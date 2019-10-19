 البرلمان البريطاني يصوت بتأجيل بريكست وجونسون يرفض | أخبار | DW | 19.10.2019

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أخبار

البرلمان البريطاني يصوت بتأجيل بريكست وجونسون يرفض

أقر مجلس العموم البريطاني تعديلا بتأجيل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يلزم جونسون بطلب تأجيل موعد البريكست، لكن الأخير سارع إلى إعلان رفضه ذلك. والاتحاد الأوروبي يطالب لندن بتوضيح الأمر.

Großbritannien London | Boris Johnson will keine Brexit Verlängerung verhandeln (picture-alliance/dpa/PA Wire/House of Commons)

أقرّ مجلس العموم البريطاني اليوم السبت (19 تشرين الأول/أكتوبر) إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا التأجيل سيعني الزام رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست "من دون اتفاق" في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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ردود فعل مرحبة خرجت من ألمانيا تشيد بالتوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي عواصم أوروبية أخرى ساد جو من الرضا، بيد أن أصواتا معارضة منتقدة خرجت في لندن وإيرلندا الشمالية. (17.10.2019)


غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست. وقال جونسون إنه سيواصل مساعيه من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أمن المتوقع أن يحاول جونسون مجدداً الحصول على دعم للاتفاق الذي توصل إليه، من خلال تقديم مشروع القانون للبرلمان مجدداً يوم الاثنين القادم. وأشارت الوكالة إلى أنه قد يجري تصويت آخر في القراءة الثانية لمشروع القانون والتي من المتوقع أن تتم يوم الثلاثاء القادم.

وفي أول رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي طالبت المفوضية الاوروبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة في شأن الاستعداد لبريكست. وقالت المتحدثة مينا اندريفا إن بروكسل "اخذت علما بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق"، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في اسرع وقت".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب – د ب أ)

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