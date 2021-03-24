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الباغوز

سقطت بلدة الباغوز آخر معاقل "تنظيم داعش" الإرهابي بيد قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها في آذار/ مارس 2019. وكانت البلدة مقرا هاما للتنظيم الذي يضم إرهابيين قدموا من عشرات الدول ومن ضمنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

الباغوز بلدة صغيرة نائية في محافظة دير الزور السورية. ولم يكن أحد قد سمع باسمها قبل أشهر. وقد ذاع صيتها كآخر بقعة من أرض "دولة الخلافة" المزعومة، التي أعلنها "تنظيم داعش" الإرهابي عام 2014. وشملت الدولة المزعومة مناطق سورية وعراقية امتدت آنذاك من الرقة وحتى الموصل مرورا بغرب العراق وشرق سوريا.

Zwei Polizeibeamte gehen am 09.10.2016 in Berlin im Flughafen Tegel Streife. Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz wurden auch die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen in Tegel und Schönefeld sowie an Bahnhöfen erhöht, da der Hauptverdächtige sich immer noch auf der Flucht befindet. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

القبض على امرأة ألمانية "داعشية" لدى وصولها إلى مطار برلين 24.03.2021

ألقت السلطات في برلين القبض سيدة ألمانية أخلت بواجب رعاية وتربية ابنها، الذي قتل في صفوف "داعش"، وهي متهمة أيضا بالعضوية في منظمة إرهابية وارتكاب جرائم حرب. وكانت تلك السيدة قد لحقت بزوجها في سوريا وانضمت لـ"داعش".

This image made from video posted on a militant website on Monday, April 29, 2019, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, being interviewed by his group's Al-Furqan media outlet. Al-Baghdadi acknowledged in his first video since June 2014 that IS lost the war in the eastern Syrian village of Baghouz that was captured last month by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. (Al-Furqan media via AP) |.

البغدادي في أول ظهور من سنوات: تفجيرات سريلانكا "ثأر" للباغوز! 29.04.2019

كان أول ظهور علني له في عام 2014 في جامع النوري الكبير بالموصل. اليوم نشر تنظيم "داعش" شريط فيديو دعائي جديد ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات. وإذا لم يحدد بدقة تاريخ التسجيل فإن هناك إشارة لمعركة الباغوز.
Syrian government forces' soldiers hold their weapons at the back of a pick-up truck during a government guided tour in the village of al-Sourah, province of Daraa, on June 29, 2018. - Rebels controlling several towns in southern Syria were on Friday considering a deal for a regime takeover in exchange for an end to fierce bombing, state media and a monitor said. Since June 19, Russian-backed government forces have been battering opposition-held parts of Daraa province with air strikes and barrel bombs, simultaneously calling on rebels to surrender. (Photo by Youssef KARWASHAN / AFP) (Photo credit should read YOUSSEF KARWASHAN/AFP/Getty Images)

"داعش" يقتل العشرات من عناصر الجيش السوري وحلفائه 20.04.2019

أوقعت هجمات، شنتها فصائل متشددة في سوريا، عشرات القتلى في صفوف قوات النظام ومسلحين موالين لها. وقتل أكثر من نصفهم خلال اليومين الماضيين جراء هجمات لتنظيم "داعش"، تعد الأعنف منذ إعلان سقوط "الخلافة"، حسب المرصد السوري.

Islamic State members walk in the last besieged neighborhood in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria March 10, 2019. REUTERS/Rodi Said

روايات المعركة الأخيرة لداعش بسوريا.. انتحاريون وأنفاق وكهوف 25.03.2019

"كانت لديهم قوة لكن ليس قوة داعش القديمة "وباتوا في النهاية مثل فأر حُشر في زاوية الغرفة ولا يجد أمامه أي مهرب من القط" المتربصة به. إنها جزء من شهادات مقاتلين من "قسد" على المعركة الأخيرة ضد "داعش" في الباغوز.

23.03.2019 A picture taken on March 23, 2019 shows the US-backed Syrian Democratic Forces' (SDF) flag atop a building in the Islamic State group's last bastion in the eastern Syrian village of Baghuz after defeating the jihadist group. - The Kurdish-led forces pronounced the death of the Islamic State group's nearly five-year-old caliphate on March 23, 2019 after flushing out diehard jihadists from their very last bastion in eastern Syria. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

ترحيب دولي بانتهاء "خلافة داعش" وتحذير من بقاء خطر التنظيم 23.03.2019

بإعلانها السيطرة على آخر معاقله في سوريا، طوت قوات سوريا الديمقراطية، نحو خمس سنوات من "الخلافة" المزعومة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ورحب زعماء العالم بـ"تحرير" الباغوز مؤكدين على مواصلة "اليقظة" تجاه خطر التنظيم.
23.03.2019 A Syrian Democratic Forces flag flutters on a damaged building in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria, March 23, 2019. REUTERS/Stringer

"قسد" تعلن "القضاء التام" على داعش بسوريا ونهاية "الخلافة" 23.03.2019

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة فجر السبت أنها ألحقت الهزيمة "النهائية" بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيب له في الباغوز بشرق سوريا، ما يعني انتهاء سيطرة داعش على أراض في سوريا.
FILE - In this undated file image posted on a militant website on Tuesday, Jan. 14, 2014, which has been verified and is consistent with other AP reporting, fighters from the al-Qaida linked Islamic State group, march in Raqqa, Syria. The Islamic State group will likely take center stage when more than 140 heads of state of government convene for the U.N. General Assembly the week of Sept. 22. (AP Photo/File)

"داعش" يتوعد بالثأر للهجوم على المسجدين في نيوزيلندا 19.03.2019

توعد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالثأر للهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي. وفي الباغوز قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أسرت 157 "إرهابيا من ذوي الخبرة الطويلة في القتال" من أعضاء التنظيم الإرهابي. 
BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 13: Geir Pedersen (L), Special Envoy for Syria of the UN and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini (R) hold a joint press conference following the Supporting the future of Syria and the region conference - Day of Dialogue meetings in Brussels, Belgium on March 13, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سوريا.. بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين ودمشق تكثف الهجوم على إدلب 14.03.2019

عشية الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات، تجتمع عشرات الدول في بروكسل للتعهد بتوفير تمويلات للسوريين المحتاجين. ميدانياً كثفت القوات السورية والروسية هجومهما على إدلب وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" إنها تتقدم في الباغوز.
Fighters from the Syrian Democratic Forces (SDF) are pictured together near the village of Baghouz, Deir Al Zor province, in Syria March 9, 2019. Picture taken March 9, 2019. REUTERS/Rodi Said

قوات سوريا الديمقراطية تبدأ الهجوم على آخر جيب لـ"داعش" 10.03.2019

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن بدء هجومها على الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا. وذلك بعد انتهاء مهلة استسلام عناصر التنظيم المحاصرين منذ أسابيع.

ARCHIV - 18.02.2019, Syrien, Baghus: Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer von den USA verbündeten kurdisch geführten Rebellengruppe, steht während einer Patrouille durch das islamische Dorf Baghus in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor neben einem gepanzerten Humvee. Die syrischen Kurden haben den angekündigten Verbleib von rund 200 US-Soldaten in dem Bürgerkriegsland als «positive Entscheidung» begrüßt. Dieser Schritt könne auch die anderen Mitglieder der internationalen Anti-IS-Koalition ermutigen, ihre Truppen in der Region zu lassen, sagte Abdel Karim Omar, Außenbeauftragter der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Freitag. Foto: Aboud Hamam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بدء معركة تمشيط آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا 01.03.2019

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" بدء هجومها على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا، عقب انتهاء عمليات إجلاء المحاصرين لدى التنظيم. بينما قالت منظمة دولية إن مفتشيها خلصوا إلى وجود الكلور في هجوم قتل العشرات في دوما.

This frame grab from video posted online Jan. 18, 2019, by supporters of the Islamic State group, purports to show a gun-mounted IS vehicle firing at members of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, in the eastern Syrian province of Deir el-Zour, Syria. As they cling to the tiny remains of what was once a self-styled caliphate spanning two countries, IS militants are laying the groundwork for an insurgency. Activists say they are carrying out targeted assassinations, setting up flying checkpoints and distributing fliers to intimidate residents. They fear the group could stage an even bigger comeback if U.S. forces withdraw from Syria. (Militant Photo via AP) |

المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ" داعش" 01.03.2019

ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال موجودا داخل جيب صغير بشرق سوريا، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جميع مناطق سلطة داعش .
Men suspected of being Islamic State (IS) fighters wait to be searched by members of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) after leaving the IS group's last holdout of Baghouz, in Syria's northern Deir Ezzor province on February 22, 2019. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

المعارضة السورية: مئات المدنيين وعناصر "داعش" غادروا بلدة الباغوز 26.02.2019

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يصرح بأنّ المئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، غادروا بلدة الباغوز، فيما توقع القائد الميداني عدنان عفرين أن يكون العدد نحو ألفي شخص من المدنيين وعناصر من تنظيم "داعش".
FILE PHOTO: Fighters from Syrian Democratic Forces (SDF) are seen after arresting a wounded man during their fighting with Islamic State in the northern area of Deir al-Zor, Syria September 24,2017. REUTERS/ Rodi Said/File Photo

قوات سوريا الديمقراطية مطالبها لدول معينة باستعادة مواطنيها "الدواعش" 24.02.2019

يزداد العبء على قوات سوريا الديموقراطية مع ارتفاع أعداد الخارجين من مقاتلين وغيرهم من جيب تنظيم داعش الإرهابي الأخير في سوريا وبينهم عدد كبير من من الأجانب من جنسيات مختلفة، فيما تطالب دولهم بتحمل مسؤولياتها واستعادتهم. 
12.02.2019, Syrien, Al-Baghus: Frauen fliehen mit ihren Kindern aus dem IS-Dorf im Osten des Landes. Im Kampf um die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien haben die Kurden nach eigenen Angaben «spürbare Fortschritte» am Boden erzielt. Allerdings leisteten die Extremisten in dem Ort Al-Baghus erbitterten Widerstand, sagte der Sprecher der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Mittwochmorgen. - Alternativer Bildausschnitt - Foto: Aboud Hamam/dpa | Verwendung weltweit

إجلاء مدنيين من آخر معاقل "داعش" في شرق سوريا 20.02.2019

أكدت مصادر متطابقة أن حافلات بدأت في إجلاء مدنيين من بلدة الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" على الأرض في شرق سوريا، في خطوة يُنظر لها على أنها مهمة لاستعادة كامل السيطرة على المنطقة.
Civilians fleeing fighting between Syrian Democratic Forces (SDF) and Islamic State (IS) jihadists in the frontline Syrian village of Baghuz, awaits to be screened and registered by the SDF in the countryside of the eastern Syrian Deir Ezzor province on February 3, 2019. (Photo by Delil souleiman / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

قوات سوريا الديموقراطية: آخر جيب لـ"داعش" بات بحكم الساقط نارياً 16.02.2019

غداة تأكيد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة، قالت "قسد" إن بلدة الباغوز آخر جيب للتنظيم باتت بحكم "الساقطة نارياً"، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في هذه المنطقة.

FILE PHOTO: Syrian Democratic Forces (SDF) fighters ride on vehicles in the north of Raqqa city, Syria February 5, 2017. REUTERS/Rodi Said/File Photo

قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء معركتها "الأخيرة" ضد داعش 09.02.2019

بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هجوما على آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا بهدف القضاء على آخر فلول التنظيم المتشدد في منطقة عمليات قوات سوريا الديمقراطية.