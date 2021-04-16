البرلمان الألماني يقر "مكابح الطوارئ" لاحتواء كورونا

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بعد أخذ ورد ونقاش مستفيض، وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على "مكابح الطوارئ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة.
التفاصيل بعد قليل
دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البوندستاغ إلى إقرار مشروع قانون "مكابح الطوارئ" الذي يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف العبء على النظام الصحي.
في ظل تواصل الانتقادات للحكومة الألمانية بسبب إستراتيجية تصديها لجائحة كورونا، دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء.
أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها ارتكبت "خطأ" بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.
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