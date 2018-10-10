 البرد يحصد أرواح ستة مهاجرين على الحدود اليونانية التركية | أخبار | DW | 10.12.2019

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أخبار

البرد يحصد أرواح ستة مهاجرين على الحدود اليونانية التركية

منذ توقيع اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز الدوريات البحرية في بحر إيجه بات المهربون يستخدمون منطقة إفروس كنقطة عبور لأوروبا. وقد توفي أربعة رجال وامرأتان من المهاجرين هناك بسبب البرد.

مهاجرون يقطعون الطريق البري بين تركيا واليونان

مهاجرون يستخدون الطريق البري عبر منطقة إفروس للعبور من تركيا لليونان بعد تشديد المراقبة على بحر إيجه

تم العثور على ستة مهاجرين موتى بسبب البرد في الأيام الأخيرة في منطقة "إفروس" على الحدود بين اليونان وتركيا وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2019) بافلوس بافليديس، الطبيب الشرعي في مستشفى ألكساندروبولي.

والمهاجرون الستة هم امرأتان أفريقيتان وأربعة رجال وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وقد توفوا جراء انخفاض حرارة الجسم بين الخميس والأحد، بحسب ما صرح الطبيب للصحافة. وتعذر تحديد هوياتهم إذ لم يعثر معهم على وثائق ثبوتية.

مختارات

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء مشيرة إلى أنه ورغم مرور أربع سنوات على اتفاقية الهجرة مع تركيا، يعيش 35 الف لاجئ في الجزر اليونانية في حالة من الفوضى وبشكل غير لائق. (22.11.2019)

رغم التشديدات الأمنية على الحدود الشرقية للقارة الأوروبية، لا يزال تهريب اللاجئين إليها عبر اليونان مستمراً. مراسلو مهاجر نيوز كانوا في العاصمة اليونانية أثينا لمتابعة الموضوع. (23.11.2019)

وبات المهربون يستخدمون منطقة إفروس الحدودية التي تفصل اليونان عن تركيا نقطة عبور منذ توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا العام 2016 وتعزيز الدوريات البحرية في بحر إيجه.

ورغم بناء جدار طوله 12 كيلومتراً على الحدود اليونانية التركية، عثر المهربون على نقاط يعبر منها المهاجرون إلى الجنوب من الأسلاك الشائكة.

وأعلنت الحكومة اليونانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الاستعانة بـ400 من حرس الحدود في المنطقة وتعزيز المراقبة على الحدود على طول نهر إفروس بواسطة رادارات بالأشعة تحت الحمراء.

ويعد اجتياز النهر محفوفاً بالمخاطر. وعُثر على العديد من المهاجرين غرقى في السنوات الأخيرة.

وغالبًا ما تقوم شبكات المهربين بتجميع عشرات المهاجرين في سيارات تنطلق بسرعة للهروب من حواجز الشرطة، ما يؤدي إلى حوادث متكررة.

وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، عثر على 41 مهاجراً على قيد الحياة في شاحنة مبردة تم اعتراضها على طريق سريعة في شمال اليونان.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Griechenland - Schnee im Flüchtlingscamp Ritsona (picture-alliance /dpa/AP/M. Muheisen)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    الانتظار وسط الصقيع

    موجة برد شديد اجتاحت مناطق شاسعة في اليونان حيث أُعلنت حالة الطوارئ في بعض المناطق. وفي مخيم ريستونا للاجئين في شرق البلاد لم تتعد درجات الحرارة منذ أيام عتبة الصفر. ولاجئون بينهم الكثير من الأطفال يسكنون داخل حاويات سفن متردية.

  • Griechenland - Schnee in Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (Reuters/Intime)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    حالة طوارئ في ليسبوس

    موجة البرد ضربت بوجه خاص جزيرة ليسبوس حيث يعيش نحو 6.000 مهاجر ـ غالبيتهم من سوريا. ومنذ نهاية الأسبوع لم ينقطع سقوط الثلوج التي يثقل وزنها الخيم التي تنهار، والأرض مجمدة.

  • Griechenland - Schnee in einem Flüchtlingslager im Norden Athens (Reuters/Y. Behrakis)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    محتاجون بدون مؤن

    منظمات الإغاثة عاجزة عن توفير حاجيات الناس، والكثير من اللاجئين مرضى بحيث أن حالات الإصابة بالتهاب الرئة تضاعفت في الشهرين الماضيين، حسب منظمة "أطباء العالم".

  • Griechenland - Schnee im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (Getty Images/AFP/Str)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    نداء للحكومة

    انتقد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية الأوضاع السائدة في المخيمات باعتبارها غير قابلة للتحمل مع دعوة اليونان إلى التحرك. ففي مخيم موريا في جزيرة ليسبوس يعيش نحو 2.500 شخص دون ماء ساخن ولا تدفئة، بينهم الكثير من النساء والأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، كما أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود".

  • Griechenland Lesbos Schiff der Marine im Hafen (picture-alliance/AP Photo/N. Apostolou)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    البحرية ترسل سفينة إلى ليسبوس

    وصلت سفينة تابعة للبحرية اليونانية الأربعاء إلى ليسبوس لإيواء لاجئين. هذا ما أعلنته الحكومة الثلاثاء في أثينا. ويمكن استقبال نحو 500 شخص على متن السفينة. ويمكن توزيع أجهزة تدفئة وأغطية. ويوجد في اليونان ما مجموعه نحو 60.000 لاجئ.

  • Griechenland - Schnee im Flüchtlingscamp Ritsona (picture-alliance /AP/dpa/M. Muheisen)

    موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

    الأمل في تحسن حالة الطقس

    صباح الأربعاء هبت رياح من الجهة الجنوبية ـ وهذا مؤشر على قدوم طقس دافئ. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى عشر درجات ـ لكن ذوبان الثلوج وهطول الأمطار الغزيرة يهددان بجرف الخيم وتصدع الأرض. وهذا لا يبشر بتحسن الوضع والتغلب على مظاهر البؤس.


 

مختارات

موجة صقيع تضرب اليونان ـ لاجئون بأمس الحاجة للمساعدة

رغم شدة البرد مازال آلاف اللاجئين يعيشون في اليونان داخل خيم وحاويات بدون تدفئة. والوضع مترد جدا لاسيما في جزيرة ليسبوس حيث تعتزم سفينة تابعة للبحرية العسكرية تقديم المساعدة. (12.01.2017)  

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