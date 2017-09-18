الباندا حيوان من عائلة الدببة موطنه الأصلي جنوب ووسط الصين. وتملك الباندا هالات سوداء حول عينيها وأذنيها وجسمها المستدير، وتتميز بفرو سميك يحميها من البرد.

تتزايد أعداد حيوانات الباندا أو الدب الصيني بوتيرة بطيئة، وهو ما يثير مخاوف النشطاء في مجال حماية الحيوانات من الإنقراض. يعود تراجع أعدادها بشكل أساسي إلى التدمير الذي لحق بالغابات التي تعيش فيها. وفي محاولة لوقف هذا التراجع بدأ الصينيون بإجراء تخصيب اصطناعي لزيادة عدد مواليدها. وقد نجحت محاولات الخبراء في مجال التخصيب بحمل ناجح لدى عدد من إناث الباندا.