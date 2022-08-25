البدء في برلين بمحاكمة رجل متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

بدأت المحكمة العليا في برلين اليوم الخميس (25 أغسطس/آب 2022) بمحاكمة رجل يشتبه أنه أطلق عمدا قنبلة على مجموعة من البشر وقتل مدنيين في العاصمة السورية دمشق في عام 2014.

ويتهم الادعاء العام الاتحادي بألمانيا الرجل (55 عاما) بعدة جرائم، منها ارتكاب جرائم حرب وكذلك القتل في سبع حالات.

وحسب تفاصيل الإعداء العام فقد ألقى المتهم في 23 مارس/ آذار 2014 قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد من الناس ينتظرون توزيع الطعام في العاصمة السورية دمشق، وقتل على الأقل سبعة اشخاص. وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل، بينهم طفل في السادسة من عمره بجروح وبعضهم كانت إصاباتهم خطيرة.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الجريمة وقعت في منطقة اليرموك، التي كانت في الأصل مخيمًا للاجئين الفلسطينيين، لكنها وقعت تحت سيطرة ملشيات تعمللحساب النظام السوري. وشهدت اليرموك بدءً من عام 2012 احتجاجات ضد نظام الأسد.

وجاء هذا الرجل، الذي يقول إنه فلسطيني سوري، إلى ألمانيا في عام 2018، وتم إلقاء القبض عليه في آب/ أغسطس عام 2021.

وبحسب النيابة العامة، فإنه كان ينتمي لميليشيات "حركة فلسطين الحرة" وقت ارتكاب الجرائم، وقبل ذلك كان ينتمي إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة".

هـ.د/ع.ج (أ ف ب ، د ب أ)