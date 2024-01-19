  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةألمانيا

البرلمان الألماني يقر قانونا يسهل الحصول على جنسية البلاد

١٩ يناير ٢٠٢٤

بعد موافقة مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، جاء الدور على البرلمان الألماني لإقرار هذا القانون الذي يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية، ويسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، إضافة لتسهيلات أخرى.

https://p.dw.com/p/4bTxq
من المنتظر أن يصبح الحصول على الجنسية الألمانية أقل تعقيداً من ذي قبل
البرلمان الألماني يقر قانون الجنسية الجديد الذي يسرع الحصول على الجنسية الألمانية.صورة من: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

تبنّى النواب الألمان، الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2024)، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول علىالجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني.

 كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس "في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام". وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني". وأضافت "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا". وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

امرأة ترفع جوازي سفر ألماني وتركي صورة رمزية لازدواجية الجنسية

لتصبح "أرض الأمل" للمهاجرين.. ألمانيا تسمح بازدواجية الجنسية

لتصبح "أرض الأمل" للمهاجرين.. ألمانيا تسمح بازدواجية الجنسية

تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بازدواجية الجنسية، وتأمل في جذب العمالة التي تحتاجها، بحيث تصبح ألمانيا "أرض الأمل" بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أولاف شولتس.
سياسة٢٢ مايو ٢٠٢٣
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر - صورة بتاريخ 8 ديسمبر 2022

وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية

وزيرة الداخلية الألمانية تؤيد تخفيف قانون الجرائم الجنسية

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تخفيف التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية في ألمانيا. ومن المنتظر أن يناقش وزير العدل الاتحادي مع نظرائه على مستوى الولايات التغييرات المحتملة في هذه التشريعات.
سياسة٧ أبريل ٢٠٢٣
صورة رمزية جواز سفر ألماني وتركي

تعديل القانون وازدواجية الجنسية.. هل تلحق ألمانيا بدول أوروبية أخرى؟

تعديل القانون وازدواجية الجنسية.. هل تلحق ألمانيا بدول أوروبية أخرى؟

خطة تعديل قانون الجنسية في ألمانيا يثير الكثير من الجدل وخاصة فيما يتعلق بتسهيل شروط الحصول عليها والسماح بتعددها. لكن كيف هو الوضع في الدول الأوروبية الأخرى، هل الحصول على جنسيتها أسهل وتسمح بازدواجية الجنسية؟
سياسة١ ديسمبر ٢٠٢٢
المزيد من الموضوعات