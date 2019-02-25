 البرلمان الألماني يطالب حكومة ميركل بحظر حزب الله اللبناني | أخبار | DW | 19.12.2019

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أخبار

البرلمان الألماني يطالب حكومة ميركل بحظر حزب الله اللبناني

أقر البرلمان الألماني مذكرة تطالب حكومة المستشارة ميركل بفرض حظر كامل لحزب الله اللبناني في ألمانيا مشيرة إلى ما وصفته بـ "أنشطته الإرهابية" خصوصا في سوريا. أحزاب "البديل" الشعبوي واليسار والخضر امتنعت عن التصويت.

انصار حزب الله في لبنان وزعيم الحزب حسن نصر الله

البرلمان الألماني يصوت لمطالبة حكومة بلاده بتفعيل حظر حزب الله اللبناني، بزعامة حسن نصر الله

طالب البرلمان الألماني "بوندستاغ" حكومة المستشارة أنغيلا ميركل بحظر نشاط حزب الله اللبناني الشيعي في ألمانيا بالكامل.

وأقر البرلمان اليوم الخميس (19 كانون الأول/ ديسمبر 2019) مذكرة تطالب بذلك، وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

مختارات

تعتزم الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها، حسبما ذكر تقرير لموقه "شبيغل أونلاين" الألماني. ويرتقب أن يصدر قرار بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل، حسب مصادر الموقع الألماني. (28.11.2019)

نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير التي أفادت بأنها قررت فرض حظر عام على حزب الله ونشاطاته في ألمانيا. فهل حزب الله يملك من النفوذ وقوة التأثير الكبير التي تمنع برلين من الإقدام على مثل هذا الحظر؟ (03.12.2019)

وفي الجانب المعارض وافق الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على المذكرة أيضا، فيما امتنعت ثلاثة أحزاب عن التصويت وهي: حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزبا اليسار والخضر.

وتدعو المذكرة الحكومة الألمانية للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب الذي قاتل إلى جانب النظام السوري. كما جاء فيها: "البرلمان الألماني (بوندستاغ) يناشد الحكومة الاتحادية فرض حظر على نشاط جماعة حزب الله، كي لا يتم التسامح إزاء أي نشاط في ألمانيا يتم من جانب ممثلين للتنظيم الذي يعارض أفكار التفاهم بين الشعوب".

ويشار إلى أن حزب الله تأسس في لبنان في عام 1982 وتم حظر ذراعها العسكرية فقط في ألمانيا وكذلك في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتم السماح للذراع السياسية التابعة له بالعمل. ويتم تحميل الحزب الشيعي المدعوم من إيران المسؤولية عن كثير من الهجمات ضد إسرائيل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري للحزب على قائمة الإرهاب في عام 2013، بيد أن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في آذار/ مارس الماضي، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وسوف تفحص الحكومة الألمانية حاليا حظرا شاملا لنشاطه وفق ما طالبت به المذكرة البرلمانية.

 أ.ح/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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