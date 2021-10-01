 البرلمان الألماني الجديد ـ ارتفاع نسبة النواب من أصول مهاجرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2021

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أخبار

البرلمان الألماني الجديد ـ ارتفاع نسبة النواب من أصول مهاجرة

البرلمان الألماني الجديد بعد الانتخابات الأخيرة يعتبر هو الأكبر من حيث عدد المقاعد، لكن ليس هذا كل ما يميزه، بل إنه يشهد لأول مرة تواجد 83 نائبا جديدا من أصول مهاجرة.

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عندما دخل أرماند تسورن لأول مرة لقاعة البرلمان الألماني (بوندستاغ) شعر بالخشوع ويقول بهذا الخصوص "إنها مسؤولية خاصة، تلك التي أصبحت أضطلع بها الآن. وأنا واع بهذا الأمر"

مختارات

منذ أيام قليلة بدأ الشاب، المولود بالكاميرون والذي قدم إلى ألمانيا عندما كان عمره 12 عاما، ممارسة مهامه في البرلمان كنائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبذلك يعد تسورن واحدا من 735 نائبا نجحوا في دخول البرلمان الألماني الذي أصبح أكثر تنوعا بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 26 من سبتمبر/ أيلول 2021. ويوضح تسورن ذلك في حوار مع DW "عقدنا أول جلسة لكتلة حزبنا بالبرلمان. كان هناك تنوع مذهل سواء على مستوى الأصل الذي ينحدر منه النواب أو الجنس أو المهن والسير الذاتية لهم. كان من الرائع جدا مشاهدة ذلك".

أظهرت الأبحاث التي أجرتها "Mediendienst Integration " حول النواب من أصول مهاجرة أن 83 من النواب الذين انتخبوا حديثا في البرلمان الألماني ينحدرون من أصول أجنبية، سواء كليا أو أن أحد والديهم لم يكن يحمل الجنسية الألمانية بالولادة.

وتقول دينيس نيرجيز المديرة الإدارية للمجلس الاتحادي للهجرة والاندماج في حوار مع DW "نرى تطورا إيجابيا فيما يخص تنوع النواب في البرلمان. والأكثر إيجابية هو ظهور المزيد من التنوع داخل المجموعة. فعلى سبيل المثال أصبحنا نرى عددا أكبر من السياسيين من أصول إفريقية أو تركية".

حزب اليسار أكثر تنوعا

نسبة النواب الذي ينحدرون من أصول أجنبة أصبحت تبلغ 11.3 في المائة مقارنة بـ8.2 في المائة بالبرلمانالسابق.

وبحسب بحث أجراه معهدMediendienst Integration فإن حزب اليسار لديه أعلى نسبة من النواب من أصول مهاجرة، وتبلغ 28.2 بالمائة من مجموع نوابه. وفي المرتبة الأخيرة تأتي كتلة التحالف المسيحي بنسبة 4.6 في المائة.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه أرماند تسورن فيأتي في المرتبة الثانية بـ17 في المائة، وهو أمر لا يدعو للاستغراب حسب تسورن الذي يقول بهذا الخصوص: "أعتقد أن ذلك يعكس روح العصر، وعلى جميع الأحزاب أن تفتح أبوابها. لم نصل بعد لما نصبو إليه، لكني أعتقد أن الأحزاب فهمت ذلك".

وهو ما تؤكده أيضا دينتس نيرجيز التي كانت أطروحتها للدكتوراة حول السياسيين والسياسيات من أصول أجنبية، وتقول "الأحزاب خلقت حيزا أكبر للأشخاص من خلفية مهاجرة. وفي الانتخابات الأخيرة لم تكتف الأحزاب بتقديمهم كمرشحين مباشرين بل وضعتهم وبأعداد كبيرة في قائمة المرشحين ضمن اللوائح الحزبية، ما سهل عليهم بطبيعة الحال الوصول للبرلمان".

وهذا بخلاف العشر سنوات الأخيرة، حيث كان المرشحون من أصول أجنبية يتذيلون قوائم أحزبهم، ما كان يجعل حظوظهم في دخول البرلمان صعبة. وهذا الأمر تغير، حسب نيرجيز.

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مسائيةDW : بعد انتخابات البوندستاغ الألماني.. أي دورٍ لعبه الشباب؟

المزيد من الفرص المزيد من الاعتراف

خاض أرماند تسورن حملة انتخابية طويلة وشاقة. وكان يجوب دائرته الانتخابية ويطرق أبواب الناخبين، كما يقول. وقد أتى هذا الأمر أكله، فقد نجح السياسي الشاب في الفوز في دائرته الانتخابية في فرانكفورت بمقعد مباشر متفوقا على منافسه من الحزب المسيحي الديمقراطي. وهو ما نجح فيه أيضا مرشح عن حزب الخضر بدائرة انتخابية تابعة لفرانكفورت أيضا. وعن ذلك يقول تسورن "هذه إشارة جيدة سواء لمدينة فرانكفورت أو لألمانيا ككل. أوميد نوريبور هاجر من إيران لألمانيا عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما. وأنا عندما كان عمري 12 عاما قدمت من الكاميرون. وكوننا نجحنا معا في الحصول على مقعدين مباشرين في البرلمان فهذا أمر يجعلنا فخورين ومتواضعين". ويضيف النائب الشاب "هذا يمنحنا ثقة في المستقبل، لأنه يظهر أن مجتمعنا هو مجتمع متنوع لا يهم فيه من أين أتيت بل إلى أين تذهب".

ويوضح تسورن بأنه عاش مجموعة من التجارب الإيجابية في الأسابيع الماضية، "خلال الحملة الانتخابية، وجدت أيضًا أنه من الجيد جدًا أن لون بشرتي لم يكن المحور الرئيسي. لم يكن الأمر يتعلق بكوني من ذوي البشرة السمراء، أو أنني أسود، ولكن الأمر كان يتعلق بشخصيتي. كان الأمر يتعلق بكفاءتي في مجال الرقمنة والسياسة الاقتصادية والمالية. وكان يتم سؤالي كثيرا عما أعتزم فعله ".

وتؤكد الباحثة في علم الاجتماع نيرجيز أنه من المهم أن لا يُنظر للسياسيين والسياسيات من أصول أجنبية فقط أنهم، وإنما ينبغي أن ينظر إليهم كساسة ألمان عاديين لهم كفاءات في مجالات مختلفة.. علاوة على ذلك

فإن هؤلاء النواب بالتحديد هم الذين يساهمون في جعل قضايا مثل الهجرة تعالج بطريقة مختلفة في البرلمانالألماني وتحظى بمزيد من الاهتمام.

 وتقول نرجيز إن السياسيين "ربما يتحدثون بشكل مختلف تمامًا عن الظروف في مأوى اللاجئين بالمقارنة مع نائب برلماني ربما يكون قد نشأ هناك".

جيل جديد

يبلغ تسورن 33 عاما وهو بذلك من النواب الشباب في البرلمان الألماني. وهذا أمر ليس بالغريب بالنسبة للنواب الجدد من أصول أجنبية، تقول نرجيز "عندما تنظر إلى قائمة النواب من أصول أجنبية ستلاحظ أن عددا كبيرا منهم هم شباب ولديهم مسيرة مهنية متميزة".

ومن بين هؤلاء النواب الشباب من أصول مهاجرة نجد سناء عبدي من مدينة كولونيا والبالغة من العمر 34 عاما. عبدي تنشط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 12 عاما وتدير مجلس الإدارة المحلي للحزب. وتقول الخبيرة في علم الاجتماع نيرجيز: "يتمتع هذا الجيل الجديد بمزايا أكثر بكثير من الجيل الأول أو الثاني من المهاجرين فهم في الغالب تكونوا في النظام التعليمي الألماني وينسجون شبكات علاقات أخرى تتجاوز حدود الأحزاب وتدعمهم في مسيرتهم".

أرماند تسورن نائب من أصول كاميرونية في البرلمان الألماني عن حزب الاشتراكي الديمقراطي

أرماند تسورن نائب من أصول كاميرونية في البرلمان الألماني عن حزب الاشتراكي الديمقراطي

فعلى سبيل المثال وجد أرماند تسورن الدعم في مبادرة "Brand New Bundestag" ، وهي مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني قدمت الدعم لأحد عشر مرشحًا، ماليًا ولوجستيًا، في الحملة الانتخابية. ثلاثة من الأحد عشر الذين تم دعمهم وصلوا بالفعل إلى البرلمان.

لاتزال هناك عقبات

على الرغم من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك العديد من العقبات أمام الأشخاص من أصول مهاجرة في ألمانيا، كما تقول نرجيز، وتُذكر بقضية طارق ألاوس، الذي سحب ترشيحه بسبب العداء العنصري الكبير الذي تعرض له.

وتضيف الباحثة في علم الاجتماع "الكثير من الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة يمرون بهذا الأمر، وهو تخوف مشروع يدفع للانسحاب. وللأسف لم تقدم الأحزاب لحد الآن أي جواب عن كيفية الحيلولة دون وقوف العنصرية كحاجز أمام الانخراط السياسي.

وسيتضح الآن ما إذا كان الاتجاه الإيجابي في البرلمان الألماني الجديد سيتواصل وما إذا كان سينعكس على قضايا بعينها مثل المشاركة والتمثيل، كأن تكون هذه الأمور شروطا في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي أو في اختيار أشخاص من أصول أجنبية لمناصب محددة.

وهذا الأمر الأخير قد يحدث، إذ توجد هناك مناقشات بخصوص تولي نائبة الحزب الاشتراكي من أصول تركية أيدان أوزغوتس لمنصب رئيسة البرلمان وهو المنصب الذي يعتبر من الناحية الشكلية ثاني أهم منصب في ألمانيا.

ليزا هينيل/هـ. د.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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