمدة 3 سنوات ووضع الدستور الجديد للبلاد. وتم حل مجلس المستشارين ليصبح مجلس نواب الشعب هو ممثل البرلمان التونسي لمدة 5 سنوات.