البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية ساحقة ضد إجراء استفتاء ثانٍ

رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 آذار/ مارس 2019) تعديلا ينص على إرجاء البريكست تمهيدا لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ورفض 334 نائبا هذا التعديل في حين أيده 85 نائبا فقط. بيد أن العديد من المراقبين قللوا من شأن هذا التصويت مؤكدين أنّ الرفض لا يعني أن موضوع إجراء استفتاء ثان قد حسم تماما.

كما أيد النواب طلب الحكومة إرجاء موعد بريكست وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وبذلك تأجل موعد الخروج من 29 آذار/ مارس الجاري حتى 30 حزيران/ يونيو القادم.

وكان نواب مستقلون، بعضهم انشق عن حزب العمال المعارض وبعضهم من الحزب المحافظ، قد اقترحوا إجراء التعديل الأول. ورفض النواب المنتمون لحزب المحافظين النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص.

وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة "بيبلز فوت" (صوت الناس) التي تنشط من أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان.

واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل.

كما منح مجلس العموم نفسه سلطة تحديد المسار المستقبلي للبريكست. ويعتقد على نطاق واسع بأن منح مجلس العموم لنفسه هذه الصلاحيات، يعني بشكل أو بآخر بأنه انتزع صلاحيات أساسية من رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومنحها لنفسه.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس إن الاتحاد قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة "في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من خلق إجماع حولها".

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 14 أذار/ مارس 2019 رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت". وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 14 كانون الثاني/يناير 2019 حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 11 كانون أول/ديسمبر 2018 : خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 9 أب/ أغسطس 1961 رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 14 كانون الثاني/يناير 1963 الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق الأول من كانون الثاني/ يناير 1973 رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 5 حزيران/ يونيو 1975 رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 أيلول/سبتمبر 1988 وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 7 شباط/ فبراير 1992 ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 تموز/ يوليو 1993 توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 نيسان/ ابريل 2004 رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 كانون الثاني/ يناير 2013 رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 22 أيار/ مايو 2014 تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 7 أيار/ مايو 2015 فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 شباط/ فبراير 2016 أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 15 نيسان/ ابريل 2016 انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 حزيران/ يونيو 2016 صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 29 آذار/مارس 2017 رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018. الكاتب: زمن البدري/م.س



أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)