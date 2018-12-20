الببغاء "روكو".. يتسوق عبر الإنترنت!

تمكن ببغاء ظريف يدعى "روكو" من استخدام المساعد "أليكسا"، الذي تنتجه شركة التسوق الإلكتروني العملاقة "أمازون"، والذي يعمل عن طريق الأوامر الصوتية، من شراء منتجات عبر الإنترنت مع إيصالها حتى باب المنزل. ويبدو أن هذا الببغاء، الذي ينتمي إلى فصيلة الرمادي الإفريقي التي تعرف بنسبة ذكاء مرتفع، أصبح بارعاً جداً في إعطاء الأوامر لنظام المساعد الصوتي "أليكسا" عبر تقليد صوت مالكته.

واستغل "روكو" غياب صاحبته البريطانية "ماريون"، والتي تعمل في مجال رعاية الثروة الحيوانية الوطنية، لطلب الحلويات المفضلة لديه، وكذلك الطائرات الورقية ومصابيح كهربائية، إضافة إلى عدد من أغانيه المفضلة. وقالت ماريون إنها دخلت منزلها في أحد الأيام لتجده يرقص على أنغام موسيقى رومانسية كان قد اختارها واستطاع تشغيلها عبر جهاز المساعدة الصوتي، غير أنها لم تتوقع إطلاقاً أن تصلها فواتير لطلبات تسوق لم تقم بشرائها، بحسب ما نشره موقع (فيلت) الألماني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الببغاء المشاغب "روكو" بالمشاكل، فقد طُرد من مركز لرعاية الحيوان في غريت شيفورد بمنطقة بيركشاير بسبب سلوكه المشاغب، حيث كان يسكب المياه في كل مكان، إضافة إلى شتائمه الكثيرة، ونظراً لأن زوار المركز معظمهم من الأطفال، كان من المفضل أن يبقى هذا الببغاء الذكي بعيداً كي لا يستعرض مهاراته في الألفاظ البذيئة أمامهم. لذا قامت ماريون بتبنيه وإحضاره إلى منزلها لرعايته.

وعلى الرغم من لغته السيئة وتسببه بالمتاعب، إلا أنها تحبه كثيراً. بحسب ما نشره موقع صحيفة "التايمز" البريطاني.

ر.ض/ ي.أ