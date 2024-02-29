البرلمان الأوروبي: بوتين مسؤول عن وفاة نافالني

حمل البرلمان الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المسؤولية الجنائية والسياسية" عن وفاة المعارض للكرملين أليكسي نافالني. وأدان قرار صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم بشدة وفاة نافالني، وتعهد بتقديم دعم كامل لأرملته.

أكد البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده الخميس (29 فبراير/ شباط 2024)، أنّ الرئيس الروسيفلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني. وقال البرلمان الأوروبي "تتحمل الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين شخصيًا المسؤولية الجنائية والسياسية عن وفاة أليكسي نافالني"، وذلك في قرار غير ملزم أَقرّه البرلمان بأغلبية كبيرة جدًا من الأصوات (506 صوتاً مؤيداً، مقابل 9 أصوات) غداة خطاب لأرملة المعارض الروسي يوليا نافالنايا.

وطالب البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفّاف في الظروف الحقيقية لوفاة المعارض الروسي بهدف "محاسبة" المسؤولين وتحقيق العدالة. ووصف البرلمان الأوروبي النظام الروسي بأنه "حربي، واستبدادي وسارق"، معرباً عن دعمه للمعارضة الديموقراطية في روسيا.

وحثّ البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على مضاعفة جهودها لإيجاد سبل ملموسة لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وخصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة أو ضحايا التعذيب، والنظر في إمكانية تبادل سجناء. وقبل يوم من جنازة أليكسي نافالني المقررة الجمعة في موسكو، دعا البرلمان الأوروبي موسكو إلى "عدم عرقلة جهود" الأسرة "في تنظيم جنازته بكرامة".

وقالت أرملة المعارض الروسي يوليا نافالنايا الأربعاء في ستراسبورغ، إنها تخشى حدوث اعتقالات خلال الجنازة. ومن المتوقع أن تحشد الجنازة أنصار خصم فلاديمير بوتين بأعداد كبيرة، وبالتالي ستشكل حرجاً للرئيس الروسي الذي يستعد لإعادة انتخابه في الاقتراع المقرر إجراؤه بعد أقل من ثلاثة أسابيع (بين 15 و17 آذار/مارس).

قالت أرملة المعارض الروسي يوليا نافالنايا الأربعاء في البرلمان الأوروبي إنها تخشى حدوث اعتقالات خلال الجنازة صورة من: Johanna Geron/REUTERS

وتوفي أليكسي نافالني في 16 شباط/ فبراير في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي، حيث كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً. وأعلنت مصلحة السجون الروسية أنه توفي بعدما شعر فجأة بوعكة "بعد نزهة". واتهم فريق نافالني والعديد من الزعماء الغربيين، فلاديمير بوتين بـ "قتل" المعارض الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن في ظروف قاسية جداً.

ويشار إلى أن أليكسي نافالني سبق وقد حصل على جائزة ساخاروف في عام 2021 من البرلمان الأوروبي، وهي أعلى جائزة لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.

فريق نافالني يدعو المواطنين لحضور تشييع جنازته

دعا فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني المواطنين لحضور مراسم تشييع ودفن جثمان المعارض البارز في موسكو غدا الجمعة، رغم الحضور المتوقع للشرطة. وأعلنت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش، اليوم الخميس، أنه من المقرر إقامة قداس الكنيسة في الساعة الثانية بعد الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن يتم دفن نافالني في مقبرة بوريسوف بعد القداس بساعتين.

وقالت المتحدثة إن كل من يعني له نشاط نافالني السياسي شيئا ما، يجب أن يحضر. ويعتزم فريق نافالني تقديم بث مباشر على الإنترنت لمراسم الجنازة في ضاحية ماريينو جنوب شرقي موسكو، وكذلك لمراسم الدفن وأوصوا المشاركين في تشييع الجنازة بالحضور مبكرا.

ومن المتوقع حدوث انتشار أمني واسع، وهناك مخاوف من أن يقوم ضباط يرتدون الزي الرسمي بمنع أنصار نافالني من الوصول للمشاركة في الجنازة. كما وجهت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، نداء لحضور مراسم الجنازة. وتسلمت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، جثمان ابنها يوم السبت الماضي بعد أيام من مطالبتها السلطات بتسليم الجثمان لها. ورفضت إقامة مراسم دفن سري كما طالبت السلطات في البداية.

ع.ش/ هـ. د (أ ف ب، د ب أ)