البحر الميت هو بحيرة مغلقة بين الأردن من جهة والضفة الغربية وإسرائيل من جهة أخرى. تنعدم الحياة في هذا البحر بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيه. ويصل انخفاض شاطئه إلى 400 متر تحت سطح البحر.

تصل نسبة ملوحة البحر الميت إلى حوالي تسعة أضعاف نسبة ملوحة البحر الأبيض المتوسط. ارتفاع نسبة الملوحة يعود إلى كونه المصب الأخير للمياه المتدفقة فيه ونسبة التبخر العالية من مياهه بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة. البحر الميت يعاني من تقلص في مساحته بسبب قلة منسوب المياه فيه، حتى تقلصت مساحته بحلول العقد الأول من القرن الجاري إلى حوالي 35 بالمائة من مساحته قبل أربعين عاما.