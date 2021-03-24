سقطت بلدة الباغوز آخر معاقل "تنظيم داعش" الإرهابي بيد قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها في آذار/ مارس 2019. وكانت البلدة مقرا هاما للتنظيم الذي يضم إرهابيين قدموا من عشرات الدول ومن ضمنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

الباغوز بلدة صغيرة نائية في محافظة دير الزور السورية. ولم يكن أحد قد سمع باسمها قبل أشهر. وقد ذاع صيتها كآخر بقعة من أرض "دولة الخلافة" المزعومة، التي أعلنها "تنظيم داعش" الإرهابي عام 2014. وشملت الدولة المزعومة مناطق سورية وعراقية امتدت آنذاك من الرقة وحتى الموصل مرورا بغرب العراق وشرق سوريا.