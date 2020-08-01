 البرلمان الألماني يفرض الارتداء الإجباري للكمامة في ردهاته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البرلمان الألماني يفرض الارتداء الإجباري للكمامة في ردهاته

بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في البلاد، قرر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل ردهاته اعتبارا من غد الثلاثاء، فيما دعت الحكومة الألمانية مواطنيها إلى التزام اليقظة.

رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله

قرر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل مبنى البرلمان

أعلنت إدارة البرلمان الألماني اليوم الإثنين (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن رئيسه فولفغانغ شويبله، قرر تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل مبنى البرلمان اعتبارا من غد الثلاثاء. يأتي ذلك في وقت دعت فيه الحكومة الألمانية مجددا مواطنيها إلى التزام اليقظة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في البلاد.

مختارات

بلغ حجم القروض التي استدانها الطلاب في ألمانيا خلال أزمة كورونا ما يقارب المليار يورو، ما يعادل أربعة أضعاف عدد طلبات القروض التي تقدم بها الطلاب في ألمانيا في نفس الفترة الزمنية في العام السابق.

عدد الإصابات والوفيات بكوفيد 19 في ارتفاع، والعالم يترقب ظهور لقاح ضد الفيروس. خبراء يحذرون من التسرع فيما ينتقد آخرون اللقاحات المرشحة بسبب آثارها الجانبية المحتملة. فما حقيقة ذلك؟.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن القيود الصارمة التي فرضت على حريات الناس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثرت عليها كثيراً وأعادت لها ذكريات الحياة تحت المراقبة الشديدة في ألمانيا الشرقية.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن " ديناميكية (العدوى) آخذة في الزيادة"، وصرح بأنه من الضروري توخي الحذر الشديد، مشيرا إلى أن الهدف لا يزال يتمثل في الإبقاء على أعداد الإصابات عند المستوى المتدني الذي يمكن لمكاتب الصحة معه أن تستوعب سلاسل العدوى وتقطعها.

ولفت زايبرت إلى أن بعض المناطق والتجمعات السكانية الكبرى تشهد حاليا "قيما حرجة" تزيد عن معدل الـ50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام. وعقدت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم مجددا اجتماعا مع اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أزمة كورونا، وقال زايبرت إنه لم يتم اتخاذ قرارات، لكن تم التحضير لقواعد جديدة خاصة بالاختبارات والعائدين من السفر، وهيالقواعد التي كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت عليها بشكل مبدئي نهاية آب/أغسطس الماضي.

مشاهدة الفيديو 02:46

المستشفيات الألمانية تستعد لموجة ثانية من فيروس كورونا

وينص المرسوم الجديد الخاص بالحجر الصحي النموذجي، الذي اعدته وزارة الداخلية، على إلزام العائدين من البؤر الخطيرة لوباء كورونا بالبقاء في حجر لمدة عشرة أيام، ومن الممكن إنهاء هذا الحجر بعد مضي خمسة أيام على أقل تقدير في حال إجراء اختبار للكشف عن كورونا والحصول على نتيجة سلبية.

وسيتم العمل بتسجيل القدوم الرقمي اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بغرض نقل البيانات إلى مكاتب الصحة بشكل أسرع. وتعكف وزارة الصحة على إعداد قواعد جديدة بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري، تتعلق بالاختبارات التي سيتم التركيز فيها على المسنين وأصحاب التاريخ المرضي ودور الرعاية والقطاع الطبي، كما سيتم تعزيز استخدام اختبارات المستضدات السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل في ألمانيا في الوقت الراهن إلى أكثر من 300 ألف حالة منذ تفشي الوباء.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:08

ميركل تناشد المواطنين للامتثال لإجراءات الحماية من كورونا

مواضيع ذات صلة

Deutschland Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin

برلين.. الشرطة تفرق آلاف المتظاهرين المناوئين لقيود كورونا 01.08.2020

فرقّت الشرطة آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا في برلين، بعد دعوتهم لاحترام قواعد الجائحة دون جدوى. فالمتظاهرون المنتمون لأطياف شتى، لم يلتزموا بقواعد ارتداء الكمامة والتباعد، ما دفع الشرطة لتفريقهم ورفع شكوى ضد المنظمين.

Deutschland | Ministerpräsidentenkonferenz trifft Bundesregierung

استراتيجية ولاية تورينغن.. نهاية قيود كورونا في ألمانيا؟ 30.05.2020

تجد ألمانيا نفسها في موقع جيد فيما يتعلق بمكافحة كورونا بالمقارنة مع دول أخرى بالرغم من أن كل واحدة من بين الولايات الـ 16 تنهج مسارها الخاص. إلا أن بعض التوجهات الانفرادية تثير بعض الغضب ليس فقط لدى المستشارة ميركل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  