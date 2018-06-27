البرازيل تتجاوز عقبة المكسيك وتتأهل بجدارة لربع النهائي

أفلت المنتخب البرازيلي من صدمات الكبار والمفاجآت غير السارة وتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 2 / صفر الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) على ملعب "كوسموس أرينا" بمدينة سامارا ضمن منافسات الدور الثاني (دور الستة عشر).

وحسم المنتخب البرازيلي، الأكثر تتويجاً في تاريخ كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، المباراة وبطاقة التأهل لصالحه، بهدفين سجلهما نيمار وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 51 و88.

ولحق المنتخب البرازيلي بذلك بمنتخبات فرنسا وأوروغواي وروسيا وكرواتيا إلى دور الثمانية، بينما خرج منتخب المكسيك من الدور الثاني برفقة الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا والدنمارك.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة دور الستة عشر المقررة في وقت لاحق اليوم بين منتخبي بلجيكا واليابان على ملعب "روستوف أرينا".

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)