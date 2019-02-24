البرلمان الألماني يناقش وقف دعم وحظر "حركة مقاطعة إسرائيل"

قال مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، في سياق ترحيبه بمطالبة عدة أحزاب في البرلمان الألماني بمناقشة الموقف إزاء حركة "مقاطعة إسرائيل"، إنه "يتعين علينا مواجهة أي شكل من أشكال معاداة السامية، حتى لو كان من المفترض أن تأثيرها غير ضار". وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "تطبيق أهداف حركة مقاطعة إسرائيل يشكك في حق إسرائيل في الوجود".

وتطالب حركة "مقاطعة إسرائيل" (BDS وهي اختصار لـ"المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) بإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية والمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل وبحق للاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة.

ويطالب الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر الحكومة الألمانية في مطلب مشترك برفض دعم الحركة وعدم إعانتها ماليا. ويطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي علاوة على ذلك بحظر الحركة، بينما يطالب حزب "اليسار" في طلب ثالث بإدانة "كافة أشكال معاداة السامية في دعوات الحركة".

ويعقد البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (17 أيار/مايو) جلسة لمناقشة هذه الطلبات الثلاثة.

وترى الباحثة في العلوم السياسية موريل أسبورغ أن الحملات التي تنظمها الحركة لا يمكن تصنيفها على أنها معادية للسامية. وقالت الخبيرة في مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية في تصريحات لـ (د.ب.أ): "الأهداف والحجج والأساليب المتبعة غير معادية للسامية، لأنها ليست موجهة ضد اليهود كأفراد ولا ضد العقيدة اليهودية".

وفي المقابل، يرى كلاين أن الحركة ليست عديمة الخطورة على الإطلاق، كما أنها تتصرف على نحو معاد للسامية في أهدافها وأساليبها، موضحا أنه يتعين الآن إيجاد طريق سليم لتطبيق إرادة البرلمان عبر الحكومة.

ع.ج.م/ع.خ (د ب أ)