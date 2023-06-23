 البرلمان الألماني يقر تسهيلات من أجل الهجرة للعمالة المتخصصة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2023

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البرلمان الألماني يقر تسهيلات من أجل الهجرة للعمالة المتخصصة

اعتمد البرلمان الألماني القانون الجديد المتعلق بالهجرة بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة. يأتي ذلك استجابة لمطالبات منظمات العمل والغرف الصناعية والتجارية التي حذرت من أن نقص الكفاءات سيكون له تأثير اقتصادي كبير.

العمل في ألمانيا (14.01.2014)

في نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا (أرشيف)

أقر البرلمان الألماني، الجمعة 23 يونيو/حزيران، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات. وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

وصوّت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل  حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.  وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

مسائية DW: قانون ألماني جديد للعمالة المهاجرة، هل يفتح أفاقا جديدة؟

ورحب  وزير الاقتصاد روبرت هابيك  بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال واحد من "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا. وقال في بيان "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة... وفي المستقبل سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".

لكن نوابا من  المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل. ورأى النائب تورسيتن فراي من الحزب المسيحي المحافظ في حديث لمجموعة "ر .ن.د" الإعلامية أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل  بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد  التي يقطنها 84 مليون شخص. وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)

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    الكاتب: عارف جابو


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