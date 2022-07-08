 البحرية الأمريكية تعترض شحنة مواد متفجرة موجهة للحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2022

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البحرية الأمريكية تعترض شحنة مواد متفجرة موجهة للحوثيين

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه اعترض سفينة صيد كانت تهرب كميات "ضخمة" من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي اليمنية.

أرشيف: صورة لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد (يونيو/ حزيران 2020)

أرشيف: صورة لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد (يونيو/ حزيران 2020)

قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في بيان اليوم (الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) إنه عثر على أكثر من 70 طنا من مادة كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، موجهة إلى الحوثيين في اليمن. واتهم تحالف عسكري تقوده السعودية، يقاتل الحوثيينالمتحالفين مع إيران في اليمن منذ 2015، إيران مرارا بتزويد الجماعة بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران.

وقال نائب الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة "كانت هذه كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم".

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وأضاف أن "النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر مرور الكرام. إنه أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط". ولم يصدر تعليق إيرانيفوري على هذا الاتهام.

وقال الأسطول الخامس إن السفينة التي تم اعتراضها كان يقودها طاقم من أربعة يمنيين، وكانت تحمل 100 طن من سماد اليوريا الذي يستخدم في الزراعة، وأيضا في صنع المتفجرات. وأضاف أن القوات الأمريكية أغرقت السفينة يوم الأحد في خليج عمان لأنها كانت "تشكل خطرا على الملاحة للشحن التجاري" وتم تسليم طاقمها إلى خفر السواحل اليمني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضبط الأسطول الخامس شحنة بنادق وذخيرة في سفينة صيد قال إنه يعتقد أن منشأها إيران وإنها كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

ع.ش / ح.ز (رويترز)

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة


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