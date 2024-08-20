البرلمان الأوكراني يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

في خطوة متوقعة حظر البرلمان الأوكراني الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، ما استدعى شجب روسيا ووصفها الخطوة بأنها "تدمير العقيدة الكنسية". وأنشأت كييف كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلّة عن موسكو في العام 2018.

اعتمد البرلمان الأوكراني الثلاثاء (20 آب/أغسطس 2024) مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وذلك بعد مرور عامين ونصف على الهجوم الروسي في أوكرانيا، حسبما أفاد عدد من النواب. وكتبت النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشتشينكو على تلغرام "قرار تاريخي! أقر البرلمان مشروع قانون يحظر فرعاً للدولة المعتدية في أوكرانيا".

وصوت 265 نائباً لصالح النص، بحسب عضو آخر في البرلمان وهو ياروسلاف ييلزنياك، مشيراً إلى أن الحد الأدنى المطلوب هو 226.

فقدت الكنيسة المستهدَفة بهذا القرار أتباعها منذ سنوات، في ظل تأجيج المشاعر الوطنية الأوكرانية في مواجهة روسيا، بعدما كانت هذه الكنيسة الأكثر شعبية في أوكرانيا ذات الأغلبية الأرثوذكسية الكبيرة. وتسارعت هذه العملية مع إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلّة عن موسكو في العام 2018، ثم مع بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

واشار ياروسلاف ييلزنياك إلى أن القانون الجديد الذي يتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، يمنح تسعة أشهر لأبرشيات الكنيسة المعنية "لقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية" التي تؤيد الغزو الروسي لأوكرانيا.

هكذا يساعد رهبان روس في ألمانيا اللاجئين الأوكران To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتشير وسائل إعلام إلى أن الكنيسة المرتبطة بروسيا تضم حوالى 9 آلاف أبرشية في أوكرانيا مقابل من 8 إلى 9 آلاف للكنيسة المستقلة. وعملياً، فقد يستغرق حظر الأبرشيات المرتبطة بموسكو أشهراً وحتى سنوات لأنه يستدعي موافقة المحكمة في كل حالة، بحسب خبراء أوكرانيين.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أيار/مايو 2022 فك ارتباطها بالكنيسة الروسية متهمة السلطات الأوكرانية باضطهادها. في حين تعتبر الحكومة الأوكرانية أنها لا تزال مرتبطة فعلياً بموسكو.

ونقل التلفزيون الحكومي الروسي عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن قرار البرلمان الأوكراني يهدف إلى "تدمير العقيدة الكنسية و (الكنيسة) الحقيقية واستبدالها بكنيسة زائفة".

وأفاد استطلاع أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف في 2023، بأن 66 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون حظر الكنيسة التابعة لموسكو.

علاوة على ذلك، فإن 54 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون الكنيسة المستقلة و4 في المئة فقط يتبعون البطريركية الروسية، مقارنة بـ42 في المئة و18 في المئة على التوالي في العام السابق.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)