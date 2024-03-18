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بريطانيا: تكلفة إرسال طالب لجوء لرواندا تعادل 6 رحلات للفضاء

١٨ مارس ٢٠٢٤

انتقد نواب في مجلس العموم البريطاني ارتفاع تكلفة إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى رواندا، وطالب نواب بإعادة التفكير "في هذه السياسة السخيفة والتكلفة الباهظة" وقالوا إنها أكثر كلفة من 6 رحلات للفضاء.

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مهاجرون أنقذهم قارب نجاة تابع لمؤسسة قوارب النجاة الوطنية الملكية (RNLI) أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية، 15 يونيو 2022.
انتقد نواب بريطانيون ارتفاع تكلفة إعادة المملكة المتحدة طالبي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم إلى رواندا.صورة من: Ben Stansall/AFP

قال أعضاء في البرلمان البريطاني، الاثنين (18 مارس/آذار 2024)، إن تكلفة إرسال المملكة المتحدة لستة أشخاص إلى الفضاء الخارجي أرخص من إعادة طالب لجوء واحد رُفض طلبه إلى رواندا.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن الحكومة تعرضت للسخرية بسبب تكلفة خطة الترحيل المتعثرة، حيث قام نواب البرلمان بالنظر في التعديلات التي أدخلها أقرانهم على مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة).

وقال النائب العمالي نيل كويل لمجلس العموم: "هل يدرك الوزير أنه يمكن لشركة فيرجن غالاكتيك الفضائية إرسال ستة أشخاص إلى الفضاء بأقل مما تريد هذه الحكومة إنفاقه لإرسال شخص واحد إلى رواندا؟ وأضاف: "ألم يحن الوقت لإعادة التفكير في هذه السياسة السخيفة والتكلفة الباهظة؟"

وتساءل وزير الدولة البريطاني لمكافحة الهجرة غير النظامية مايكل توملينسون عن سبب حضور عدد قليل جداً من نواب حزب العمال جلسة الأسبوع الماضي لمناقشة تكلفة الخطة، مضيفًا: "هذا يظهر الأولوية - أو عدم وجود أولوية - التي يعطيها المعارضون لذلك".

وقد يكلف البرنامج دافعي الضرائب ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) لكل واحد من أول 300 طالب لجوء يتم إرسالهم إلى رواندا، بحسب مكتب التدقيق الوطني.

يشار إلى أنه تم طرح تذاكر رحلات فيرجن غالاكتيك للبيع في البداية مقابل نحو 158 ألف جنيه إسترليني لكل منها ، وفي الصيف الماضي كانت التكلفة 356 ألف جنيه إسترليني للشخص الواحد - مما يجعل تكلفة ستة سياح للذهاب في رحلة إلى الفضاء 2.13 مليون جنيه إسترليني.

ع.ح/ف.ي (د ب أ) 

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