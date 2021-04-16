البرلمان الألماني يقر "مكابح الطوارئ" لاحتواء كورونا

"الوضع خطير"- ميركل تدعو البرلمان إلى إقرار"مكابح الطوارئ"

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البوندستاغ إلى إقرار مشروع قانون "مكابح الطوارئ" الذي يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف العبء على النظام الصحي.