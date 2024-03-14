البرلمان الألماني يرفض منح أوكرانيا صواريخ تاوروس

كما كان متوقعاً لم تستطع المعارضة الممثلة بالاتحاد المسيحي من تمرير قانون يسمح بتسليح أوكرانيا بصواريخ تاوروس الألمانية.

أخفقت المعارضة المحافظة الألمانية مجدداً في تمرير قرار برلماني يطالب برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس بعيدة المدى، بعدما صوتت أغلبية من النواب ضد ذلك. وشارك 687 نائباً في التصويت، حيث عارض المقترح 494 نائباً، وأيده 188، وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويشار إلى أن الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي و حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لديها 197 نائباً في البرلمان.

ويتميز نظام تاوروس بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية. ومن شأن هذا النظام تدمير مخازن الذخيرة الروسية ومراكز القيادة التي تخضع للحماية والبنية التحتية المهمة للحرب خلف خط المواجهة.

ويقول معارضو إرسال نظام تاوروس إنه من الممكن أن يؤدي ذلك لتصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.

كولومبيون يقاتلون بجانب الأوكرانيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وحشدت الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الجهود في البرلمان اليوم الخميس لصالح مساعدة أوكرانيا من خلال تزويدها بهذه الصواريخ. وقال نائب رئيس الكتلة يوهان دافيد فاديبول إن هناك حاجة لهذه الإرادة والوضوح في دعم أوكرانيا. وأضاف موجهاً كلامه للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمى له شولتس: "لم يؤد حذرهم المزعوم إلا لتفاقم عدوان الرئيس الروسي فلادمير بوتين على أوكرانيا مرة تلو الأخرى. وهذه هي النتيجة".

وكانت أنيسكا بروغر نائبة رئيس كتلة الخضر البرلمانية قد أعلنت أن الخضر، الذين يشكلون ائتلافا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر لن يصوتوا لصالح مقترح الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ولكنها قالت إنها كانت تؤيد مطلب الكتلة.

وعلى عكس الشريك الائتلافي الأكبر، فإن حزبي الديمقراطي الحر والخضر كانا يؤيدان تزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ منذ أشهر. في حين قال شولتس إنه يمكن فقط نشر الصواريخ بمشاركة الجنود الألمان، مما قد يزيد من خطورة دفع ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا.

ودافع زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف مويتسينيتش عن معارضة شولتس لتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ. وقال إن أوقات التغير مثل الآن ليست مناسبة "للمقامرين السياسيين".

خ.س/ف.ي (د ب أ)