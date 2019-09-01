 ″البديل″ يتقدم لكنه يفشل في إزاحة حزب ميركل والاشتراكيين | سياسة واقتصاد | DW | 01.09.2019

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سياسة واقتصاد

"البديل" يتقدم لكنه يفشل في إزاحة حزب ميركل والاشتراكيين

رغم الخسارة التي مني بها حزب المستشارة الألمانية ميركل الحزب الاشتراكي في الانتخابات المحلية لولايتي سكسونيا وبراندبورغ، إلا أنهما أشادا بنجاحهما في منع حزب "البديل" الشعبوي من تصدر برلمانيّ الولايتين الشرقيتين.

Sachsen AfD-Wahlkampf in Döbeln - Protest (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

مني المحافظون الذين تنتمي لهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكهم في الائتلاف الحاكم في برلين بخسارة في نسبة التأييد لهما لصالح اليمين الشعبوي في انتخابات في ولايتين في شرق البلاد الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) مما شكّل ضربة مزدوجة لائتلاف ميركل الحاكم غير المستقر بالفعل.

وبعد أن أعلنت نتائج أولية عن تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ليكون القوة الثانية في برلمان ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ، أبدى رئيس الحزب ألكساندر غاولاند "ارتياحه الكبير" لهذه النتائج، وأضاف على القناة الألمانية  الأولى "ARD" بُعيد إعلان النتائج: "بيد أننا لم نصبح الأقوى في أي من الولايتين. ما تزال هناك قطعة مفقودة، وبالتالي فإن العمل قد بدأ الآن".

وعلى عادة تصريحاته المستفزة لمنافسيه في الأحزاب التقليدية بألمانيا قال غاولاند إن الناخبين عاقبوا المسيحيين الديموقراطيين في براندبورغ، بينما كانت النتيجة أفضل حالاً بالنسبة لميشائيل كريتشمر، رئيس حكومة ولاية ساكسونيا، وهو من حزب المستشارة ميركل أيضاً.

رئيسة كتلة حزب البديل في البرلمان الألماني "بوندستاغ" أليس فايدل قالت في تغريدة لها:

"شكراً جزيلاً لكل ناخبينا ولكل المساهمين في الحملة الانتخابية. لقد أشرقت الشمس على الشرق!".

وقالت في تغريدة أخرى: "أهنئ حزب البديل في سكسونيا وفي براندنبورغ على تحقيق هذه النتيجة الرائعة. شكراً لدعمكم".

رئيس حكومة  سكسونيا سعيد رغم خسارة بعض الأصوات

ورغم خسارة حزبه لأكثر من سبع نقاط وتقدم حزب "البديل" الشعبوي كقوة ثانية في برلمان ولاية ساكسونيا، إلا أن كل ذلك لم يخدش من سعادة كريتشمر –إعلامياً على الأقل-، إذ تحدث عن "يوم جيد للغاية" بالنسبة للولاية الألمانية بأكملها. وأضاف بالقول: "نجحنا في أن نفوز بسكسونيا المعتدلة"، موضحاً أن الحزب المسيحي الديمقراطي "نجح في الفوز على حزب البديل من أجل ألمانيا القوي ونال أمر تشكيل الحكومة من جديد"، التي يعتزم ممثلو الحزب البدء بها مع بقية الأحزاب الفائزة الأخرى.

كما أغلق الأمين العام لحزب ميركل باول تسيمياك في تغريدة الباب أمام اي ائتلاف حكومي مع حزب "البديل" في ساكسونيا، وقال: "ليست هناك أي نوايا للتحالف مع حزب البديل، ولدينا بهذا الخصوص قرار على المستوى الاتحادي".

أما في ولاية براندنبورغ فقد اعتبر مرشح حزب "البديل" الأبرز في براندنبورغ أندرياس كالبيتز النتيجة التي حققها حزبه بـ"النجاح الكبير"، بعد أن بات الحزب ثاني أقوى حزب في الولاية الواقعة بشرقي ألمانيا بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقال: "لن تُفرض علينا أي سياسة بعد الآن".

مختارات

رغم الخسارة الكبيرة التي تعرضا لها، تمكن حزب المستشارة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي من تصدر انتخابات ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ الشرقيتين وفق نتائج أولية. في المقابل حقق "البديل" الشعبوي نتائج قوية غير مسبوقة. (01.09.2019)

تستعد ثلاث ولايات في شرقي ألمانيا لانتخابات برلمانية محلية هامة. يأتي ذلك في وقت يتصدر فيه حزب البديل اليميني الشعبوي المشهد السياسي واستطلاعات الرأي، فما هو سبب ذلك وكيف يمكن الحد من انتشاره وقوة نفوذه بين الناخبين؟ (30.08.2019)

كما كان متوقعا فقد حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي نتائج قوية في ولايتي سكسونيا وبراندبورغ الشرقيتين. بيد أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي تصدرا الولايتين ما يعني أنهما سيواصلان حكمهما. (01.09.2019)

الاشتراكيون يتصدرون في براندنبورغ 

من جانبه قال الزعيم المؤقت للحزب الديمقراطي الاشتراكي تورستين شيفر-غومبل: "إنه مساءٌ تختلط في المشاعر بالنسبة للحزب الاشتراكي"، فالخسارة التاريخية في سكسونيا يقابلها "نجاح الحزب في منع حزب البديل من أن يصبح القوة الأكبر في برلمان براندنبورغ".

كما اعترف شيفر-غومبل بالمسؤولية الضمنية لقيادة الحزب عن الخسائر التي حدثت في انتخابات الولايتين. وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، قال شيفر-غومبل: " يوجد حزب اشتراكي واحد فقط، ولذلك فإن من الواضح في النهاية أن الكل يتحمل مسؤولية ضمنية، ويعرف كل المعنيين أننا لم نقدم دعماً أو لم نتمكن من تقديم دعم على المستوى الاتحادي (لمرشحي الحزب في الولايتين)".

تعليقات صحفية نقدية

وفي ضوء ردود الفعل على نتيجة الانتخابات في الولايتين كتبت صحيفة "هايلبرونر شتيمه" قائلة: بغض النظر عن التحالفات التي ستحكم ساكسونيا وبراندنبورغ مستقبلاً، إلا أن المشكلة الأساسية باقية: الحزب الاشتراكي الديمقراطي منشغل للغاية في أزماته الداخلية وانحدار شعبيته، فيما يكافح الاتحاد المسيحي الديمقراطي من أجل تحديد مساره، وبكيفية إدراك زعيمته بأن ليس لها فرص كبيرة بالحصول على منصب المستشارية".

أما صحيفة نويه رور تسايتونغ قالت: "لا يمكن تزويق أي شيء في هذه النتائج. ربع الناخبين منح صوته لحزب آخذ في التحول من يميني شعبوي إلى يميني متطرف. والآن باتت تلك القوى اليمينة المتطرفة في داخله أكثر قوة. لكن لكل هذا ما يكفي من الأسباب: الكثير من يشعرون بالحرمان وبأنهم مواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بسكان الولايات الغربية".

وأضافت الصحيفة: "لكن المفارقة الغريبة أن هؤلاء الناخبين الشرقيين نفسهم اشتروا الوهم الفارغ والرخيص الذي باعه لهم قياديون في حزب البديل من غرب ألمانيا كبيورن هوكه وأندرياس كالبيتس وألكسندار غاولاند".

من جانبها قالت صحيفة "نويه فيستفليشه":

"الحزب الاشتراكي الديمقراطي بات منشغلاً بنفسه وفاقداً للقيادة. أما مرشحوه فقد بالغوا في مقترحاتهم المغرقة بالرخاء كما لو كانت الوظائف تتقافز من الجدران والمال للخدمات الاجتماعية تسيل أنهاراً من دون انقطاع. ويجب ألا تتم مكافأة الديمقراطيين على ذلك في الانتخابات. يبدو أن الرفاق فهموا أخيراً أنه يتعين عليهم استعداداً للانتخابات المحلية القادمة تعديل وضع الحزب كحزب، وليس كحزب حاكم في الائتلاف الكبير".

صعود حزب "البديل" في ولايات ألمانية الشرقية بات يراقبه كثيرون "بقلق بالغ"، ومنهم اللجنة الدولية لضحايا آوشفيتش. إذ نقلت وكالة الأنباء الكاثالوكية عن نائب رئيس اللجنة الدولية لضحايا آوشفيتش كريستوف هويبنر قوله: "في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ تزداد معالم اتجاه نحو اليمين المتطرف، ويغذيه حزب البديل بالكراهية والغضب".

وأضاف هويبنر: "حين ينحو كل خامس مواطن ألماني هذا الاتجاه، فإن الديمقراطية في ألمانيا باتت في مأزق حقيقي"، موضحاً أن هذه "السيناريوهات المهدد" تذكر الناجين من محارق الهولوكوست بالتجارب والمآسي التي توجب عليها أن يكابدوها من قبل.

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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