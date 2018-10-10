البرد يحصد أرواح ستة مهاجرين على الحدود اليونانية التركية

تم العثور على ستة مهاجرين موتى بسبب البرد في الأيام الأخيرة في منطقة "إفروس" على الحدود بين اليونان وتركيا وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2019) بافلوس بافليديس، الطبيب الشرعي في مستشفى ألكساندروبولي.

والمهاجرون الستة هم امرأتان أفريقيتان وأربعة رجال وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وقد توفوا جراء انخفاض حرارة الجسم بين الخميس والأحد، بحسب ما صرح الطبيب للصحافة. وتعذر تحديد هوياتهم إذ لم يعثر معهم على وثائق ثبوتية.

وبات المهربون يستخدمون منطقة إفروس الحدودية التي تفصل اليونان عن تركيا نقطة عبور منذ توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا العام 2016 وتعزيز الدوريات البحرية في بحر إيجه.

ورغم بناء جدار طوله 12 كيلومتراً على الحدود اليونانية التركية، عثر المهربون على نقاط يعبر منها المهاجرون إلى الجنوب من الأسلاك الشائكة.

وأعلنت الحكومة اليونانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الاستعانة بـ400 من حرس الحدود في المنطقة وتعزيز المراقبة على الحدود على طول نهر إفروس بواسطة رادارات بالأشعة تحت الحمراء.

ويعد اجتياز النهر محفوفاً بالمخاطر. وعُثر على العديد من المهاجرين غرقى في السنوات الأخيرة.

وغالبًا ما تقوم شبكات المهربين بتجميع عشرات المهاجرين في سيارات تنطلق بسرعة للهروب من حواجز الشرطة، ما يؤدي إلى حوادث متكررة.

وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، عثر على 41 مهاجراً على قيد الحياة في شاحنة مبردة تم اعتراضها على طريق سريعة في شمال اليونان.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)