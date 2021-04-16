 البرلمان الألماني يقر ″مكابح الطوارئ″ لاحتواء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.04.2021

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أخبار

البرلمان الألماني يقر "مكابح الطوارئ" لاحتواء كورونا

بعد أخذ ورد ونقاش مستفيض، وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على "مكابح الطوارئ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة.

Deutschand Debatte über das Infektionsschutzgesetz im Bundestag

التفاصيل بعد قليل

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