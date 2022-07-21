 البرلمان البلجيكي يقرّ معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البرلمان البلجيكي يقرّ معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران

وافق مجلس النواب البلجيكي على اتفاقية تسمح بتبادل السجناء بين بروكسل وطهران يقول منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا.

البرلمان البلجيكي (23/6/2022)

منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان البلجيكي

 

صادق مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء (20 يوليو/تموز 2022) على معاهدة تبادل للسجناء بين بروكسل وطهران بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.

مختارات

أصدرت محكمة بلجيكية حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أ، لـ"تورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل" لاستهداف تجمع حاشد نظمته جماعة مجاهدي خلق في فرنسا. وفي رد فعل سريع قالت إيران إن الحكم "غير قانوني".

بسبب اعتقال ألمانيا لدبلوماسي إيراني يعمل بفيينا، استدعت طهران سفيري فرنسا وبلجيكا والقائم بالأعمال الألماني لديها. قضية الدبلوماسي معقدة إذ تتهمه بلجيكا بالضلوع في عملية كانت تستهدف اجتماعا للمعارضة الإيرانية قرب باريس.

وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 تموز/يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في آذار/مارس. ومنذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

"محاولات اغتيال إرهابية"

ويرى هؤلاء المعارضون أنّ المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بلجيكي معارض إنّ النصّ "مفصل" على قياس أسدي.

وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 حزيران/يونيو 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.

وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.

"بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها"

ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من تموز/يوليو 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".

وفي طهران اعتبرت السلطات أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فوراً (...) وبتصحيح سلوكها".

وفي مطلع تموز/يوليو واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.

ولفت الوزيرالبلجيكي إلى ان "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم". وأكد أنّه "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".

وأوقفت السلطات الإيرانية في 24 شباط/فبراير الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 آذار/مارس في بروكسل.

وأكد وزير العدل البلجيكي الثلاثاء بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".

وكان لرئيس الوزراء الكسندر دي كرو الموقف نفسه وقد شدد لهجته حيال نواب ندّدوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاماً. وقال دي كرو في 14 تموز/يوليو "ما عسانا نقول لعائلته؟ إنّنا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها".

وفي رسالة مصورة في 11 تموز/يوليو ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للافراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Barack Obama

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    الرئيس الأمريكي باراك أوباما أدان الهجمات الإرهابية بالقول: "يجب أن نقف معاً بغض النظر عن جنسيتنا أو عرقنا أو ديننا لمكافحة آفة الإرهاب. ونستطيع هزيمة من يهددون سلامة وأمن الناس في جميع أنحاء العالم وسنهزمهم".

  • Brüssel EU Gipfel Donald Tusk

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن التكتل سوف يساعد "بلجيكا وأوروبا ككل على مكافحة تهديد الإرهاب الذي نواجهه جميعاً".

  • Deutschland Landtagswahlen Angela Merkel

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبرت عن صدمتها من هذه الهجمات الإرهابية مضيفة أن منفذيها لا يراعون قيم الإنسانية وهم أعداء لكل قيم أوروبا، لكن المجتمعات الحرة ستثبت في النهاية أنها أقوى من الإرهاب.

  • Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier NSA Untersuchungsausschuss Bundestag Berlin Deutschland

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أدان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الهجمات قائلاً: "أدين هجمات بروكسل بأقصى لهجة ممكنة، إنها تستهدف قلب أوروبا وتوجه بخستها الإجرامية للناس العزل"، مؤكداً أن أوروبا "تقف في هذه الساعات العصيبة متكاتفة مع بعضها البعض، فبروكسل ليست وحدها، باستطاعة أصدقائنا البلجيك أن يراهنوا على دعمنا".

  • Frankreich Terror in Paris Ansprache Hollande

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن "أوروبا كلها مستهدفة من خلال اعتداءات بروكسل، مضيفاً أن على أوروبا "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية إزاء خطورة التهديد".

  • Symbolbild - Ahmed al-Tajib

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    الأزهر أدان هو الآخر الهجمات بشدة، معتبراً أنها "جرائم نكراء تخالف تعاليم الإسلام السمحة".

  • Deutschland Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel PK Rüstungsexporte

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أما زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية فقد عبر عن تضامنه قائلاً: "نقف بقوة إلى جانب جارتنا، وألمانيا تشاطر الشعب البلجيكي الأحزان في هذه الساعة العصيبة"، مضيفاً أن "الإرهاب لن يدفع أوروبا إلى التخلي عن قيم الإنسانية والانفتاح والحرية".

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجمات قائلاً: "تؤكد الهجمات البشعة في بروكسل مجدداً أن الإرهاب لا يمكن أن يكون أسلوباً للكفاح من أجل الحرية. ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى كفاح مشترك ضد كل أشكال الإرهاب".

  • Tschechien Premierminister Bohuslav Sobotka

    العالم يتضامن مع بروكسل بعد الثلاثاء الدامي

    اعتبر رئيس الحكومة التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا هذه الهجمات بمثابة "اعتداء على القيم الجوهرية للديمقراطية والحرية، معبراً عن تعازيه لأهالي الضحايا الأبرياء.

    الكاتب: عماد غانم