البرازيل- أنصار بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2023) مقرات السلطات الرئيسية في برازيليا: مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، متسببين بالكثير من الأضرار، حسبما تُظهر صور تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لكن جهودها فشلت في تفريق المتظاهرين.

ويحتجّ هؤلاء المتظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل بعدما فاز على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ويروج هؤلاء إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تمت سرقتها، فيما دعا المتشددون منهم علانية إلى انقلاب عسكري من أجل إعادة بولسونارو إلى السلطة، فيما يسعى البعض إلى بث الفوضى من خلال التخريب والهجمات العنيفة على أمل إثارة رد فعل عسكري.

وشارك مراسل صحفي مقيم في برازيليا مقطع فيديو على تويتر يُزعم أنه لمتظاهرين يقتحمون المبنى.

وأظهر تسجيل فيديو حصلت عليه رويترز من جماعات مرتبطة بالرئيس البرازيلي السابق بولسونارو ولقطات من محطات محلية أن أنصار بولسونارو اقتحموا حاجزا لقوات الأمن واجتاحوا مقرات وزارات ومبنى الكونغرس في برازيليا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ، رودريغو باتشيكو، إن الشرطة تركز على احتواء الموقف، وأضاف في منشور له على تويتر إنه "يرفض بشدة الأعمال المناهضة للديمقراطية" ودعا إلى رد قضائي.

وانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات مماثلة يظهر فيها مئات الأشخاص وهم يتدفقون على مبنى المؤتمر الوطني، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وذكرت سي.إن.إن برازيل أن المحتجين اقتحموا أيضا مرأبا للسيارات في قصر بلانالتو الرئاسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف إي) أن محتجين يرتدون قمصاناً صفراء وخضراء وأعلاماً برازيلية هاجموا بعض سيارات الشرطة التي كانت تؤمن مبنى الكونغرس كما دمروا حواجز الحماية.

ورئيس البرازيل الحالي لويس أناسيو لولا دا سيلفا في زيارة رسمية حالياً لولاية ساو باولو.

يشبه فعل أنصار ترامب

وتذكّر هذه الصور بقيام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - حليف بولسونارو - باقتحام مبنى الكونغرس في واشطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقد غادر بولسونارو البرازيل في نهاية السنة متوجها الى ولاية فلوريدا التي يقيم فيها ترامب حاليا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا.

ع.ح./ص.ش. (رويترز ، أ ف ب)