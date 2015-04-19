تعكس البدانة زيادة نسبة الشحوم في الجسم، أما زيادة الوزن فليست تعريفاً دقيقاً للبدانة، فقد تكون الزيادة بسبب الكتلة العضلية، أو ضخامة الهيكل العظمي. وتعد البدانة من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات المرفهة.

رغم سهولة تشخيصها وتحديد أسبابها، فإن البدانة من أصعب الأمراض علاجاً، وأقلها شفاء أو تحسناً على المدى البعيد. ويعود ذلك إلى أن ظاهرة البدانة معقدة، وتتدخل فيها عوامل كثيرة وراثية نفسية وعاطفية أو اجتماعية. وتذهب التقديرات ونتائج البحوث أن الوراثة ونمط الحياة المتعلق بالحركة والتغذية يلعبان الدور الأكبر في زيادة الوزن والمعاناة من البدانة.