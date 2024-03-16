البحرية الهندية تعترض سفينة خطفها قراصنة صوماليون

ذكرت الحكومة الهندية أن البحرية الهندية أحبطت محاولات من جانب مجموعة من القراصنة الصوماليين لاختطاف سفن في أعالي البحار قبالة الساحل الشرقي للصومال بعد اعتراض سفينتهم المخطوفة.

قال متحدث باسم البحرية الهندية اليوم السبت (16 مارس/آذار 2024) إن سفينة تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة الشحن المخطوفة روين وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام.

وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 ديسمبر/كانون الأول، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية أمس الجمعة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر/كانون الأول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

وحتى الاستيلاء على روين، لم ينجح أي قراصنة صوماليون في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.

وقال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه به منذ ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني لتوفير الأمن من هجمات القراصنة وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.

خ.س/ع.أ. ج (رويترز، د ب أ)