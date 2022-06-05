 البرلمان الأمريكي.. مساعٍ ديمقراطية لتشديد قوانين الأسلحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2022

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البرلمان الأمريكي.. مساعٍ ديمقراطية لتشديد قوانين الأسلحة

في خضم معركة تبدو خاسرة، يحاول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي الضغط من أجل تشديد قوانين حيازة وتداول الأسلحة، وسط معارضة شرسة من جانب الجمهوريين.

بندقية آلية من طراز AG43 في أحد متاجر الأسلحة بالولايات المتحدة

يواجه النواب الديمقراطيون معارضة شرسة من جانب الجمهوريين الذين يرفضون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

يعتزم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الضغط من أجل التصويت، بداية من اليوم الأربعاء، بشأن سلسلة من المقترحات المتعلقة بقوانين مراقبة الأسلحة، والتي يبدو أن فرصة معظمها ضئيلة لتصبح قوانين وسط معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

مختارات

وسط جدل محتدم بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار المروعة في إحدى مدارس تكساس، يعقد لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ جمعيته السنوية، في وقت أصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين قبل حوادث السير.

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تجبر شركة صناعة الأسلحة النارية إلى دفع تعويضات "تاريخية" لعائلات ضحايا إطلاق نار عشوائي. وتوصلت شركة "ريمنغتون" إلى تسوية مع عائلات ضحايا حادث مدرسة "ساندي هوك" الذي قتل فيه 36 شخصا.

وفي أعقاب الموجة الأخيرة من حوادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس وعلى مستوى البلاد، اتحد الديمقراطيون إلى حد كبير بشأن اتخاذ تدابير لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية، والتي من شأنها رفع سن شراء أسلحة نارية معينة، أو إعادة قوانين "الراية الحمراء" لمصادرة الأسلحة في حالات الطوارئ ومقترحات أخرى.

وفي حالة موافقة مجلس النواب على مشروعات القوانين، فسوف تُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ وتنتظر البت بشأنها، إلى جانب إجراءين أقرهما مجلس النواب العام الماضي لتوسيع عمليات التحقق المتعلقة بالخلفية الجنائية قبل شراء الأسلحة.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، خلال فعالية من أجل ضحايا إطلاق النار أقيمت يوم الثلاثاء في ناشونال مول في واشنطن، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراء "للضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي لفعل شيء على الأقل".

لكن السيناتور جون كورنين، النائب عن ولاية تكساس، وهو جمهوري وعضو رئيسي في مفاوضات الحزبين بشأن مقترحات قوانين الأسلحة التي يمكن أن تصل إلى مجلس الشيوخ، أحبط بعض هذه الآمال مساء الاثنين عندما أشار إلى أن الجمهوريين لن يقبلوا الكثير من المقترحات.

وقال كورنين في مجلس الشيوخ إنه لن يؤيد إجراءات التدقيق الموسعة بشأن الخلفية أو رفع سن شراء أسلحة نارية معينة - وهي بنود رئيسية في مشروع القانون المطروح في مجلس النواب. وقال كورنين: "أعتقد أن الإصلاحات المستهدفة هي السبيل للوصول إلى هدفنا".

وأوضح كورنين أنه يحتمل أن يدعم مساعي إبعاد الأسلحة عن أيدي المجرمين أو من يعانون من مشكلات نفسية.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ/ت ك أ)

مشاهدة الفيديو 02:13

الولايات المتّحدة .. مجزرة تكساس وجدل بين مناصري الأسلحة ورافضيها

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