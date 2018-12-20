 الببغاء ″روكو″.. يتسوق عبر الإنترنت! | عالم المنوعات | DW | 20.12.2018

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منوعات

الببغاء "روكو".. يتسوق عبر الإنترنت!

ببغاء ظريف ومشاغب يدعى "روكو" تمكن بحيلة ذكية من تشغيل موسيقاه المفضلة والرقص على أنغامها. غير أن الأمر المفاجئ أن يتمكن هذا الطائر الرمادي من التسوق عبر الإنترنت. كيف استطاع ذلك؟

Graupapagei Rocco (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

تمكن ببغاء ظريف يدعى "روكو" من استخدام المساعد "أليكسا"، الذي تنتجه شركة التسوق الإلكتروني العملاقة "أمازون"، والذي يعمل عن طريق الأوامر الصوتية، من شراء منتجات عبر الإنترنت مع إيصالها حتى باب المنزل. ويبدو أن هذا الببغاء، الذي ينتمي إلى فصيلة الرمادي الإفريقي التي تعرف بنسبة ذكاء مرتفع، أصبح بارعاً جداً في إعطاء الأوامر لنظام المساعد الصوتي "أليكسا" عبر تقليد صوت مالكته.

مختارات

قالت صحيفة في كاليفورنيا إن ببغاء كان يتحدث الانجليزية بلكنة بريطانية فقد لعدة سنوات ثم عاد متحدثا الإسبانية يسأل عن صاحبه. (15.10.2014)

الزرافات بشكلها المميز ورقبتها الطويلة قد لا يتمكن أحفادنا من رؤيتها والتعرف عليها، إذ وفقا لقائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأنها أضحت مهددة بالانقراض. قائمة الاتحاد شملت أيضا الببغاء الرمادي المقلد لصوت الإنسان (08.12.2016)

واستغل "روكو" غياب صاحبته البريطانية "ماريون"، والتي تعمل في مجال رعاية الثروة الحيوانية الوطنية، لطلب الحلويات المفضلة لديه، وكذلك الطائرات الورقية ومصابيح كهربائية، إضافة إلى عدد من أغانيه المفضلة. وقالت ماريون إنها دخلت منزلها في أحد الأيام لتجده يرقص على أنغام موسيقى رومانسية كان قد اختارها واستطاع تشغيلها عبر جهاز المساعدة الصوتي، غير أنها لم تتوقع إطلاقاً أن تصلها فواتير لطلبات تسوق لم تقم بشرائها، بحسب ما نشره موقع (فيلت) الألماني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الببغاء المشاغب "روكو" بالمشاكل، فقد طُرد من مركز لرعاية الحيوان في غريت شيفورد بمنطقة بيركشاير بسبب سلوكه المشاغب، حيث كان يسكب المياه في كل مكان، إضافة إلى شتائمه الكثيرة، ونظراً لأن زوار المركز معظمهم من الأطفال، كان من المفضل أن يبقى هذا الببغاء الذكي بعيداً كي لا يستعرض مهاراته في الألفاظ البذيئة أمامهم. لذا قامت ماريون بتبنيه وإحضاره إلى منزلها لرعايته.

 وعلى الرغم من لغته السيئة وتسببه بالمتاعب، إلا أنها تحبه كثيراً. بحسب ما نشره موقع صحيفة "التايمز" البريطاني.

ر.ض/ ي.أ

  • Aras Ara hellrot Rüdersdorf Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    هناك أنواع كثيرة من الطيور مثل هذه الببغاوات القرمزية التي لاتختلف فيها الألوان بين الذكور والإناث، فتبدو متماثلة من حيث ألوان ريشها. وتعيش هذه الطيور في الغابات الماطرة لأمريكا الجنوبية.

  • shining honeycreeper

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    لدى بعض أنواع الطيور الأخرى يكون ريش الذكر ملونا أكثر من ريش الأنثى، وهذا ما نُشاهده في الألوان البراقة لريش طائر العسل المتسلق (honeycreeper). وهي طيور تعيش في أمريكا الوسطى. وتماماً كما ظننتم ربما، فإن الطائر الذي يقف على يمين الصورة هو الطائر الذكر.

  • Feuerrückentangare

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    أحياناً يُراودك شعور بأن الذكر والأنثى لاينتميان إلى الفصيلة ذاتها، فلهذا الطائر الذكر ريش ذو لونين: أسود يُغطي معظم الجزء الأعلى من جسمه وآخر قرمزي يُغطي الجزء الأسفل من جسمه، وله منقار فضي اللون، وقزحيتان حمراوان داكنتان. أما الأنثى فلها قلنسوة رمادية اللون، والجزء الأعلى من جسمها زيتوني اللون، أما أجنحتها فيميل لونهما إلى اللون البني.

  • Bunte Vogelmännchen

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    قام باحثون من ألمانيا وأستراليا بدراسة ستة آلاف نوع من الطيور الجواثم: والطيور الجواثم هي الطيور التي تقضي معظم الوقت دون طيران. هدفت الدراسة إلى معرفة سبب الألوان الباهتة للإناث بالمقارنة مع ألوان نظرائها الزاهية من الطيور الذكور، مع أن البعض منها ليس على تلك الشاكلة.

  • Purpurmaskentangare

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تتصف إناث الطيور التي تعيش في المناطق المدارية بألوانها الرائعة والزاهية، والسبب هو أن إناث الطيور هنا تتنافس فيما بينها للفت إنتباه الطيور الذكور. بعدها تطورت الأمور لإيجاد طيور إناث وطيور ذكور يتمتعون بألوان زاهية.

  • Königs-Paradiesvogel Weltvogelpark Walsrode Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تَشْتَهر طيور الجنة بما يُعْرَف بـ"ثنائية الشكل الجنسية": وهي تتناول الفروق بين أفراد الجنسين في النوع الواحد. فمثلاً هذا الطائر لا يتميز بألوانه الزاهية فقط، بل بريش ذيله الطويل المذهل أيضا. وسعياً من الذكر لخطب ود الأنثى يقوم باستعراض لطقوس مغازلة ورقص رائعة، وتتضمن العروض هز للذيل وأداء حركات بهلوانية متميزة، كما يقوم بنفش ريشه ليبدو ككرة من قطن.

  • blauer Pfau Mönchengladbach Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    الطاووس بارع بكل فنون الاستعراض. ولجذب إنتباه الأنثى يقوم برفع ريشه الصلب القوام ويجعله على شكل مروحة و ويهز ذيله وسط طقوس من الغزل والرقص. استُقْدِمَ هذا النوع من الطيور بالأصل من الهند وسريلانكا.

  • Königsgeier Nationalzoo in Managua Nicaragua

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    يتميز "النسر الملك" الذي يعيش في جنوب إفريقيا بلون أبيض مُطعَم بألوان أخرى، و بريش ذي ألوان رمادية وسوداء. ورغم خلو قلنسوة رأسه من الريش إلا أنها ملونة بشكل مُلفتٌ للنظر. ويرجع لقب الطائر هذا على ما يُعتقد اعتماداً على عادته بإبقاء الطيور الجوارح الأصغر حجماً بعيدة عن الجيفة التي يقوم هو بالتهامها، ولا يسمح لها بالاقتراب من الجيفة إلاعندما يشبع هو.

  • Sulawesi-Hornvogel Walsrode Vogelpark

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    نعم هذا طائرٌ و يُلقب بالطائر أبو قرن. له منقار ملون مخروطي الشكل. بعض الأنواع من فصيلة هذا الطائر وصل إلى حافة الإنقراض بسبب الصيد الجائر والطلب المتزايد على أعضاء تلك الطيور.

  • Flamingos Zoo in Dresden Deutschland

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تتغذى طيور النحام (أو الفلامينغو) على العوالق التي تقوم باستخراجها من الطين، ونتيجة لغنى غذائها بمادة الكاروتينات - التي هي عبارة عن صبغات عضوية - فإن لون طائر النحام يتحول إلى اللون الضارب للحمرة.

  • Glanzstar Nationalpark Tsavo West in Kenia

    طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

    تبدو طيور الزرزور في ألمانيا مُمِلة ولا تُثير الإنتباه، بينما يمكن لطيور الزرزور في أنحاء أخرى من العالم أن تكون ذات ألوان رائعة. أجل هذا ما يطلقون عليه "الزرزور المدهش"، وهو يعيش في شرق إفريقيا.

    الكاتب: بريغيته أوسترات/غالية داغستاني


مختارات

طيور زاهية الألوان في أجمل صورة لإبداع الطبيعة

تَشْتهرُ ذكور الطيور بألوانها الرائعة، غير أن تلك الألوان الزاهية ليست حِكراً على ذكور الطيور فلإناث الطيور أيضاً نصيب من تلك الألوان البراقة. وهنا ستنتابك الدهشة لما ستراه من ألوان كأنها مجموعة من ألوان الأحجار الكريمة. (12.11.2015)  

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